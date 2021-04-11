Darbe teşebbüsü!..

Öncelikle, şu temel gerçeğin altını çizelim;

Siyasal iktidarın “darbe” ile iktidardan indirilmesi, gerçek anlamıyla DEMOKRASİ ve HUKUK DEVLETİ değerlerinin eksiksiz yaşandığı ülkelerde mümkün değildir.

Darbelerin yaşandığı ülkeler, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan geri kalmış ülkelerdir. Ülkemiz artık “Geri kalmış ülke” yaftasından kurtulmalıdır!

Bu ülkede kimileri Demokrasiyi; “hedefe ulaşınca inilecek tramvay” diye tarif eder! Ya da, usulen beş dakika koltuğuna oturan çocuğa;

“Şimdi tüm yetki senin elinde ister asar, ister kesersin!” diye demokrasi dersi verir!

Kimi; Anayasal bir kurum ve siyasal-hukuksal açıdan en üst denetim kurumu olan Anayasa Mahkemesi’ni, işine gelmediği zaman, “kapatalım” hükmünü verir!

Ya da; Anayasası’nda “LAİK bir devlet” olduğu yazan bir ülkede Laiklik kavramının tüm inançlar için bir özgürlük olduğunu, görmez;

“Hilafet devleti isteriz” diye konferanslar, mitingler düzenler! Uluorta Şeriat bayrağı açar!

Silahlı kuvvetlerden emekli bir general, bir şirket kurar. Bu şirkette “Suikast tekniği” ve “gayrı nizami harp” dersleri verdiğini açıklar!

“Bu dersleri verdiğin kişiler bu bilgi ve yeteneklerini nerede, kime karşı kullanacaklar?” diye sorulmaz!

Aynı kişinin başkanı olduğu bir örgüt, İstanbul’da bir toplantı düzenler. “ASRİKA adını verecekleri, İslam Devletleri Birliği’ni kuracaklarını, birliğin başkentinin İstanbul, ana dilinin Arapça olacağını, bu ülkede EYALET sistemine geçileceğini ve hedefin 2023 olduğunu” açıklar!

Birileri çıkar;

● “Müslümanlara zulüm 1923’te başladı, 2023’te bitiyor”

● “Bir gün gelecek 29 Ekim’i yas, 10 Kasım’ı bayram olarak kutlayacağız”

● “Osmanlı’nın 90 yıllık reklam arası sona erdi”

gibi Anayasal devlet düzenimiz ve kurucuları üzerine hakaretler yağdırır, halkı “SİZDEN-BİZDEN” diye ayırır, “KİN ve ÖFKE” üzerine toplumu bölecek, “ulusal birliği” parçalayacak sözler ederler.

Ama bunların hiç biri için yasal ve hukuki soruşturmalar açılmaz; “siz bu anayasal düzeni yıkmaya çalışıyorsunuz! Bu alenen demokrasi dışı ve darbeci bir eylemdir” diye hesap sorulmaz!

Ancak, bir grup emekli amiral “Montrö ve sarıklı amiral” konusunda bildiri yayınladıkları zaman “DARBECİ” diye, ana muhalefet partisi de her vesileyle olduğu gibi “Darbe teşvikçisi, darbenin kaynağı” diye yaftalanır!

Bu tartışmanın kaynağı, “ÇILGIN PROJE” olarak tanımlanan “KANAL İSTANBUL” un ülkemize getirebileceği ulusal ve uluslar arası büyük felaketler üzerine duyulan kaygıdır!

Bu proje;

● konunun uzmanlarıyla tartışılmamış, artıları eksileri düşünülmemiştir! Maddi kaynağı Bütçe’de yoktur!

● İstanbul’a getireceği nüfus, altyapı ve ulaşım sorunları, yok olacak tarım alanları, ekolojik dengeye ve özellikle de İstanbul’un ana su kaynaklarına vereceği zarar yok sayılmıştır!

● Bu proje, eğer gerekli “yasal önlemler” alınmazsa, ABD ile Rusya arasında yaşanacak rekabetin, kargaşa ve kaosun, Allah saklasın olası bir savaşın nedeni olacaktır! Çünkü ABD’de 1950 yılında yapılmış bir haritada, bu kanalın yanı sıra, Saros Körfezi ile Marmara denizi arasında ikinci bir kanalı göstermektedir. Bu, Montrö Antlaşması’nın delinmesi demektir!

Bu konuda, uluslar arası ilişkiler uzmanı, emekli büyükelçi Onur Öymen’in ciddiye alınması gereken bir görüşüne katılıyorum. Diyor ki; “Kanal İstanbul’da da Montrö Sözleşmesi kuralları geçerli olacaktır. desek, bu tartışma sona erecektir.”

Emekli amiraller de yukarıdaki kaygılarla bir bildiri yayınlamışlardır.

AKP yönetiminin, bu olayı bir “siyasal hesap ve muhalefete çelme takma” olayı olmaktan çıkarıp, “ULUSAL BİR SORUN” olarak görüp, “Ben yaptım oldu” inadından çıkması ve konu üzerinde görüş bildirenleri “darbeci” yaftasından çıkararak, AKLISELİM ile hareket etmesini dileriz!..