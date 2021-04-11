Başhekim kızıyormuş!

Bir bilmecem var, haydi sor sor…

Karamürsel Devlet Hastanesi’nin diş ve göz hastalıkları ünitelerine gidenler,

“SIRA” almak için anlatıyorlar;

“ Karamürsel Devlet Hastanesi’nin Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan diş ve göz hastalıkları binasına sıra numarası almak için sabahın 6’sında evden çıkıp yollara düşüyoruz. Sabah saat 07.00’ de bina açık değil, mecburen bina yanındaki çay ocağı veya kapısı önünde konuşlanıp bekliyoruz.

Diş ve göz klinikleri binasının kapısı açıldığında bina dışında bekleşenler sıra alabilmek için itiş kakış, koşturarak merdivenleri çıkıyoruz. Sıra numarası verecek memur 1 saat sonra gelecek.

Kendi aramızda bulduğumuz yöntemle;

Aramızdan birisi kağıt kalem alıyor ve aramızda yaptığımız paylaşımla kim kimden sonra geldiyse bir önceki ismi yazdırıyor ve böylece herkes sıraya girmiş oluyor.

Ancak saat 08.00’de makamına gelen görevli:

“-Bu liste olmaz, başhekim bunu kabul etmiyor, bize kızıyor! Bugünlük bunu kabul ediyorum, ama bundan sonra böyle liste olmayacak!” dedikten sonra, listede adı olanlar yeni gelenler görevli memurla hastalar arasında mesafe uygulaması için çekilmiş kurdelenin etrafında sıra almak için kümeleniyor.

Görevli memur:

-Geri çekilin, dağılın (!)

diyor ama hastalar sıra almak için neredeyse balık istifi birbirini itekleyerek beklemeye devam ediyor.

Görevli memur bugüne mahsus vatandaşın yazdığı listedeki isimleri sıra ile okumaya başlıyor ve ismini okuduğuna sıra numarasını veriyor.

Sıra numarası dağıtılan koridorda oturma koltukları var ama sıra almak için gelenlerin sayısı oturma koltuklarının tam 4 katı fazla. Kimi diş, kimi göz hastaları sanki hastanede değil de kapalı cezaevi koğuşunda volta atıyor sanırsınız.

Görevli memur:

-Dolaşmayın kardeşim, oturun (!)

diye volta atanlara bağırıyor ama boşuna…

Sanki oturacak yer var da hastalar oturmuyormuş!

Sıralarını bekleyen hastalara sonrada sıra almak için gelenlerde katılıyor.

Görevli memur bekleyen hastalara avazı çıktığı kadar duyuru yapıyor;

-Göz için bugün doktor 10 hasta kabul edecek (!) 10 kişi haricinde hasta kabul etmeyecek. İsmi okunanlar dışında kimse burada beklemesin !”

diyor ve çayını almak için “personel odasının” yolunu tutuyor…

Ben diyeyim 40 siz deyin belki 50 kişi göz şikayeti için sabahın 6’sında yollara düşmüş, sıra almak için hastane kapılarında beklemiş, itilmiş kakılmış sonra da 10 kişi kontenjanına takıldığı için boynu bükük evine dönmüş.

Göz de öyle belki diş daha şanslı, o bölüm hastaları için muayene veya tedavi kontenjanı yok.

Gelelim şu sıra işine;

Hastaların kendi aralarında yaptıkları adil isim sıra listesini Başhekim belki de haklı sebeplerle kabul etmiyor. Haklı da olabilir.

Görevlinin dediği gibi “ Hastane personeli eş , dost –akraba,arkadaş” kayırmacılığı yapar diye listeyi Başhekimin kabul etmediğini söylüyor.

Ama listeyi yapan hastaların ta kendisi, listeyi hastane personeli saat sabahın 6’da gelip yapmıyor ki !

Pekala;

Çözümü Başhekim bulsun…

Göz ve diş hastaları için bu binanın dışına tıpkı bankalarda olduğu gibi SIRA NUMARATÖRÜ koydursun, gelen vatandaş numaratörden SIRA’sını alsın…

Nasıl ki sıra almaya gelenlere internetten randevu alın diyorlar ya,

İnterneti, bilgisayarı olmayan vatandaşları da düşünsünler ve de şu sıra işini bir düzene soksunlar.

Karamürsel Devlet Hastanesi’ni örnek bir hale getiren Başhekim Erkan Çelik’in pandemi dönemindeki sıkışıklığı bahane etmeyeceğini ve bu konuya eğilip çözüm bulacağını sanıyorum.