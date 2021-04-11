Vatandaştan Vali’ye eleştiri Vali’den vatandaşa sitem!

16 Mart 2020’de başlayan pandemi süreci bütün hızıyla devam ediyor…

Alınan önlemlere rağmen, vaka sayıları artıyor…

Kahvehane sahipleri kan ağlıyor…

Kafe ve restoran sahipleri kan ağlıyor…

Kısaca esnaf kan ağlıyor…

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Esnaf kan ağlarken, AKP’nin lebaleb kongreleri de büyük tepki gördü…

Vatandaş tabir yerinde ise burnundan soluyor…

Bir de şu sıralar Ramazan’da tam kapanma konuşuluyor…

Esnaf daha da perişan olacak…

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Tüm bu sorunlar yaşanırken, önceki gün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile vatandaşlar arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı suçlamalar yaşandı…

Covid-19 vakalarının artması nedeniyle alınan karar gereği akşam saat 21:00’de başlayan sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar adli ve idari işlem yapılmaması için evlerine giderken, sokaklar da boş kalıyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geçtiğimiz akşam saatlerinde İzmit Yürüyüş Yolu’nda dolaşması eleştirilere neden olurken, Yavuz da vatandaşlara sitem etti…

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İzmit Yürüyüş Yolu’ndan 22.00 sularında ‘Akşamı da bir başka güzel’ şeklinde sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflara gelen yorumlara Yavuz tek tek cevap verirken, bir vatandaş ‘Size güzel halka yasak’ diyerek eleştirdi.

Vali Yavuz ise, yasak başlamadan gezdiğini belirterek ‘Yapmayın, biraz güzel düşünün’ dedi.

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Bir başka vatandaş, ‘Yasağı olmayana çok güzel sayın Vali’m’ yazarken, Yavuz, ‘Biraz daha olumlu düşünün, memleketinizi yüceltin’ şeklinde cevap verdi.

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‘Siz gezin boş sokaklarda’ diyen bir vatandaşa ise Vali Yavuz, ‘Çok yazık’ dedi.

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Yukarıdaki diyaloğun özü şu;

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un İzmit Yürüyüş Yolu’nda paylaştığı fotoğraf tepkilere neden olurken, Vali Yavuz, vatandaşlara “Yasak başlamadan gezdim” şeklinde cevap verdi.

Yukarıdaki diyalog gösteriyor ki, vatandaşın sabrı kalmadı…

Vatandaşın Vali’yi eleştirmesi, Valinin de kendini savunması, güzel bir durum.

Keşke herkes eleştiriye açık olsa.

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2020’de işverenden KOD-29 KIYIMI

DİSK-AR, pandemi nedeniyle işten çıkarmanın yasak olduğu söylenen 2020 yılında 34 bin 145 kadın ve 142 bin 517 erkek işçi (ikisi toplamı 176 bin 662) Kod-29 gerekçesiyle işten çıkarıldığını açıkladı. Kamuoyunda “Kod-29” olarak bilinen ve işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanunu'nun 25-II maddesinde yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” gerekçesi ile feshedilmesi düzenlemesi, pandemi dönemi işten çıkarma yasağının dışında tutulmuştu.

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Türkiye dünya patent liginde sınıfta kaldı

Avrupa Patent Ofisi'nin (EPO) 2020 verilerine göre, Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıda ülkenin gerisinde yer aldı. EPO'ya göre, Türkiye yaptığı sadece 594 adet patent başvurusu ile 24'üncü sırada kendine yer bulurken, sanayi devi ülkeler on binlerce başvuru ile adeta birbirleriyle yarıştı. ABD, 2020 yılında yaptığı 44 bin 293 patent başvurusu ile ilk sırada yer alırken, onu Almanya 25 bin 954 başvuru ile takip etti. Almanya'nın ardından Japonya 21 bin 841 başvuru ile üçüncü, Çin de 13 bin 432 başvuru ile dördüncü sırada yer aldı.