Faydasız Sanatkârlara…

Vakt-i zamanında, sanatkâra değer veren bir padişah, ülkesinin en hünerli sanatkârlarını sarayında ağırlamak, onlara ikramda bulunmak istemiş. Maharetlerini sergilemelerini bekleyen padişah, en hünerli sanatkâra beş kese altın vaat etmiş.

Ülkesinin her köşesinden birçok sanatkâr bu davete icabet etmiş. Her birinin ayrı bir hüneri varmış.

Ancak içlerinden biri varmış ki o güne dek eşi benzeri görülmemiş bir beceri sahibiymiş. Bir ipi, bir atışta, on metre ötedeki iğne deliğinden geçirebiliyormuş.

Sanatkârların hünerlerini sergileme günü gelmiş. Padişahın divanında huzura çıkan sanatkârımız yerini almış. İğneyi on metre ötede tutmuşlar. Adam deliği nişanlamış, ipliği atmış, iplik iğne deliğinden tek seferde geçmiş.

Padişah çok şaşırmış adamın bu becerisine. Yanına çağırmış ve bu beceriye nasıl sahip olduğunu sormuş.

Adam padişahın takdirini kazanma hevesi ile "çok çalıştım hükümdarım! İğne deliğinden ipliği on metreden geçirebilmek için, çocukluğumdan beri gecemi gündüzüme katarak çok çalıştım" demiş.

Padişah emir vermiş adamlarına: "Tez bu yiğide beş kese altın verile!"

Adam çok sevinmiş bu emre. Ama padişahın arkadan gelen emri ile sevinci yarım kalmış.

Zira padişah "sonra da, sırtına elli kırbaç vurula!" demiş hiddetle.

Adamın korkudan dili tutulmuş. Zorlukla "padişahım, altın kesesini anladım da bu ceza neden?" diye sormuş.

Padişah şöyle demiş: "Söz verdiğim üzere beş kese altın, böyle zor bir beceri sahibi olduğun için. Elli kırbaç cezası ise, daha faydalı bir beceri geliştirmek yerine, ne kendine ne de insanlığa bir faydası olmayan böyle bir beceriyi edinmeye harcadığın boşa zaman için!”

Bu hikayeyi:

“Kendine de insanlığa da” faydası olmayan “işlerle” meşgul olan;

“Kendine de insanlığa da” faydası olmayan “konularla” meşgul olan;

“Kendine de insanlığa da” faydası olmayan “iş ve konularla” başkalarını “meşgul” eden;

Dolayısıyla bilerek ya da bilmeyerek çözüm bekleyen birçok hayati meselenin çözümüne yönelik adım atılmasına ya da bu meselelerin gündemde kalıp tartışılmasına engel olanlar arasında yer alan tüm “faydasız sanatkârlara” ithaf etmek isterim…

Ve hem kendilerine hem de onlardan kendi menfaatleri doğrultusunda “fayda sağladıkları” için prim verenlere hatırlatırım:

O kırbaç muhakkak vuruluyor…

“Kırbacı kim vuracak?” diye sorarsanız derim ki:

Ne kendine ne de insanlığa faydası olan iş ve konularla uğraşan, problemlere çözüm üretmesi gereken yerde, zamanı boşa harcayarak umudu tüketenlere, bizzat “zamanın” kendisi en büyük kırbaçtır…

Ve bir kırbaç olarak zaman sizi kendinden koparacaktır.

Öyle ki faydasız iş, faydasız konu, faydasız gündem, herhangi bir probleme çözüm getirmediği ve dahi zaman ve emek israfına sebep olduğu için “endişe” doğurur.

Bu endişeyi giderecek herhangi bir önleme vesile olamayacağı için bir müddet sonra “güveni” sarsar ve nihayetinde ortadan kaldırır.

Üstelik bu güveni hem insanın kendine inancı hem de topluma inancı açısından yok eder.

Güvenin olmadığı yerde “umuttan”, umudun olmadığı yerde de “gelecekten” bahsedemezsiniz.

Boş işler ve boş konularla uğraşanların ve onlara prim veren toplumların akıp giden “zamanda” donup kalması da bu nedenledir…

Bir başka ifadeyle gelecekten yani zamanın akışından kopmaktır bu…

Bir insan ve toplum için bundan daha fazla acı veren bir “kırbaç” olabilir mi?

Bu vesileyle Hz. Peygamber’in (S.A.V.) “faydasız ilimden” Cenab-ı Hak’ka sığındığı gibi faydasız işten ve laftan da Cenab-ı Hak’ka sığınıyor, getireceği tüm “faydalara” nail olma niyazıyla Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum…