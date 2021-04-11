Bunlar şimdi 1.Lig adayı mı ?..

Kocaelispor dün Trabzon’da istediği sonucu aldı…

Bence 3 puanlık bir beraberlik sayabiliriz bu sonucu…

Çünkü, zorlu 1.Lig ve Play-Off yolundaki bir puan bile hele deplasmandaysa, hele hele böylesine bir deplasmandaysa çok değerli…

Çünkü her an herkes puan alabiliyor bu ligde…

Kimin kime, ne yapacağı belirsiz…

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Dünkü maçta özellikle ikinci yarıda Kocaelispor’un temposu daha iyiydi…

Ama her iki takım da, 1.Lig’e aday takım görünümünden çok uzaktaydı…

Mesut savaştı…

Semih harikaydı…

Hele hele son pozisyonda rakibe galibiyet şansı tanımadı ve sakatlandı…

Bayram yine çok çok ‘OLGUN’du…

Zira Burhan Eşer ve Batuhanlı bir rakibe böyle bir kaleci her zaman avantajdır…

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Covide yakalanan Trabzonlu teknik adam Mustafa Reşit Akçay, dünkü dizilişle ciddi bir uyarı vermiş takıma…

Revizyon sinyalleri güçlü yandı…

Kimsenin yeri garanti değil…

Herkes kendini Play-Off’a buna göre hazırlamalı mesajını gördük…

Yani hoca Play-Off’u garanti görüyor ki, kadroda böyle denemeler yapabiliyor…

Vardır bir bildiği…

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Perşembe günü Şanlıurfa ile ilk maçtaki gibi zor bir maç oynayacağız…

Evet şaşırmayın…

Kesinlikle zor…

Urfa bambaşka bir takım görümüne kavuştu…

Düşüp geçen yıl geri alınan takım. Bu yıl da düşmenin en büyük adayıyken, bol bol puan kazandı…

Yani hafife alınmamalı…

Hele hele dünkü tempoyla…

Başımıza iş bile açabilir…

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Kenarda kalan beyefendiler kendinize çeki düzen verin ve mesajı alın…

Çalışın…

Çalışın…

Çalışın…

1.Lig’e çıkan takımda sizin de piyasanız yükselecektir…

Bilmem anlatabildim mi ?..