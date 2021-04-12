Gözaltı ve tutuklama keyfiliği, gizlilik kararları

Artık adli makamların elinde delile ulaşmak için her türlü donanım ve teknik imkanlar var.

Çağdaş hukuk sistemleri bu nedenle bu imkanları kullanarak telefon dinleme vs gibi her türlü teknik takip sonucu delile ulaşabiliyor.

Bu nedenle esasında şüpheli çağrıldığında adli makamlar yeteri kadar delile ulaşmış ve şüphelinin ifadesini alabilecek noktaya gelmiştir.

Bu nedenle yakalama ve gözaltı kararlarının istisnai olarak uygulanması gerekir.

Zira artık devlet güçlü ve her delile ulaşma yeteneğine sahiptir.

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Çağdaş hukuk sisteminin temeli, soruşturmanın gizlilik kararları olmadan, savunmanın da işini içine katılması ile aleni yapılmasıdır.

Uygulamada sıkça gizlilik kararı alınarak soruşturma yapıldığından savunma işini gereği gibi yapamadığı için soruşturma aşamasında kapatılabilecek birçok dosyanın davası açılabiliyor ve yargı iş yükü ile karşı karşıya kalıyor.

Bazen çok uzun süren gizlilik kararları nedeniyle ifadesi alınan ve esasında suçsuz bulunan birçok kişi de psikolojik travmaya uğrayarak mağdur oluyor.

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Gözaltı kararları da gizlilik kararları ile beraber geliyor.

Gözaltı uygulanmasında da dosyalarda sanık ve tanıkların iyi ayıklanmamaları nedeniyle tanık konumundaki kişilerin bile gözaltına alınabildikleri görülüyor.

Hafta sonlarına denk getirilen bu tür gözaltı kararlarında itiraz hakları da gereği gibi kullanılamıyor.

İnsanlar mağdur oluyor.

Eğer süre yetmiyorsa gözaltının 4 güne uzatılması için gizlilik kararları da kullanılarak ilave şüpheliler oluşturulup gözaltı süreleri uzatılabiliyor.

Yurttaşlarımız sıkça sebepsiz yere 2 gün 4 gün gibi sürelerde emniyet nezarethanelerinde tutuluyor.

Bu uygulama da insan onurunu zedeleyen bir uygulama.

Hele 104 amirale uygulanan 8 günlük gözaltı ve nezarette kalma uygulamasını düşünürseniz,bu uygulamanın ne kadar vahim olduğunu görürsünüz.

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Ceza hukukunun en temel prensiplerinden birisi sanığın hakkındaki ceza kararı kesinleşmesine kadar masum kabul edilmesidir.

Tutuklama çağdaş hukuk sistemlerinde bir ceza değil bir tedbirdir.

Eğer sanığın delilleri karatma ihtimali ,kaçma ihtimali varsa o zaman tedbir olarak sanığı tutuklarsınız.Bizde böyle mi ?

Bizde tutuklama esas dışarıdan yargılanma istisna.

Bu yüzden de ceza evlerimiz tıklım tıklım dolu ve hala yeni cezaevleri yapmakla meşgulüz.

Gizlilik kararları, gözaltılar ve tutuklamalar bizde keyfi bir görüntü veriyor.

Oysaki bu uygulamalarda acilen çağdaşlaşmaya ihtiyaç var.

Yurttaşlarımız bunu hak ediyor.

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Bir ülkede sorunlar arttıkça, hukuk siyasallaşabiliyor.

Siyasallaşan hukukta gizlilik kararları, gözaltılar ve tutuklamalar da çoğalabiliyor.

Oysa ki, hukukun siyasallaşmaması, yargının da siyasal etkiden uzak, tam bağımsız olması, Devletin de herkese eşit, intikam duygusundan ari davranması gerekir.

Demokrasiden sapma, devleti kabalaştırırken toplumu da mutsuzlaştırır.

Yargılama ve adaletin tecellisi de bir demokratik faaliyettir.

Demokrasiden uzaklaştıkça adalet zedelenir, toplum mutsuzlaşır.

Kalkınma ve gelişme ortadan kalkar.

Devletin asli görevi ise adalettir.