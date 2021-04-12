En yaşlı ilçe Kandıra en genç ilçe Dilovası!

2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Ortanca(Medyan) yaş İstatistikleri açıklandı…

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32,7'ye, Kocaeli’nin ortanca yaşı 36’ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

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31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Türkiye ortanca (medyan) yaşı 32,7 olarak tespit edilmiştir. ADNKS kurulmasından itibaren ortanca yaş istatistikleri incelendiğinde, 2007 yılında 28,3 olan Türkiye ortanca yaşı, 4,4 yaş artmış ve 32,7 olarak gerçekleşti.

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Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ADNKS kurulmasından itibaren ortanca yaş istatistikleri incelendiğinde, Kocaeli ilinin 2007 yılında 28,6 olan ortanca yaşı, 4 yaş artmış ve 32,6 yaş olarak gerçekleşti.

Yani, Kocaeli’de nüfus ortalaması yaşlanıyor…

İlimizdeki ilçelerin ortanca yaşları incelendiğinde; Kandıra ilçesi 40,6 ortanca yaşı ile en yaşlı nüfusa sahip olup, Dilovası ilçesi ise 26,5 ortanca yaş ile en genç nüfusa sahip.

İLÇELER ORTALAMA YAŞ

BAŞİSKELE 32,6

ÇAYIROVA 30,1

DARICA 31,0

DERİNCE 34,8

DİLOVASI 26,5

GEBZE 31,4

GÖLCÜK 34,5

İZMİT 34,2

KANDIRA 40,6

KARAMÜRSEL 37,4

KARTEPE 32,6

KÖRFEZ 31,8

KOCAELİ 32,6

TÜRKİYE 32,7

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Emekliye bayram

ikramiyesi 83 lira!

2018 yılından beri emekliye 1000 lira bayram ikramiyesi veriliyor. Şimdiye kadar hiç artış yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı açıkladı. İkramiye tutarı ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ocakta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye 1000 liradan 1083 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere 1083 lira ödenecek. Temmuzda da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Yani Kurban Bayramı ikramiyesi de 1083 lira olacak. Yani, koskoca Türkiye Cumhuriyeti, emeklisine 83 lira zammı uygun gördü…

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Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, yapılan zamdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyor… Ergün, 83 lira zamma tav oldu… Ergün hesaplasın, 2018 yılından bu yana iğneden ipliğe ne kadar zam geldi… Ergün gibiler dernek başkanlığı yaptığı müddetçe, Erdoğan’ın sırtı yere gelmez.

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Ayçiçek yağına

büyük zam geldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayımladığı küresel gıda fiyatları endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,1 artışla 118,5 puana yükseldi. Bitkisel yağ fiyatlarında ise yıllık artış yüzde 86,2'ye ulaştı ve Haziran 2011 sonrasının zirvesi görüldü. TÜİK verilerine göre, ayçiçek yağının bir kilogramı, Mart 2020 ile Mart 2021 arasındaki son bir yılda tam yüzde 59,6 artışla 17,50 TL'ye ulaştı. Böyle giderse, Ayçiçek yağı karaborsa olacak…