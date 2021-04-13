İnsani Yardım Derneği, bağışçıyı ve ihtiyaç sahibini buluşturuyor

İnsani Yardım Derneği…

Kısa adıyla İHH…

Son zamanlarda bu derneğin adını sıkça duyuyoruz.

Birçok kesime yardım eli uzatıyorlar…

İHH Kocaeli Şube Başkanı İsmail Yeşildal, yöneticiler Ayhan Dursun ve İsmail Çimen, önceki gün gazetemizi ziyaret etti.

Kendileriyle bir süre sohbet ettik.

Yaptıkları çalışmaları anlattılar.

Dernek Başkanı İsmail Yeşildal’ın yanı sıra yönetimde 6 kişi bulunuyor…

Bu 6 kişi, bir nevi başkan yardımcısı gibi…

Zira, her birine bağlı komisyonlar var.

İHH Kocaeli Şubesi, 2012 yılında kuruldu.

Kurulduğu günden beri de önemli çalışmalara imza atıyorlar.

Hepsinin birer işi var…

Hepsi de gönüllü olarak bu işi yapıyorlar.

Başkan Yeşildal’ın söylediklerinden size bir özet çıkardım.

BAĞIŞ YAPAN- İHTİYAÇ SAHİBİ

İHH, ilimizde bütün ilçelerde faaliyette...

2020 yılında 8 milyon lira bağış toplandı.

2 milyon lirası Kocaeli için harcandı, diğer hısım, bağışçıların isteği doğrultusunda dağıtıldı.

2021 yılında 10 milyon liralık bağış toplamayı hedefliyorlar.

Kocaeli’de 400’e yakın yetim bulunuyor.

Dernek bu yetimlere her türlü yardımı yapıyor.

İHH Kocaeli Şubesi, ekonomik büyüklük olarak Türkiye’de 4 veya 5’inci sırada.

İHH, kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde.

Herhangi bir siyasi partiyle bağı yok.

Başkan Yeşildal, özellikle bunun altını çizdi.

Her siyasi partiye eşit mesafede olduklarını söyledi.

Yardım yaparken, köken ayrımı yapmıyorlar, mezhep ayrımı yapmıyorlar.

Kimin ihtiyacı varsa, ona yardımcı oluyorlar.

Dernek, bağış yapan ile ihtiyaç sahibini buluşturuyor.

Yani bir nevi köprü görevi görüyorlar.

Başkan Yeşildal ve yöneticilerin söyledikleri böyle…

Şimdi size derneğin faaliyetleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum;

‘’RAMAZANDA UMUT VAR’’

İHH, Ramazan 2021 çalışmalarına ‘’Ramazanda Umut Var’’ sloganıyla başladı. İHH, Türkiye başta olmak üzere 48 ülke ve bölgede Ramazan boyunca 4,5 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak. Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 4,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

Beş kıtaya uzun ve zorlu yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak bölgelere taşıyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere eğitim yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak.

KOCAELİ'DE RAMAZAN ÇALIŞMALARI

1) Kocaeli genelinde 1500 aileye kumanya (Kumanya Bedeli 175TL)

2) Kocaeli genelinde 400 yetim aileye iftar ( Kumanya 175 TL+İftar Bedeli 125 TL toplamda 300 TL)

3) 15 Ramazan Dünya Yetimler günü kapsamında 400 Yetime özel hediyeler

4) Kocaeli, Şanlıurfa, Ardahan ve yurtdışında 2100 yetim yavrumuzu giydirme (Bayramlık Bedeli 150₺)

5) Bangladeş ve Patani 'de 15’er bin € değerinde, Nijer’de ise 20 bin € Kumanya Dağıtımları,

6) Bangladeş Tolga Kamil Yetimhanesinde 70 yetimin istifade edileceği İftar ve Sahur organizasyonları: 84.000₺

7) Bangladeş İnegöl Yetimhanesinde 32 yetimin istifade edceği İftar ve Sahur organizayonları: 38.400₺

8) Suriye'li Şavaş Mağduru İhtiyaç sahibi Öğretmenlere nakdi yardım dağıtımları(163.550 TL)

9) Nijer’de 1.500 € değerinde İftar dağıtımları.

KRİZ BÖLGELERİNE ÖNCELİK

İHH, bu Ramazan ayında, dünyada 48 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. İHH’ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırılacak. 2021 yılında belirlenen fitre bedeli ise 28 TL

İFTAR SOFRALARI KURULACAK

Bağışçılar, yurt içinde ve yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 20 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. İftar sofralarına yüzbinlerce kişi oturacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda iftar sofraları kurulacak.

HESAP NUMARALARI

Ramazan çalışmalarına banka yoluyla destek olabilmek için gerekli hesap numaraları:

Hesap adı: İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği

? Albaraka Türk IBAN TR 61 0020 3000 0162 9560 0000 01

? Ziraat Bankası IBAN TR 84 0001 0007 2959 8629 5650 01

☎ 0262 333 2 334 - 0552 333 2 334

? M.Ali Paşa Mah. Köse Sok. No:36 İzmit / KOCAELİ

SİZ DE BAĞIŞTA BULUNUN

Yukarıda size İnsani Yardım Derneği (İHH) ve Kocaeli Şubesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdim.

İrtibat telefonlarını sizinle paylaştım.

Siz de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istiyorsanız, dernekle irtibata geçebilirsiniz.

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Başkan Yeşildal’a kamuoyunda İHH’nın iktidara yakın, iktidarın arka bahçesi bir dernek olarak görüldüğünü söyledim.

Başkan Yeşildal, net ifadelerle hiçbir siyasi partiye bağlı olmadıklarını söyledi…

Tamamıyla bağış yapan ile ihtiyaç sahibi kişileri buluşturduklarını söyledi…

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Ben de kendilerine, bu algıyı kırmak için biraz da kendilerine tanıtmaları gerektiğini ifade ettim.

Sonuç olarak İHH, sadece Türkiye’deki değil, dünyada 48 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

İhtiyaç sahibine el uzatmak, her şeyden daha önemli.

İHH Kocaeli Şubesi’ne başarılar diliyorum.