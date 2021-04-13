Tahir Hoca’dan samimi sunum

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından ilk defa “Durum değerlendirme” toplantısı düzenledi. Belediyeler için, her yıl düzenli olarak yapılan bu toplantılar çok önemli. Başkanlar bir nevi karnelerini açıklarlar.

Hiç “Kırık” notun olmadığı bu karnelerde, yıl içerisinde yapılan çalışmalar, bitirilen projeler, devam eden projeler, planlanan projelerden bahsedilir.

Ve sonunda da yapılan hizmetin maddi karşılığı açıklanır.

Pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Büyükşehir 1. yıl değerlendirme toplantısı, bu yıl düzenlendi.

Tahir Hoca’nın göreve geldiği 2 yıllık sürenin değerlendirmesinin yapıldığı bu toplantı, iki yılı kapsadığı için biraz uzun sürdü.

Ama başkan sözünü tuttu ve toplantıyı süresinde bitirdi.

Ben ise size, bu toplantıdaki detaylardan bahsedeceğim.

Benim gözüme takılan ayrıntılardan biri Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un da toplantıya katılması oldu.

Mustafa Kurt, Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar yapmış olduğu tüm meclis toplantılarına ve basın toplantılarına katılan bir isim. Toplantı öncesi “2. yıl değerlendirme toplantısına sadece gazeteciler davet edildi” denmesine rağmen Mustafa Kurt’u burada görmek beni şaşırtmadı.

Ayrıca bu toplantıya katılması da çok faydalı oldu.

Neden mi?

Toplantının yapıldığı salonda, “Sağlık çalışanları belediye toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanıyor ancak özel halk otobüslerinde ücretsiz taşıma süreci sona erdi. Bununla ilgili ne yapılabilir” dendi.

Tahir Hoca bu, durur mu?

Hemen sözü Mustafa Kurt’a verdi ve bununla ilgili ne yapacaklarını sordu. Elinde mikrofon, karşısında basın ordusuyla kalan Mustafa Kurt, “Değerlendirelim başkanım” dedi.

Ancak Tahir Hoca sözü almadan, Mustafa Kurt’u bırakmadı. Mustafa Kurt da, yeniden sağlıkçıları ücretsiz taşıyacaklarının sözünü verdi.

Tahir Büyükakın da bu sözün altında kalmadı ve “Madem öyle biz de minibüsçü esnafına verdiğimiz desteği bir ay daha uzatıyoruz” dedi.

Böylelikle hem sağlıkçılar hem minibüsçüler hem de Büyükşehir kazanmış oldu.

İyi ki bu toplantıya Mustafa Kurt da katıldı…

Tahir Hoca, akıcı bir üslupla sunumunu yaptı. Bence sunuma gayet iyi çalışmış. Samimiyeti elden bırakmayan Başkan Büyükakın’dan bir de özeleştiri yapması istendi. “Tahir Bey, hiç mi hatanız ya da beceremediğiniz şey yok. Her şey bu kadar güzel mi?” dendi.

Tahir Başkanın cevabı yine aynı samimiyetle, “Çöp bertaraf konusunda biraz yavaş kaldık, bir de “Kuzey Metrosu” konusu var. O konuda da istediğimiz düzeye gelemedik. Bu konulardan mahcubum. Bir de beceremediğimiz “Pireyi deve yapma” konusu var. İnanılmaz işler yapsak da bunun reklamını yapamıyoruz. Daha maliyetsiz projeler için iki genel başkan getirip açılış yapanlar oluyor. Ama biz bunu başaramıyoruz” dedi ve gülümseyerek “En büyük eksiğimiz bu sanırım” dedi.

2.3 Milyar değerindeki yatırımların özetinin özetini anlatan Tahir Büyükakın, şu imzayı atarak sözlerini bitirdi; “Vatandaşımız, “Tahir Başkan söz verdiyse sözünü mutlaka tutar” demesi beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu özelliğimin biliniyor olması memnuniyet verici. Bir kere de buradan söylemek istiyorum, ben bir söz verirsem, çok büyük bir elzem olmadığı sürece ben o sözümü er ya da geç tutarım.”

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Tokat Gündem Gazetesinin düzenlemiş olduğu, ülkemizdeki tüm Tokatlıları kapsayan "20. Tokat Enleri İstiklal Ödülleri" töreninde "Yılın Başarılı Yönetici” ödülünü Derince Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın aldı. Düzenlenen törenle ödülünü alan Şaşkın, kendisine oy veren jüri üyelerine teşekkür ederek, bu tür ödüllerin kişilere şevk ve cesaret verdiğini dile getirdi.

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Kullar Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutlamak için çiçek yaptırarak ilçesindeki karakolları ziyaret etti. Zaman mefhumu gözetmeden çalışan polis teşkilatının yılda bir kerede olsa hatırlatan bu özel günde Muhtar Özkar, ilçesinde bulunan iki karakolu da ziyaret etti. Önce Döngel Polis Merkezi Amiri Muhammet Ay’ı ziyaret eden ardından da Bahçecik Polis Merkezi Amini Pınar Geriş’i ziyaret eden Özkar, Tüm polis teşkilatının gününü kutladı.