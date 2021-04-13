Kaç kişi, kaç ücret!

Yazılı ve görsel medyada, sosyal medyada hemen her gün karşımıza gelen, toplumda rahatsızlığa neden olan bir konu var. Özellikle de iktidar tarafından atanmak suretiyle birçok kurum ve kuruluştan çeşitli görevler namı altında ücret aldığı iddia edilen kişilerin olduğu… “İktidarın adamı, iktidar yanlısı ya da yandaşı” gibi tabirlerle adlandırılmaları bir yana; ücretin ne olduğu, hangi şekilde hak edildiği ve ödenmesi gerektiği sorularına cevap arayalım.

Ücret; Bedensel veya fikri işgücünün kullanımı karşılığında ödenen parasal değerdir. Kurumlar ve organizasyonlar tarafından emek veren, mesai harcayan kişilere ödenen maaşlar, primler ve komisyonlar bu kapsamda kabul edilir.

İktisatta kullanılan kavramlardan birisi parasal ücret. Parasal ücret emekçilerin çalışma karşılığı aldığı para miktarını gösterirken; İkincisi reel ücret ise parasal ücret ile ne kadar mal ve hizmet satın alınabileceğini, yani satın alma gücünü ifade eder.

Bir diğer tanım da şöyle olabilir. Fiyat hareketlerinden arındırılmamış ücret oranına nominal ücret denir. Bu tanımdan hareketle nominal ücretin, emeğin karşılığı olarak tespit edilmiş ücret sistemi içerisinde para cinsinden yapılan nakdi ödemeler olduğu söylenebilir.

Ücret, en genel tanımıyla çalışanın , çalışması karşılığında aldığı paradır. Bir ödemenin ücret sayılabilmesi için, mutlaka bir çalışma karşılığında ve para ile yapılmış olması gerekir. Söz konusu bu çalışmanın ücreti hak etmesi için ise mutlaka bir ürün ya da mal ortaya koyması gerekmez. Bir ürün ya da hizmetin, üretilmesinin yanında, emeğin yarattığı fikri, fiili ürün ya da hizmetin; hizmet sunulan hedef kitleye ulaştığı son noktaya kadar geçen süreçteki iş ilişkisi içinde ortaya konan tüm fiziksel ve düşünsel çabalar, ücrete tabi olur.

Bir de ''piyasa ücreti'' adı da verilen ''efektif ücret'' vardır. Klasik iktisat düşüncesine dayanmakta olup, emek piyasasında emek arz ve talebinin buluştuğu noktada oluşan emeğin fiyatı olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle efektif ücret; emek piyasasında fiilen oluşan ücret ortalamasını ifade etmektedir.”

Bu anlatımlardan çıkan sonuç en yalın haliyle şu şekilde izah edilebilir. Bir işte, bir fikri ya da fiili emek vereceksiniz. Bunun karşılığında ücrete hak kazanacaksınız.

Konuyu biraz açacak olursak: Bir yerde aylık maaş karşılığı çalışan bir kimsenin, o ay/ hafta içinde olması gereken mesai süresini tamamlaması gerekir ki, aldığı ücreti hak edebilsin…

Bunun yanında ikinci bir görev üstlenmiş veya görevlendirilmiş ise; Oradan alacağı ücretin hak edebilmesi için orada da bir emek vermesi gerekir. Aylık mesaisini maaş karşılığı çalıştığı kuruma vermek zorunda olan bir şahıs, ikinci ücreti hak etmek için ikinci kuruma hangi sürede nasıl hizmet verebilecektir ? Demek ki; maaş karşılığı çalıştığı kuruma vermesi gereken aylık/ haftalık çalışma süresinden ve emeğinden bir kısmını kısarak (Çalarak demeye dilim varmıyor) bu kuruma sunması gerekiyor. Peki ikinci kurumun hizmetine sunmak için diğer kurumu mahrum bıraktığı hizmetin karşılığı olan ücretleri oradaki maaşından düşüyor mu? Hayır. O halde çalışmadığı süreler için de haksız/ haram gelir elde ediyor. Tersine değerlendirme yapacak olursak, ikinci kuruma vermesi gereken emeği de tam olarak veremiyor ama tam ücretini alıyor.

Bu örneğimizde iki yerden ücret alanı irdeledik. İkiden fazla yerden ücret alanların durumu ise çok daha vahim. Onların saplandığı haksız kazanç/ haram batağı çok daha derin…

Her bir görev için, o görevi hakkıyla ve gerekli emeğini sunmak suretiyle yerine getirecek, alacağı ücreti helalinden hak edecek insan potansiyelimiz yok mu ki; Bir kişiye birden çok görev vererek haksız kazanç elde etmelerine neden oluyoruz? Yetişkin ve yetkin bir çok İnsanımız işsizlik girdabında boğuşurken, böylesi bir uygulamayı hangi ilmi, fenni, yada inanç sistemi içerisinde bulabiliyorlar ?

Ücreti alanlar da Maşallah hiç ses çıkartmadan kabul edip afiyetle yediğine, halkın tabiri ile “ malı götürdüğüne” göre, akıl ve vicdanlarını ikna edip rahatlatabildiklerine bir yol bulabiliyorlar. Demek ki becerikli insanlar. Öyle olmasa bu kadar görevi birden üstlenebilirler miydi ?...