Hayat nereye sığar?

Coronavirüs salgını bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de “ölümcül tehdidini” sürdürüyor.

Ancak, bu tehdit ülkeden ülkeye değişiyor.

Ekonomik açıdan güçlü, bilim ve teknolojide ileri ülkelerde, gerekli önlemler de “zamanında” alınmışsa, vaka ve ölüm sayısı düşük.

Örneğin Almanya; uzun süreli kapanma önlemlerini zamanında aldığı için sorunu göreceli de olsa hafif atlatabiliyor.

Kapanma kararı verildiği zaman, Alman siyasi iktidarı vatandaşlarını geçim sorunlarıyla baş başa bırakmadı! Esnafından, ücretli çalışanlarına kadar maddi olarak destekledi. Bu ülkenin vatandaşları, uzun süreli kapanmalar nedeniyle işsiz kalmadı. Geçim derdi yaşamadı.

Ya bizim ülkemizde?

“Hayat eve sığar” dediler, 65 yaş üstü vatandaşları evlerde tutsak etler! Oysa, sağlığına en çok dikkat eden bu insanlardı. Onların seyahat özgürlüklerini bile engellediler! Sürekli evde kalmak onların ruh ve beden sağlıklarını olumsuz etkiledi!

“Maske, mesafe, hijyen” dediler, işin başında maske dağıtımında bile çuvalladılar! “Parasız ve Cumhurbaşkanlığı forslu maske dağıtımı yetmedi, yetişmedi! Sonra, her çeşit maske piyasaya çıktı ve bedelini yine vatandaş ödedi!

Esnafa; “kapatın işyerleriniz” dediler, ama esnafın geçim sorunlarını göremediler! Gördükleri zaman da yapılan maddi yardımlar esnafın dişinin kovuğuna gitmedi! İşyerleri kapandı, çalışanlar da esnaf da işsizlik ve geçim sıkıntısına düştü.

Kahvehane, lokanta, çay bahçesi, düğün salonu işletenler, gündelik temizlik işi yapanlar, kayıt dışı ve sigortasız çalıştırılanlar, müzisyenler, tiyatro sanatçıları, alt gelir grubundaki milyonlarca insan işsiz ve karın doyurmaya muhtaç kaldı.

Temel gıda maddelerinde fahiş artışlar yaşandı.

Elektrik, doğalgaz faturaları ödenemedi.

İşsizlik TUİK palavralarına rağmen arttı.

Belediyelerin vatandaşa yardım amaçlı kampanyalarına engel olundu, gönüllü bağışlara el kondu. Buna rağmen, vatandaşın imdadına koşan yine de belediyeler oldu.

Siyasi iktidar son olarak bir tebliğ yayınladı; “Sosyal yardımlar tek elde toplanacak ve Kaymakamlıklar eliyle dağıtılacak!” Maksat muhalefet belediyeleri puan toplamasın!

“Maske, mesafe, hijyen” kuralı çok yönlü ihlal edildi. Binlerce kişinin katıldığı, güç gösterisi için her ilden otobüslerle insan taşınan AKP kongrelerine katılanlar yaşadıkları illere dönünce vaka ve ölüm sayısı hızla arttı! Bunu gören vatandaş da yasak günlerinde bile lebalep cadde ve sokakları doldurdu!

Ama, Baro’ların kongre yapmaları yasaklandı!?

Siyasi egemenlerin katıldıkları cenaze törenlerinde, vatandaşa akıl verenler, hatta Sağlık Bakanı bile kuralları saymadılar!

Kimi asker uğurlamaları da bu yanlışa tuz biber ekti!

AŞI konusu bir başka sorun oldu!

İki aşı arasında 14 günlük süre gerekli iken, beklenen aşı miktarı gelmediği için, süre 28 güne terfi ettirildi!

“Aşılama işi Nisan sonunda tamamlanacak” diyen Sağlık Bakanı mahcup oldu, şimdilik aşılama süresi Sonbahar’a uzatıldı!

Oysa, bu ülkenin Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında “Aşı üretim merkezi” vardı, pek çok aşıyı üretiyordu, hatta Çin’e kadar aşı ihraç ediyordu!

En küçük eleştiride en sert tepkileri veren siyasi iktidar aşı üretim merkezini neden kapattığını bir türlü açıklayamadı!

Salgın hastalıklar konusunda uzman tıp adamlarının uyarılarına kulak verilmedi!

Geldik bu günlere…

Virüs, mutasyona girdi. Vaka ve ölüm hızla arttı.

Bütün ülkede büyük bir kaygı egemen.

Vatandaşın büyük çoğunluğu hem geçim hem de yaşam derdinde!

Lütfen, artık BİLİM İNSANLARINI dinleyelim. SİYASİ HESAPLARI bir kenara bırakalım. İnsanımızı yaşatmak için ULUSAL BİR MÜCADELE verelim.

Hem aşıya, hem de geçim derdimize çözüm bulmaya mecburuz.

Bu koşullarda ÇILGIN PROJELER değil, AKIL ve İNSAF gerek!

Ne diyordu Şeyh Edebali;

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.”