İYİ Parti Karamürsel İlçe Teşkilat aldığı karar doğrultusunda, İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı…

Kılınçsoy; AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Zekai İren’i kastederek, ‘Televizyon tamirciliğinden bu kadar serveti edinmek mümkün müdür? diye sordu.

Kılınçsoy, “Bundan böyle her ay Karamürsel’de yaşanmış yaşanan haksızlık, yolsuzluk, vatandaşa yapılan zulüm, eziyet hepsini basın yoluyla deşifre ederek hesabını soracağız, işte ilki ‘Karamürselliler bizlere gelip sorduğu sorularda bu kadar parayı parti kanalıyla mı yoksa gerçek ticaret yaparak mı buldu?”dedi…

PASAJDA TELEVİZYON TAMİRCİSİ

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, İlçe Teşkilatı adına şu açıklamada bulundu. Birlikte okuyalım;

“Bundan böyle her ay Karamürsel’de olan biten haksızlıkları, yolsuzlukları, halktan alanları tek, tek ele alarak hesap soracağız.

İlk olarak geçtiğimiz dönemlerde Karamürsel Ak Parti İlçe Başkanlığı yapan Zeka İren’den başlayalım…

2000 yıllarına kadar Karamürsel’de bir pasajda televizyon tamircisiydi kendisi,

Ak Parti İlçe Başkanlığı döneminde Sedat Özalay Karamürsel Belediye Başkanlığını kaybettikten sonra dönemin Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’la, siyasi çekişmeden dolayı 4 yıllık beden eğitim öğretmenliğini (BSÖ) ve Nazmi Oğuz İlkokulu’nun üstünde bulunan tekstil bölümü Kocaeli Umuttepe’ye kaydırıldı, dönemin kaymakamı Ramazan Mangaloğlu, Zekai İren’in her istediğini yapıyordu ve o dönemler kendisinden habersiz iktidarın gücüyle Karamürsel’de yaprak kıpırdamıyordu ve bununla beraber hastane, İSU, Büyükşehir gibi her yere kendi ekiplerini yerleştiriyordu.

“BİNDİĞİ ARAÇ 1 MİLYON 500 BİN LİRA”

İkinci dönemde şu anda bindiği araç 1 milyon 500 bin lira, Karamürsel sahilinde milletimiz işlettiği çay bahçelerine tadilat yaparak aylarca uğraşırken, kendi işlettiği çay bahçesini bir ay içinde çok lüks şekilde yaptı.

Karamürselliler bizlere gelip sorduğu sorularda bu kadar parayı parti kanalıyla mı yoksa gerçek ticaret yaparak mı buldu?

“SERVETİNİN 5 MİLYON DOLAR KADAR OLDUĞU KONUŞULUYOR”

Hangi vasfından hangi özeliğinden ve sanatından dolayı bu paraları kazanabildi.

Servetinin 5 milyon dolar kadar olduğu konuşuluyor.

Ama kimse AKP ilçe başkanlığı yapmış olan Zekai İren’e gücü nereden alıyor.

Kaç yıldır müteahhitlik yapıyordu.

Nasıl Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanlığı yaptı.

Birden televizyon tamirciliğinden bu kadar serveti edinmek mümkün müdür?

Bize Kemal Sunal, filmlerini hatırlatmaktadır.

Bu kadar dedikodulara muhatabının cevap vermesini bekliyoruz.”

KILINÇSOY’DAN SERT BİR AÇIKLAMA

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy’un açıklamaları böyle…

Kılınçsoy, Zekai İren’ın kısa yoldan zengin olduğunu söylüyor…

1 milyon 500 bin liralık araca bindiğini söylüyor…

Servetinin 5 milyon dolara yakın olduğunu söylüyor…

Kılınçsoy’un açıklamalarını ve iddialarını yukarıda sizinle paylaştım.

Konuyla ilgili Zekai Bey’in de açıklaması olursa, bu köşeden yayınlarım.

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