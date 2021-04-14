Gölcükspor…

Türkiye’de bir rekorun sahibiydi…

3.Lig’de 37 yıldır hiç küme düşmeyen tek takımdı…

Bu lig kurulduğundan bu yana, 1 kez 2.Lig’de olmak üzere, hep yerini aldı…

Dün küme düştü…

Depremde yitirdiğimiz efsane genel kaptan Aziz Uzuner’in…

Şaban Aktürkoğlu’nun…

Merhum gazeteci arkadaşlarımız Semih koçana, Ahmet Akay, Mehmet Şen, Tuğrul’un…

Ve diğer Gölcükspor fanatiği olan deprem şehitlerinin kemikleri sızlıyor…

Amatörü düşmüş…

Ezeli rakibi Yalovaspor’da alınan 2-1 yenilgi, tarihe geçti…

Bu teknik heyet tarihe geçti…

B:u kadro tarihe geçti…

Bu yönetim tarihe geçti…

Tebrik ederiz…

Takım 15 dakikada amatöre döndü…

Hüzünlerin kenti Donanma kentine bir hüzün daha yaşattınız…

Suç sadece sizde değil…

Sahip çıkmayan tüm kenttedir…

Deprem faciasını yaşayan bur kente bu üzüntüyü yaşatmamalıydık…

Ne diyelim ?..

Depremin yıkamadığı pandeminin yıkamadığı Gölcükspor Kulübü’nü, sıradan bir Yalova yıktı...

Gel bakalım Urfa…

Kocaelispor bugün Şanlıurfa’yı konuk edecek…

Play-Off kolay değil…

İki yenilgiye bakar…

Herkesin herkesi yendiği bir ‘iddaa’ ligi yaşıyoruz…

‘Misli’yle ilginç şeylerin yaşandığı bir lig…

Dün Gölcükspor da küme düştü ve 50. Yılında küme düşme utancı yaşayan Kocaelispor’a uydu…

Bugün Kocaelispor ile gülelim ve play-off yolunda yürüyelim…

Ne ilginçtir ki Kocaelispor’u 3.Lig’den düşüren Gölcükspor şimdi amatör ligde…

Kocaelispor ise 1.Lig kapısında…

Acı be… Çok acı…