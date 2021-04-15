ORC anketlerinde Başkan Hürriyet, Marmara’da birinci, Türkiye’de ikinci

İzmit Belediyesi’nden bir haber geldi. Baktım, anket sonuçları. Anketi yapan ORC Araştırma Şirketi. Bu araştırma 19 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleştirilmiş. En başarılı belediye başkanları listesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde almış olduğu oydan daha fazla başarı oranına sahip olan Büyükşehir ilçe belediye başkanları yer almakta. ORC Araştırma Şirketi, son 2 yılın en başarılı ilçe belediye başkanları anket sonuçlarını açıkladı…

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Anket sonuçlarına göre CHP’li İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Marmara Bölgesi’nde son 2 yılın en başarılı ilçe belediye başkanları arasında birinci sırada yer aldı. Başarı oranı yüzde 62,6… AKP’li Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, listede 9’uncu sırada yer aldı.

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankete göre Türkiye’nin büyükşehir sınırları içerisinde yer alan son 2 yılın en başarılı ilçe belediye başkanları arasında Türkiye 2’si oldu. Yüzde 62,6 başarı oranıyla Başkan Hürriyet, Kocaeli’den listeye giren tek isim oldu.

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ORC ARAŞTIRMA KİMİN?

ORC Araştırma Şirketi ile ilgili internette gezindim… www.a24.com.tr adresinde şöyle bir bilgi vardı. “ORC adlı şirket, Ankara merkezli bir şirket… Gülen Cemaatine yakın olduğu iddia edilmişti ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gösterdiği yaklaşımla bu iddiaları adeta boşa çıkardı. Şuan daha çok hükümet adına olumlu sonuçlar gösteren araştırmalara imza atıyor.”…

HÜRRİYET, DOĞRU YOLDA

Yani bu şirketin hükümete yakın olduğu belirtiliyor… Hükümete yakın bir şirket, CHP’li İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i Marmara Bölgesi birincisi, Türkiye ikincisi seçiyorsa, demek ki Başkan Hürriyet, başarılı çalışmalarıyla ön planda… CHP’ye yakın bir şirket böyle bir anket yapıp, böyle bir anket sonucu açıklasaydı, pek inandırıcı olmazdı. Ama hükümete yakın olduğu ifade edilen bir araştırma şirketinin bu anket sonuçları, dikkat çekici. Demek ki, Hürriyet, doğru yolda.

MARMARA BÖLGESİ - BELEDİYE BAŞKANI - BELEDİYE PARTİ

1 Fatma Kaplan HÜRRİYET İzmit Belediyesi (Kocaeli) CHP

2 Mustafa DÜNDAR Osmangazi Bld. (Bursa) AKP

3 Yusuf ALEMDAR Serdivan Bld. (Sakarya) AKP

4 Ahmet KARAKURT Çorlu Bld. (Tekirdağ) CHP

5 Turgut BABAOĞLU Hendek Belediyesi (Sakarya) MHP

6 Tolga TOSUN Bandırma Belediyesi (Balıkesir) CHP

7 Hasan Avcı Altıeylül Belediyesi (Balıkesir) AKP

8 Alper TABAN İnegöl Belediyesi (Bursa) AKP

9 Mustafa KOCAMAN Kartepe Belediyesi (Kocaeli) AKP

10 Turgay ERDEM Nilüfer Belediyesi (Bursa) CHP

KUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

TÜRKİYE SIRALAMASI

SIRA BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE PARTİ

1 Murat KÖSE Mamak Belediyesi (Ankara) AKP

2 Fatma Kaplan HÜRRİYET İzmit Belediyesi (Kocaeli) CHP

3 K.Engin ÖZCAN Nazilli Belediyesi (Aydın) İYİ Parti

4 Deniz KÖKEN Eyüp Sultan Bld.( İstanbul) AKP

5 Mustafa DÜNDAR Osmangazi Bld. (Bursa) AKP

6 Sadık ALTUNOK Silifke Belediyesi (Mersin) MHP

7 Turan HANÇERLİ Avcılar Belediyesi (İstanbul) CHP

8 Mehmet ÇERÇİ Yunus Emre Bld. (Manisa) AKP

9 Şeniz DOĞAN Merkez Efendi Bld. (Denizli) CHP

10 Fadıl KESKİN Dörtyol Belediyesi (Hatay) MHP