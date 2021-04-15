İl Sağlık müdürlüğüne soru… Sahra hastanesini açmak için ne bekliyorsunuz?

Geçtiğimiz yıl nisan ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’un yanı sıra vakaların en çok görüldüğü illerden biri olan Kocaeli’ye de sahra hastanesi yapılması planlanmış ve çalışmalar başlatılmıştı.

İl Pandemi Kurulu’nun kararı ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde bulunan toplam 140 dönümlük Askeri Hastane alanının, 40 dönümünde sahra hastanesi yapılacak ve burası 250 yataklı olacaktı.

45 gün içerisinde bitmesi planlanan ve yoğun bakım olarak da hizmet vereceği söylenen hastanenin yapımı, daha sonra durduruldu. Zemin çalışması geçen yıl tamamlanan hastane unutuldu.

Rekor üzerine rekor kıran günlük vaka sayıları, ilimizde de en üst seviyelere kadar yükseldi. Hastaneler yetersiz, yoğun bakımlar dolu, normal hastalar yeterli seviyede hizmet alamıyor. Ameliyatlar ağır aksak devam ediyor. Yataklı tedavi alabilmek neredeyse imkansızlaştı.

Vaka sayıları çok daha azken, düşünülen sahra hastanesi, yüz binde 520’nin üzerinde vakası olan kentimizde hatırlanmıyor bile.

Sağlık müdürlüğüne konuyu hatırlattığımızda ise yuvarlak cevaplarla konuyu kapatıyor.

Yapımı planlanan hatta cihaz ihalelerinin de yapıldığı söylenen sahra hastanesini devreye almak için ne bekleniyor.

Hastane gezip sosyal medyada gezilen hastanelerden fotoğraf paylaşmakla virüsten kurtulunmuyor.

Bunu artık kabullenin.

Bu şehirde doktor önlüğü giyip esnaf denetleyen sağlıkçılar, lütfen artık asli vazifelerinize yoğunlaşın. Boş yere sokakları kalabalıklaştıracağına, hastanelerin seyrelmesi için çaba sarf edin.

Sosyal medyayı özel hayatınız için yerel medyayı ise halka ulaşmak için kullanın.

Vatandaş tedbirleri yetersiz buldu

Önce şu yeni tedbirleri, bir hatırlayalım;

Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendi.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getirildi.

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek.

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

"Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.

Aslına bakarsanız, salı akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha katı kararlar açıklaması bekleniyordu. Hatta toplum tam kapanma kararı bekliyordu. Ancak öyle olmadı. İlkokul 1-2-3-4 kapandı, kreşler açık. Lokantalar, kahvehaneler kapandı, pazarlar açık, fırın önlerinde sıcak pide kuyruğu serbest. Sokağa çıkma yasağının. Başlama saati 19.00’a çekildi. Bu durum gün içinde daha yoğun bir yaşama neden oldu.

Kamuda çalışma saatleri saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kronikler ve hamileler ayrıca 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler idari izinli sayılacak. Ama dikkatinizi çekerim kamuda, yani devlete çalışan kurumlarda uygulanacak. Çünkü özel ve özerk kurumlardakilerin pek bir önemi yok. Bulaş riskleri de yok…

He birde anlam verilemeyen iller arası seyahat kısıtlaması var. Bunun amacını ve işleyişini halen anlamış değilim.

Bütün bu bilgiler ışığında size bir sorum olacak. “İlkokula giden bir çocuğu bulunan anne, 17.30-18.00 saatleri arası işten çıkıp, 18.00’da kapanan markete yetişip akşam yemeğini ya da iftar yemeğini nasıl hazırlayacak ayrıca annesi babası işteyken ilkokul 1. sınıf öğrencisine kim bakacak, onu online derslere kim sokacak?

Bu soruya cevap verebilecek bir kişi var mı?

VATANDAŞ TEDBİRLERİ YETERLİ BULMADI

Gazetemizin internet sitesinde yaptığımız ankette göre de vatandaş tedbirleri yeterli bulmuyor.

Hükümetin aldığı Covid-19 tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?

YETERLİ %5,9

YETERSİZ %82,4

GEREKSİZ %11,8

Market ve bakkal fiyatları denetleniyor mu?

Pandeminin adaletsiz süreci kimi esnafı batırırken kimini de zengin etmeye devam ediyor. Kahveci, kafe işletmecileri, kantin işletmecileri, spor salonu işletmecileri, düğün salonu işletmecileri bir yılı aşkın bir süredir batmış durumda. İşsiz kalan vatandaş evine ekmek götüremiyor. Market fiyatları aldı başını gitti.

Pahalılığın yanı sıra, fahiş fiyat uygulanmaları da yaşanıyor. Kimsenin denetim yaptığı yok. Bir marketteki ürünün fiyatı, diğer markette değişebiliyor. Daha pahalı ya da daha ucuz olabiliyor. Peki bu durur mu kim denetliyor? Ticaret il müdürlüğü ve zabıta yeterince denetim yapıyor mu? Marketler gezilip irsaliye ve faturalar incelenip karşılaştırılıyor mu? Hiç sanmıyorum. Denetim olsa, marketler de böyle istedikleri gibi fiyat belirleyemezdi. Sadece marketler de değil. Ya pazarlar, pazarlar denetleniyor mu? Yahu aynı halden çıkan aynı kalite ürünü, pazarın kurulduğu mahalleye göre ve o mahallenin gelir düzeyine göre değiştirildiğini bilmiyor muyuz?

Millet işinden gücünden olmuşken birde çarşı pazarın gazabına uğramasın. Allah aşkına çıkın şu il müdürlüklerinden de biraz görevinizi yapın. Allah rızası için azıcık vicdan gösterin.