Köpekler ve insanlar…

Türkçemizde bir deyim var: “Köpek, sahibine göre havlar” Bu, genelde söylemleri kötü kabul edilen kişileri kınamak için kullanılan hoş olmayan bir deyimdir.

Ancak aşağıda söz ettiğim araştırmayı irdeleyince bu deyimin “önceden hiç konu olmamış ”bilimsel” yönünü fark ettim.

Çünkü; bu araştırmayı yürütenlerin ön yargılarına göre köpekler "kişilik" daha doğrusu bir "karakter" sahibidir. Bunun doğal sonucu olarak her biri sakinlik, yeni durumlara uyum sağlama yeteneği, fiziksel aktivite gibi yönlerden birbirinden farklıdır.

Köpekler sadece sahibine değil ve yakın çevresindeki insanlara da sıkı sıkıya bağlanma eğilimi gösterirler. Bu nedenle, köpeğin karakterinin zaman içinde, etrafındaki insanlardan, özellikle sahibinden etkilenip etkilenmediği hep merak edilmiştir.

Bu merakın giderilmesi için Teksas Üniversitesi bir araştırma yapmış. Bunun için yaşı birkaç hafta ile 15 yıl arasında değişen 50 farklı cins, erkek ve dişi, 1.600'den fazla köpeğin sahipleri ile bir anket uygulamış. Öyle bir anket ki köpek sahipleri kendi kişilikleriyle ilgili bazı soruları da yanıtlamak zorunda kalmışlar. Sonuçta köpek ile sahibinin karakteri arasında şaşırtıcı bir bağlantı olduğu ortaya çıkmış. Bu bağlantıya göre:

Arkadaş canlısı insanların köpekleri sessizdir ve saldırganlıkları azdır,

Dışa dönük insanların köpekleri oldukça aktif ve coşkun yapıda, ancak kolayca eğitilebilir tiptedir,

Sık sık olumsuz duygular yaşayan insanların köpekleri ise huzursuz ve zorlukla eğitilebilir yapıdadır.

Demek oluyor ki sahibinin alışkanlıkları köpeğin karakterini kesinlikle etkilemektedir.

Örnek veriliyor;

Oldukça gergin yapıda insanlar yeni durumlardan ve alışılmadık ortamlardan olabildiğince kaçınma eğilimindedir. Bu ruhsal yapıları kendi köpeklerini de alışkanlık ettikleri huylarını sürdürme durumuna getirir. Sonuçta her zaman karşılaştıkları durumlarda küçük bir değişim bile onların köpeklerini korkutur. Sonuçta bu köpekler daha sinirlidir ve eğitimle değiştirilmeleri zordur.

Araştırmadan bir başka ilginç durum daha ortaya çıkmıştır: Köpeğinizin huyunu değiştirmek mümkündür, ancak onun eğitime duyarlılığı yaşa göre değişmektedir.

Yaşlı köpeklerin eğitilmesi, onların uzun yıllar edindikleri alışkanlıkları nedeniyle oldukça zordur. Yavru köpekleri eğitmek de heyecanlı doğaları nedeniyle kolay değildir. Ancak 6-8 yaşlarında köpeklerin eğitimin en iyi sonuçları verdiği görülmüştür.

Köpek sahibinin huylarını ediniyor. Bu bilimsel olarak ortaya konulduğuna göre kesinlikle doğru.

Ama ben inanıyorum ki köpek de sahibinin ve her zaman çevresinde gördüğü insanların, özellikle çocukların ruhsal yapısına çok olumlu etkide bulunuyor.

Yani karşılıklı etkileşim var. İnsanımızın farkında olamadığı bir etkileşim.

Ben bu etkileşimi net olarak görenlerdenim. Rusya sınırında 1970’te Hudut Karakol Komutanı olarak görev yaparken 25 kadar askerim içinde çok sempatik, son derece çalışkan Siirt-Eruh’lu bir askerim vardı. Bağlı olduğu mezhep yüzünden karakolun eğitimli köpeklerinin yanına asla yaklaşmaz, arkadaşlarının şaka yaparak onun kepini kapıp onlardan birinin yakınına götürmesi halinde bile adeta kıyameti koparırdı.

Sıcak bir gün. Ortalıkta diğer askerler yok… Oturduğum odanın camından Ali’nin bahçede, karakolun köpeklerini sevdiğini gördüm. O köpekler olağanüstü görme, işitme ve koku duyguları ile karakolu bekliyordu. Ali bu duygu yüküyle mezhebinin icabını unutmuştu.

Karşılıklı etkileşimde oran olarak köpeğin payına düşeni bilmiyorum ama bu araştırmayı okuduktan “Köpeğine bakarak sahibini tanımanın” mümkün olabileceğine inandım.

Kaynak:

Ugo Cirilli.2019.La personalità del cane può cambiare anche a seconda del padrone!