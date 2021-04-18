Yapma be covid !..

Yeter diyesimiz var ama sineye çekiyoruz inançlarımızdan ötürü…

İsyan bize yakışmaz…

Allah’tan gelene amenna !..

Bu bir yalvarış…

Artık bitsin bu sınav…

Şeytan icadı Covid’e karşı inançlarımız elbette daha güçlü…

Ama kaybettikçe üzülüyoruz…

Nesip Özoğul hocamızı kaybettik geçen hafta…

Pırıl pırıl beyefendi bir spor insanı ve futbol hakem gözlemcimizdi…

Bu hafta da Şaban Kaya hocamızın hastalanarak hastaneye yatmasıyla sarsıldık…

Dualarımız onunla…

O güçlü yapısıyla bunu atlatacaktır…

İnşallah bu son olur…

Uşak maçı en zoru…

Kocaelispor Uşakspor ile deplasmanda gerçekten çok zorlu bir maça çıkacak…

Her maça zorlu yazmaktan bıktık ama, bu hayli zor bir maç…

Biz dahil en yakın rakiplerine 5-6 atan Manisa FK, en çok Uşak maçlarında zorlandı…

Geçen hafta bile paçayı zor kurtardı…

Yani buradan gelecek bir beraberlik bile, 3 puan sayılır…

Benden söylemesi…

Ama yenilgi de 3 puan kaybı anlamına gelecektir…

Hekimoğlu ve Urfa’da iki sıçradık, kurtulduk…

Ama bir sıçrarız iki sıçrarız, sonra şapa otururuz…

Aman dikkat…

Alpay Özalan herkesi döver…

Meclisin en sert milletvekili kim derseniz, tabii ki Alpay Özalan derim…

Futbolculuğunda da böyleydi…

Kocaelispor Tesislerinde evlendirdik kendisini…

Milli takımdayken…

Mustafa Denizli sayesinde milli takım tesislerimizde kamp yapmıştı…

Şimdi BAL takımları onun iki dudağı arasındaki söze bakıyor…

Top Alpay’da…

Başkana ağır baskı…

Pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süredir oynanmayan tek lig olan Bölgesel Amatör Lig için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ı görevlendirdi. Eski milli futbolcu Özalan’ın bazı BAL kulüp başkanları ile telefon görüşmesi yaparak düşüncelerini aldı. Özalan’ın alınacak olan kararda kilit bir rol üstleneceği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü’nün istişare yaparak ortak bir kararla BAL’ın akıbetini bugün belirmesi bekleniyor. Ligin oynanıp oynanmayacağı, oynanacaksa hangi tarihte başlayacağı kesin bir dille belirlenecek. Haydi bakalım Alpay, Başkan… Futbolcunun halinden futbolcu anlar…

Yakışmadı be kardeşim !..

Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne nasıl geldi. TFF 1. Lig’de öneki gün oynanan Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta dip dibe izledi. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken, maçı binlerce taraftar stadyumda böyle izledi. Korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti. GZT Giresunspor'un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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