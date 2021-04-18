Sevgili okurlarım, ülkemizde çok garip şeyler oluyor.

Ancak hepimiz, “ılık suya atılmış kurbağa” misali, olup biteni tepkisiz aval aval seyrediyoruz.

Kazan içindeki ılık suyun yakında kaynamaya başlayıp bizi yakacağının farkında değiliz.

Olayları, ılık suyun yarattığı gevşeklikle izlemeye devam ediyoruz.

Bir gün, “Olmaz” diyoruz…

Ertesi gün, “Bu kadar da olmaz” diyoruz…

Ama “olmayacak ve olmaması gereken” her şey oluyor, biz kös kös oturmayı sürdürüyoruz.

Ortada tuhaf bir sessizlik, inanılmaz bir umursamazlık var.

Herkes “bananecilik”i oynuyor.

Oysa olup biten her şey, bu ülkede yaşayan her vatandaşı ilgilendiriyor.

Kendisini, çocuklarını, torunlarını…

Amaç, “muhalefetsiz demokrasi” mi?

Geçen haftaki olayları alt alta yazın…

Tek tek inceleyin, hepsinin yönü, “muhalefetsiz demokrasi”yi gösteriyor.

Muhalefetin olmadığı yönetim biçimine “demokrasi” denmez.

Onun adı, “otokrasi”dir.

Bir kişi ya da bir siyasi partinin erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi…

Emekli amiraller, kendi konularıyla ilgili bir konuda, vatan ve milletimiz için kaygılarını dile getirdiler.

Yok, siz görüş açıklayamazsınız, açıklamaya kalkarsanız sizi gözaltına aldırırım, günlerce hücrede tutarım, bıraksam da ayaklarınıza “elektronik kelepçe” takarım.

Konuşmayacaksınız!

Görüş açıklamayacaksınız!

Askerin emeklisi olmaz, emekli olsanız da komutanınız benim, benim sözümden dışarı çıkmayacaksınız!

Şu tavra bakın!

Diğer bir olay, “128 milyar dolar nerede?” afişleri.

Söz söylemek, afiş asmak, broşür basıp dağıtmak; muhalefetin “tepki verme” ve “propaganda yapma” yöntemleridir.

Sen “o afişleri asmayacaksın, o broşürleri dağıtmayacaksın” dersen, muhalefetin “muhalefet etme” hakkını elinden almış oluyorsun.

Demokrasinin temeli, “çok görüşlülük”tür.

“Muhalefet etme özgürlüğü”dür.

“Farklı görüşlere saygı duyma”dır.

Sen afiş asmayı yasaklarsan, “muhalefet” etmeyi” de yasaklamış olursun.

“Muhalefetsiz demokrasi” olur mu?

Hakaret yok, tehdit yok!

O afişlerden suç üretmeye kalktılar.

Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “dokunulmazlığının kaldırılması” olayı.

Olacak şey mi?

Bu olay, son nokta!

Bundan sonra iktidarın atacağı adımları kestirmek çok zor.

Her şey beklenebilir…

Ana muhalefet partisi liderinin dokunulmazlığını kaldırmaya kalkan bir iktidarın, bundan sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

Bunun adı, “meşru siyasete darbe yapmak”tır.

Soru sormaya izin yok.

Görüş açıklamak yasak.

Broşür basıp dağıtmayacaksın.

Muhalefet etmeyeceksin.

Sonra?

Sen otur oturduğun yerde, ben istediğimi yapacağım…

Demokrasi, bu mudur?

“Yürütme”, tek başına kendisi.

“Yargı” da kontrolünde.

“Yasama”yı da “yargı” yoluyla abluka altına aldı.

Eee, ne olacak sonra?

Nerede, ne oldu “güçler dengesi” teorisine?

Sonuç olarak…

İktidar, Türkiye’ye el koydu.

Aşırı güç kullanımı, her tarafı kasıp kavuruyor.

Herkes, tedirgin.

Herkes, “Ne olacak bu işim sonu?” diye birbirine soruyor.

Saraycı kuruluşların sayısı kaç?

Geçenlerde, saraya yakın örgüt ve kuruluşların değişik şekilde adlandırıldığını yazmıştım.

“Saraycı örgütler”…

Veya…

“Saraycı kuruluşlar”…

Bu örgüt ve kuruluşlar, son “104 emekli amiral” olayında kendilerini çok fena ele verdiler.

Saraydan “Suç duyurusunda bulunun” talimatı alır almaz, hemen aynı gün içinde savcılıklara koştular.

*910 dernek…

*408 vakıf…

*27 üniversite…

*114 oda…

*550 sendika…

*46 federasyon…

Topladım, 2 bin 55.

Vay canına!

İşin garibi, savcılıklara verilen “suç duyurusu” dilekçelerinde ifadeler tıpatıp aynı.

Bu da talimatın “tek bir noktadan” yapıldığını kesinkes ortaya koyuyor.

İyi de, bu 2 bin 55 kuruluşta hiç mi hukukçu yok?

“Asılsız suç ihbarında bulunmanın suç olduğunu” bilmiyorlar mı?

Açsınlar Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerini (267 ve 271) bir okusunlar.

Yoksa biliyorlar da “Önemli değil, yargı da nasıl olsa bizden” diye mi düşünüyorlar?