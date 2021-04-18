Aile Şirketlerinden Devlet Yönetimine KURUMSAL KİMLİK…

Yalnızca bizim ülkemizde değil, kapitalist düzenin yaşandığı tüm ülkelerde “Aile Şirketleri” ekonomik ve toplumsal yaşamın değişim ve gelişiminde öncü ve etkindirler.

Ne var ki, bizim ülkemizde aile şirketleri kısa ömürlüdür.

Çünkü, aile şirketlerinin pek çoğunda “Kurumsal Kimlik” oluşmamıştır!

Nedir kurumsal kimlik?

Şirketin gelişme sürecinde, şirket yönetiminde “profesyonel kadrolara” yer verilmesi ve şirketin “sağlıklı ve dengeli” büyümesini sağlamaktır.

Oysa, şirketin kurucusu, “Ben bu şirketi sıfırdan buralara getirdim” diyen kişi, şirket yönetimini en güvendiği aile bireyleri ve akrabalardan oluşturur ve buna karşın; “En doğrusunu ben bilirim, ben olmazsam şirket batar. Ben ne dersem o olur” diyerek tüm kararları kendisi verir!

Oysa, hayat sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Ekonomik yaşamda da özellikle teknolojik gelişmelerin etkisiyle hayatın her alanında sürekli değişimler yaşanır.

“Ne zaman üretim artırılmalı ve stok yapılmalı? Ne zaman teknolojik değişim yapılmalı? Rakip şirketlerin durumu nedir? Ne zaman ne kadar hangi koşullarda kredi alınabilir?” gibi soruların yanıtını tek kişi veremez! Tek kişinin tüm karar ve uygulamalara karar vermekte inat ettiği şirketlerin de sonu pek hayırlı olmaz!

Şirket yönetiminde “PROFESYONEL” yani “Konularının uzmanı” olan kişilerin söz ve kararlara katıldığı, “ŞİRKET ANAYASASI” kurallarına göre yönetilen şirketler ise istikrarlı şekilde büyür ve kalıcı olur.

Devlet yönetimlerinde de “Kurumsallaşma” vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

Bir siyasi partinin kurucusu, yetenekli bir siyasetçi, ikna gücü yüksek müthiş bir hatip olabilirsiniz.

Ama, devlet yönetiminin gerektirdiği her konuda “uzman” ve “şaşmaz bir karar verici” olamayabilirsiniz!

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uyduramayabilirsiniz.

Kafanızda “takıntılı amaçlar, hedefler, idealler” olabilir. Ama, bunları gerçekleştirmek için koşullar uygun olmayabilir.

Yakın çevrenizdeki “en güvenilir kişiler” de görev aldığı konularda yetersiz olabilir.

Güç sizde olduğu için sizin her söz ve kararınıza “evet efendim, haklısınız” diyenler, size ummadığınız zararları verebilirler!

Örneğin DIŞ POLİTİKA uzmanlık ister.

“Tarih Bilgisi” ve “Tarih Bilinci” ister.

Bu konuda uzun yıllar emek vermiş, uzun yıllar devlete hizmet etmiş kişilerin bilgi ve önerilerine kulak vermeniz gerekir. Aksi halde, dün barış içinde olduğunuz ülkelerle tehlikeli ilişkiler içine girebilirsiniz!

Ülkenin bilim, teknoloji, eğitim, ulaşım, ekonomi gibi konularında yalnızca “kendi doğrularınız ve inatla” başarı kazanamazsınız!

Örneğin; ekonomik düzen, ülkenin koşullarına göre ve uzmanlarca hazırlanacak uzun erimli “PLANLAMA” ile belirlenmelidir.

- Olanaklarımız neler? Dünya nereye gidiyor? Hangi alanlarda üretim yaparsak ülkeyi geliştirebiliriz? Belirlenen hedeflere göre hangi alanlarda “nitelikli insana” ihtiyacımız var? ( İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ) diye sorulmalı ve uzman görüşleriyle karar verilmelidir.

Bir Devlet’in tüm karar ve uygulamalarında öncelikle düşünülecek konu “Devlet BÜTÇESİ” dir. Bütçe, yukarıdaki uzun erimli-5 yıllık Kalkınma Programı’na göre yapılmalıdır. Siyasi karar vericinin tek başına vereceği kararlar “yasal” olsa da “gerçekçi ve adaletli” olmayabilir!

Konu üzerinde daha çok şey söylenebilir. Arif olana bu kadar örnek de yeter!

Ezcümle; “DEVLET YÖNETİMİNDE KURUMSALLAŞMA” kaçınılmaz, ulusal çıkarlar için vazgeçilmezdir.

“Demokratik, laik, sosyal bir HUKUK DEVLETİ” ancak ve ancak kurumsallaşma ile yücelebilir!