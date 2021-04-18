Çare tam kapanma ve aşı olmak…

Kovid- 19 belası değer yargılarımızı ve dengelerimizi altüst etti.

Sabah, akşam nerede ise 24 saat televizyonlarda, sosyal medyada uzmanları dinleye dinleye herkes uzman oldu.

Git gide korkularımızın çoğaldığı bir gerçek.

Kovid-19 nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde bulaştığını tahmin ve takip etmemiz mümkün olmuyor. Bir maskede zor nefes alırken şimdide çift maske kullanılması öneriliyor.

Sosyal medyada Kovid-19 nedeni ile ölenlerin sayısı hızla artmaktadır. Geçmiş olsun mesajlarına ve başsağlığı mesajlarına yetişemez olduk.

Maske, mesafe ve hijyen konularında azami dikkatliyiz diyemeyiz. Bu olması gereken tedbirlerde laçkalık, vurdum duymazlık ve bilinçsizlik iyileşme umutlarımızı zayıflatıyor.

Ne yazık ki Kocaeli de başta olmak üzere her taraf domates tarlası gibi kırmızıya döndü.

Eksik ve yanlış davranışlarımız da çok oldu ve olmaya devam ediyor.

Maske takmayanlara ceza kesilirken salonlarda beş, on, onbeş bin ve daha fazla toplantıları anlamak mümkün değildir.

Bugün kısmı bir kapanma ortamını yaşıyoruz. Oysaki kesin çözüm tam kapanmayı gerektiriyor.

Bir önemli konu da 65 yaş üzerindeki insanların yüzde 80'ni aşı olduğu açıklandı. Aşı olan bu grubun dışarıya çıkması yasak.

Ama 65 yaş altı olup henüz aşı olmayanlara sınırlama yok. Bunlar serbest dolaşma hakkına sahipler. Bu çelişkili durumu anlamak mümkün değil. Bununla ilgili söylenen ve konuşulan ise emeklilerin toplu taşımaya bedava binmelerinin önünü kesmek için olduğu söyleniyor.

Bu dedikoduları ortadan kaldırmak için bilim kurulunun aydınlatıcı ve mantıklı bir açıklama yapmaları kaçınılmazdır.

Ne yazık ki biz Kovi- 19 ile uzun zaman yaşama durumunda olacağız. Bunun için kurallara sıkı sıkıya bağlı bir yaşama kendimizi hazırlamalıyız.

Allah hepimizin yardımcısı olsun.

EKMEĞİNİ ÇÖPTEN KAZANANLAR

Evet ekmeğini alın teri ile büyük emek sarf ederek çöp bidonlarından kazananları tebrik ediyor ve alkışlıyorum.

Sabahın erken saatlerinden gece karanlığına kadar elle çektikleri iki tekerlekli veya basit motorlu araç şeklinde araba türü araçlarla çöp bidonlarından paraya çevrilebilen ne varsa toplayıp satmak sureti ile ekmeğini kazananları takdirle izliyor ve karşılıyorum.

El emeği, alın teri ve helal kazanç budur.

DİLENME BİR ALIŞKANLIKTIR

Gittikçe sayıları artan ve nerede ise alacaklı edasıyla İzmit Yahya Kaptan-Kandıra istikametinde daha ziyade ışıklar bölgesinde dilenci çocuklar ve kadınlar trafiği tehlikeye sokmaktalar. Artık o kadar profesyonel olmuşlar ki en ufak bir etkilenme ve utanma yok.

Bazılarının kucağında ufacık çocukları veya kendi başlarına kontrolsüz sağa sola koşup para isteyen ufak yaştaki çocuklar üç beş kuruş alacağım diye hayatlarını tehlikeye sokuyorlar.

Bu kadar insan nerede yaşar ve nasıl bir araya geliyorlar, insan merak ediyor.

Bir bakıyorsunuz kaybolmuşlar. Ortalarda görünmüyorlar.

Bir bakıyorsunuz onlarcası dileniyor.

Bunların tamamına yakını Suriyeli olduğunu söylüyorlar. Hepsi de genç ve sağlıklı. Sıksalar taşın suyunu çıkaracaklar.

Kolay para kazanma ve kötü alışkanlık!

Bu insanlara az veya çok para vermek onlara yapılan kötülük olduğuna inanıyorum.

Ekmeğini çöpten kazananları bir kere daha tebrik ediyorum.