Atilla Kıyat’a elektronik kelepçe!

AKP’li bakan yardımcısını otomobilini çalıp, Suriye’ye kaçırdılar.

Çiftlikbank’n hortumcusu internette sanal Çiftlikbank kurdu.

400 milyon doları balyaladı pırrr Uruguay’a kaçtı.

Müebbet hapis cezası verilen, Yargıtay tarafından cezası onanan Metro Turizm’in sahibi Gürcistan’a kaçtı.

Öz kızına cinsel istismardan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Medya patronu İspanya’ya kaçtı.

Cami cemaatini ve akrabalarını imam, Rus sevgilisiyle birlikte Rusya’ya kaçtı.

Tankerbank’ı kurdum dedi,70 milyonu topladı İran’a kaçtı.

TSK içinde Saadet zinciri kurdu 5 bin rütbeli subay oltaya takıldı 450 milyarı tokatladı.

Bu işi organize eden Uzman Çavuş Irak’a kaçtı.

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Avukat Şule Nazlıoğlu Erol;

“Bir mahkeme kararı olmadan, elektronik kelepçe takılmasına Adli Kontrol Şubesi tek başına karar veremez. Mahkeme adli kontrol kararı verirken, ”elektronik kelepçe takılır” der.

Kararda il dışına ve yurtdışına çıkmamaları yönünde yasak var. Elektronik kelepçe ayrımı yapıldığı anlaşılıyor.

Haklarında aynı karar olan amirallerden kelepçe takılan da takılmayan da var.”

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İşte bu elektronik kelepçe takılanlardan biri de Koramiral Atilla Kıyat…

Atilla Kıyat Kıbrıs Gazisi, Atatürk’ün Savarona’sının komutanı 46 yıllık mesleğinde 12 yıl General…

(Atilla Kıyat Savarona’ya komutan tayin olduğu günün gecesinde Savarona yandı)

Fenerbahçe Spor Kulübünde Uğur Dündar’la birlikte yönetim kurulu üyeliği başkan yardımcılığı yaptı.

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Kırkaltı yıllık denizci Atilla Kıyat haykırıyor;

“Bacağıma elektronik kelepçe takarsınız ama BEYNİME asla takamayacaksınız!”

Atilla Kıyat’la tanışıklığımız Karamürsel’in Ereğli’sinde herkesin tanıdığı Donanmada “DELİ” Sefayi olarak bilinen Albay Sefayi Ergül ile başlamış, yine Karamürsel’de Papatya Restoran önünde Gölcük’ten gelen personel aracından “BÖLÜK DUR” komutuyla binerek yolda aşağı inen arkadaşlarının güneş batmadan kurdukları sofralarda devam etmişti.

104 emekli generalin Montrö sözleşmesi ile ilgili bildirisinde imzası vardı.

Yukarıda Yılmaz Özdil’in notları arasındaki YURTDIŞINA KAÇANLARIN listesine bakarak, kimlerin nasıl kaçtıklarını bile bilemezken, onlara elektronik kelepçe takılmazken,

Türk Ordusunda Deniz Kuvvetlerinde 46 yıl hizmet etmiş 12 Yıl şerefle onurla GENERALLİK yapmış birine, YURTDIŞINI bırakın yurt içinde ilden ile bile kaçmaması için elektronik kelepçe takılıyor.

Sevgili Atilla Kıyat,

Avukatınız Şule Hanım, pazartesi (bugün) mahkemeye kelepçeler için itiraz edeceğini söylemiş, umarım ADALETİN YOK MU DÜNYA sözü geçersiz kalır, bacaklarınıza takılan elektronik kelepçelerden kurtulursunuz.

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Atatürk’ün Diyarbakır da rastladığı, talebeliği sırasında tanıdığı meyhaneci Apostol’a söylediği gibi:

“Üzülme Apostol bugünler de geçer”

dediğin gibi bacağına elektronik kelepçe takarlar ama senin BEYNİNE asla takamazlar!