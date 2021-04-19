Kocaelili bizim çocuklar, dünyayı peşine taktı

Karamürselli Merih Demiral, Kandıralı Gökdeniz Bayrakdar, Gölcüklü Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi

KÖRFEZ 2.LİG’DE, GURBETÇİLERİMİZ AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

Karamürsel İdman Yurdu Futbolcusu Merih Demiral Juventus’te Dünya yıldızı olurken, Kandıralı Yenişehirspor futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar da Kocaelispor ve Antalya’da tüm dikkatleri üzerine çekti A Milli takım kadrosuna aday oldu, bir hafta sonra sakatlandı. Göztepe’yi 3 golle deviren Galatasaray’ın yıldızı Emre Aktürkoğlu ise Hisareynspor’da yetişti ve şimdi A Milli takım kapısını araladı.

DEV KULÜPLER ONLAR İÇİN SIRAYA GİRDİ

Her üç futbolcumuz da Dünyanın ünlü menajerlerinin kıskacına girdi. Merih’i Barselona, Real Madrid, Liverpool başta olmak üzere dev kulüpler renklerine katmak istiyor. Gökdeniz Bayrakdar da Süper Lig’deki ilk sezonunda golleriyle ligi sarsarken, Alman kulüpleri başta olmak üzere, bir çok dev kulüp ile Türkiye’de Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yakın takibine girdi. Avrupa’ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AVCI, KOCAMAN, TUNA KIYMETİNİ BİLEMEDİLER, YANAL GEÇ UYANDI…

Türkiye’nin “usta” teknik direktörleri olarak lanse edilen Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Ersun yanal ve tamer tuna ise bu üç futbolcumuzun da değerini bilemedi, hatta az daha futbol hayatlarının sona erdiriyordu. Abdullah Avcı Kerem’i Başakşehir’de, Aykut Kocaman Merih’i Fenerbahçe’de, Ersun Yanal ise Gökdeniz’i Antalya’da az daha futboldan uzaklaştırıyordu. Fatih Terim Kerem’e şans verirken, Yanal da ‘baskıyla’ görev verdiği Gökdeniz’i kucaklayan adam oldu.