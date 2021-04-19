Açlık, dünyada milyonlarca insanın gerçeği ve bu gerçeklikle birlikte düşünürsek ramazan, bir ay boyunca bizler için dünyadaki bu açlığı hissedebilme, anlayabilme ayıdır.

Ramazan bedenimizi, ruhumuzu arındırma sebebidir.

Ramazan paylaşma dönemidir.

Ramazan yediklerimizin farkına varma, şükretme ve nefsine hakim olma bilincidir.

Kısacası ramazan huzurdur.

Çocuklara genelde ramazanda oruç tutmaya alıştırmak için başında, ortasında ve sonunda oruç tutturulur.

Ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. Bir ramazan boyunca sadece üç gün oruç tutardım ve büyüdükçe oruç tutma gün sayısı da benim yaşımla birlikte arttı. Oruç tuttuğum günlerde gün boyu sevdiğim yiyecekle orucumu açmanın hayalini yaşardım. Dondurma ve kuruyemiş isteklerimin en önemlisiydi. Tabii ki bunlarla oruç açmak gülerek söylüyorum ama hiçbir zaman kısmet olmadı.

Ramazan boyunca, babamın iftar vakti, kalaycılar çarşısındaki fırından aldığı pidelerle mahallenin girişinden eve doğru geldiğini görünce yüzümdeki gülümsemeyi hiç unutamam.

Bir çocuğun ruhundaki ramazan, o pidelerin sıcaklığının verdiği huzurda saklıydı bence.

Eski ramazanlarda sahurlar, iftarlar bir başka oluyordu. Mahallemizdeki yaşlılar mutlaka sahurda ya da iftarda bize gelirdi. Aynı apartmanda oturduğumuz halamın oğlu Ali Osman ağabeyim sahurda bize gelir, kendisi ailemizin neşe kaynağı olduğu için bizleri gülmekten kırar geçirirdi. Ramazan davulcusu her gece sahura uyandırmak için mani söyleyerek geçerdi yolu bir uçtan bir uca.

Bu keyifli, sıcak ortamlarda insan oruç tutmaya heves ediyor, her ramazan yaklaştığında evdeki tatlı telaşa ayak uyduruyorsunuz.

Eski İzmit ramazanlarında bir ay boyunca lokantalar, restoran ve kafeler kapanır, camlarını kağıtla örterler ve yapılacak tadilatlarını yaparlardı. O zamanlar daha bir ramazana, oruca ve insana saygı vardı gibi geliyor bana.

Ramazan, en başında da yazdığım gibi paylaşma dönemidir, yardımlaşma ayıdır. Bunu elimizden geldiği şekilde, kimseye hissettirmeden yapmamız gerekir.

Kent Konseyi Başkanı ve Biz “İzmitiz” grup başkanı Hüseyin Erol’un grupta başlatmış olduğu “eli bol olandan-eli dar olana” adlı yardım kampanyası grup üyelerinin katılımı ile ihtiyaç sahibi olanlara alan el - veren eli görmeden yapılıyor. Ne güzel bir davranış… Ama bu hareket sadece grup içinde kalmamalı ve duyarlılığı olan bütün vatandaşlarımız tarafından katılım sağlanmalı. Tabii ki Hüseyin Erol’un dediği gibi “alan el - veren eli” görmeden...

Dünyada milyonlarca insan aç yatıyor, bunları düşünerek israftan kaçınmalıyız.

Ramazan ayı boyunca uzaktaki yakınlarımızı arayarak ruhumuzu besleyebiliriz. Gerçi şimdi yaşadığımız korona günlerinde herkes, yan komşumuz bile bize uzak.

Ramazan beden sağlığımızı koruyor, ruhumuzu dinlendiriyor. Evet, ama yine de sağlığımıza, kan şekerimize dikkat etmeliyiz. Bunun için de hafif yemekler yemeli ve iftardan sahura kadar geçen süre de bol bol su içmeliyiz. Eğer ilaç kullanıyorsak ve sabah içmemiz gereken ilaçlarımız varsa bunları sahurda içmeyi unutmayalım.

Hepinize sağlıkla, huzurla geçireceğiniz hayırlı ramazanlar diliyorum.