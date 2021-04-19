Cezaevleri memleketin aynasıdır

Geçen hafta bu köşede sonucu cezaevi ile biten ”Gözaltı ve tutuklama keyfiliği ile gizlilik kararları “ başlığı altında yargının gözaltı ve tutuklamalara ilişkin trajik durumunu aktarmaya çalışmıştım.

Geçenlerde, TBMM’deki bütçe görüşmelerine son günde cezaevi tartışması damgasını vurmuştu.

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CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kadar cezaevi yaptınız.Atladığınız tek bir yıl yok. 2014'ten bu yana 141 cezaevi yaptınız” ,2014 yılında 14, 2015 yılında 18, 2016 yılında 38, 2017 yılında 12, 2018'de 15, 2019'da 26 ve 2020'de de 18 cezaevi yapıldı.Gelecek yıl ise 39 yeni cezaevi daha açılacak ve 8 yılda toplam 180 yeni cezaevi yapılmış olacak. Halen Türkiye'de 355 cezaevi bulunuyor” dedi. Bu arada AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez de, sorumsuzca “Para var, bütçe var, yapıyoruz” diye laf atıyordu.

İşte iktidarın siyaset seviyesi böyle.

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Abdüllatif Şener ayrıca, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayılarını da açıkladı. “2002'de 58 bin mahpus vardı. 2019'da 291 bin 500 olmuş. FETÖ'den önce de cezaevlerinde 233 bin kişi vardı. İnfaz, af yasasıyla 45 bin kişi çıkmış, şu anda 265 bin kişi var içeride. Sizi eleştiren, yanlışlarınızı ortaya dökmeye çalışan, gizlediğiniz, sakladığınız, yandaş müteahhitlere verdiğiniz milyarlık işlerin sözleşmelerini kurcalayan biri olduğu zaman hemen terör ve iltisaktan içeriye.Türkiye mahpus sayısı açısından da dünyanın 8. ülkesi. Birincisi, ABD, Türkiye'nin nüfusunun 4 katı nüfusu var. İkincisi, Çin, Türkiye nüfusunun 17 katı nüfusu var. Brezilya var, Türkiye nüfusunun 2.5 katı nüfusu bulunuyor. Rusya var onların da nüfusu Türkiye'nin 2 katı. Hindistan var, bizim nüfusun 16 katı nüfusu var.”diyerek ülkemizin tutuklu, hükümlü ve cezaevi gerçeğini ayrıntısı ile açıkladı.

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Durumu öğrenmek için TÜİK verilerine girmek istedim.

Kesinlikle en küçük bir veri alamadım. Ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünün internet sitesine girdim. Orada yapımı devam eden 24 cezaevinden, buna bağlı sağlık tesislerinden, lojmanlardan ve bunlar için ayrılan milyonlardan bahsediliyor. Bu verilere göre de 226.306 sı hükümlü,235.775 tanesi de tutuklu olmak üzere 462.081 kişi cezaevlerinde bulunuyor. Bu rakamlar gerçekten içler acısı rakamlar. Dikkat edin tutuklu sayısı hükümlü sayısından daha çok.Tutuklu sayısının hükümlü sayısından çok olması ,toplumda artık patlama noktasına gelindiğini,bu arada sistemdeki gözaltı ve tutuklama keyfiliğini ve ceza sistemimizin ne derece çağdışı olduğunu, gösteriyor.

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Demokratik ülkelerde bu kadar tutuklu ve hükümlü olmaz.

Bu kadar tutuklu ve hükümlünün bulunduğu bir ülkede demokrasiden,gerçek adaletten,huzur ve barıştan söz edilemez. Cezaevleri istatistikleri bir ülkenin en temel sosyolojik verilerini veren bilgilerdir.

Gözaltına almalar,tutuklu ve hükümlü miktarları ile cezaevleri istatistiklari ülkedeki siyasal sistemin niteliğini apaçık ortaya koyan verilerdir.

Bu istatistikler demokrasimizin bırakın çağdaş demokrasileri,beğenmediğimiz Çin,Rusya ve Hindistan demokrasileri yanında bile gerilediğinin temel ölçüsüdür.

Param var cezaevi yaparım anlayışı ile iktidarın bu sorunu çözemeyeceği anlaşılıyor.

Sadece gözaltına alma,tutuklama ile hükümlü miktarlarında ve cezaevlerindeki bu çarpık artış bile iktidarın yetersizliğini, acilen bir erken seçim ve iktidar değişikliği zorunluluğunu ortaya koymaya yetiyor.