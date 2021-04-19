Türkiye Komünist Partisi SUÇLUYU İLAN ETTİ!

Pandemide 1 yılı geride bıraktık. Türkiye, vaka sayalarında dünya birinciliğine oynuyor… Çok vahim bir tablo. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, zaman zaman gazetemize mail gönderir. Çeşitli konularda görüşlerini açıklar. Önceki gün de gazetemize bir mail daha gönderdiler. Okudum. Pandemi süreciyle ilgili gelişmeleri anlatırken, hükümetin birçok konuda başarısız olduğunu ifade ediyorlar.

TKP) Merkez Komitesi’nin geniş bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum;

SUÇLUSUNUZ!

-Salgın başladığında önlem almadığınız, sınır kapılarını kapatmadığınız, Umre'ye gidişlere izin verdiğiniz için SUÇLUSUNUZ.

-Hastalık henüz birkaç kentimizde görüldüğü sırada tam kapanma kararı almadığınız, zorunlu sektörler dışında üretimi bir süreliğine durdurup, bütün halkın ihtiyaçlarını karşılamadığınız için SUÇLUSUNUZ.

Maske, sabun, dezenfektan gibi salgın sırasında mutlak zorunluluk haline gelen ürünleri halka ücretsiz temin etmek yerine, özel şirketlerin salgından büyük kârlar etmesini sağladığınız için SUÇLUSUNUZ.

Fabrika ve diğer işyerlerinde patronların yeterli önlem almaksızın üretimi sürdürmesine göz yumduğunuz, salgının yayılım gösterdiği işyerlerinde işçileri çalışmaya devam etmeye zorladığınız için SUÇLUSUNUZ.

-Bilim Kurulu oluşturup bilim insanlarının saygınlığını kendi bilime aykırı uygulamalarınıza meze yaptığınız için SUÇLUSUNUZ.

-AKP Kongre ve etkinliklerini sıkış tepiş kalabalıklarla yapıp, insanlarımızla alay ettiğiniz için SUÇLUSUNUZ.

-Sağlık emekçilerinden fedakarlık beklerken, onların haklarını budamaya devam ettiğiniz, hastanelerde salgının yayılmasını önleyecek basit önlemleri dahi almadığınız için SUÇLUSUNUZ.

-Sağlık sistemi salgın nedeniyle zorlanırken, kâr peşinde koşan özel sağlık kuruluşlarını devletleştirmediğiniz, tersine onlara yeni kazançlar getiren uygulamalar icat ettiğiniz için SUÇLUSUNUZ.

-Salgının ilk döneminde yaygın test yapmayıp, test sonuçlarını gizlediğiniz için SUÇLUSUNUZ.

-Verileri çarpıtıp, rakamlarla oynadığınız, hastalığın tanımını işinize geldiği şekilde yaptığınız için SUÇLUSUNUZ.

-Aşı tedarikinde halka sağlıklı bilgi vermediğiniz, sürekli takvimle oynadığınız ve gereksiz bir iyimserlik yarattığınız için SUÇLUSUNUZ.

-Salgın sırasında ekonomik sıkıntısı derinleşen toplumsal kesimleri korumak için yeterli önlem almadığınız, tersine salgını patronların lehine kullandığınız için SUÇLUSUNUZ.

-Kod 29 adındaki ahlaksızlığı emekçilerin başına musallat ettiğiniz için SUÇLUSUNUZ.

-AVM’leri açıp okulları kapatmayı salgın yönetimi sandığınız için SUÇLUSUNUZ.

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Yukarıda TKP Merkez Komitesi’nin görüşlerini sizinle paylaştım.

Salgının üzerinden 1 yıl geçti…

AKP hükümeti salgının ilk günlerinde iyi önlemler aldıkları için övünüyorlardı, ama gelinen noktada vaka sayısında en üst seviyedeyiz.

Demek ki alınan önlemler yeterli değilmiş.

Şimdi tam kapanma konuşuluyor.

Sanırım, gelecek haftadan itibaren bayrama kadar tam kapanma olacak.

Durum bunu gösteriyor.

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“128 milyar dolar

nerede?”

CHP’nin parti binaları ve billboardlara astığı “128 milyar dolar nerede” afişleri polis eliyle indirilirken gündemdeki yerini koruyor. Google’ın arama istatistiklerine göre, Türkiye’deki internet kullanıcılarının en çok arattıkları içeriklerden biri “128 milyar dolara ne oldu?” oldu. Verilere göre Google’da 128 milyar doları en çok arayan kentler; Rize, Düzce, Kocaeli, Isparta ve Samsun oldu… Anlaşılan bu polemik daha uzun zaman konuşulacak… Hatırlanacağı gibi, CHP Kocaeli’nin de astığı pankart indirilmişti.

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Hatay orman yangınları belgesel oldu

Geçtiğimiz yıl Hatay’da birçok noktada yaşanan orman yangınları belgesele konu oldu. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan Hatay yangını belgeselinde, Türkiye’nin 58 ilinden gelen 1000’e yakın OGM ekibinin büyük mücadelesi anlatıldı. İnsanüstü bir çabayla 5’inci günün sonunda kontrol altına alınan orman yangınları, tüm Türkiye’de toplumsal bir hareket başlattı. Hatay’da yanan yer için bugüne kadar 1 milyon 100 bin fidan ile bin 400 kg kızılçam tohumu toprakla buluşturuldu. Tüm ağaçlandırma çalışmalarının 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedefleniyor. Kocaeli'den de Hatay orman yangını için yüzlerce fidan gönderildi...

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MOBİL İNTERNET

hızında ortalardayız

Ajans Press’in, Ookla verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin mobil internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin 34 Mbps ile 61’inci sırada olduğu görüldü. Veriler Aralık 2020’yi yansıtırken, 129 ülkenin yer aldığı kaydedildi. Listenin ilk beşinde yer alan ülkeler ise sırasıyla Katar (178 Mbps) Birleşik Arap Emirlikleri (177 Mbps) Kore (169 Mbps) Çin (155 Mbps) Avusturalya (112 Mbps) oldu. Mobil internet hızının son sırasında yer alan ülke ise sadece 12 Mbps hıza sahip Hindistan olarak gözlendi. Türkiye’nin mobil internet hızında Rusya, Brezilya gibi ülkelerden de yukarıda olduğu kaydedildi.

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Medya ve reklam

yatırımlarında

aslan payı dijitalin

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, 2020 yılında toplam medya yatırımları 13 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti. Medya yatırımlarında dijitalin yüzde 54 ile en fazla pay aldığı görülürken, televizyonun yüzde 36 ile ikinci açıkhavanın yüzde 5 ile üçüncü, basının yüzde 3 ile dördüncü sırada yer aldığı görüldü. Radyolar pastadan yüzde 2 pay alırken, sinemanın yüzde 0.2’de kaldı.

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Bankalar sürekli

evden çalışacak!

Dünyada ve Türkiye'de birçok şirket, pandemi sonrasında da evden çalışabilme seçeneğini değerlendiriyor. İngiliz bankacılık devi HSBC, İngiltere'deki çağrı merkezi biriminde kalıcı evden çalışma düzenlemesi için düğmeye bastı. Bankanın çağrı merkezi biriminde 1200’den fazla kişi çalışıyor. Böyle giderse, diğer bankalar da bu sisteme geçecek.

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İşte en zengin 10 Türk

ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Dünyada zirvede 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un CEO’su Jeff Bezos yer aldı. Türkiye’de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı.

TÜRKİYE DÜNYA SERVETİ

SIRALAMASI SIRALAMASI MİLYAR DOLAR

1.Murat ÜLKER 421 6.3

2.Erman ILICAK 655 4.4

3.Ferit ŞAHENK 1.008 2.8

4.Filiz ŞAHENK 1.362 2.3

5.S.Sevim ARSEL 1.362 2.3

6,Sezai BACAKSIZ 1.362 2.3

7.M.Rahmi KOÇ 1.362 2.3

8.Nihat ÖZDEMİR 1.362 2.3

9.Mustafa KÜÇÜK 1.517 2.1

10.İbrahim ERDEMOĞLU 1.580 2.0

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20 NİSAN 1992

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kürtçe televizyon önerisine Başbakan Süleyman Demirel ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yetkilileri karşı çıktı.

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BİLMECE

Allah yapar yapısını, Bıçak açar kapısını. Cevap: Karpuz

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FIKRA

Yeni ayakkabılar

Bir gün Temel bir ayakkabıcıya gider ve istediği ayakkabıyı alır.

Parasını verir, tam giderken ayakkabıcı Temel'e derki: - Ayakkabı yeni olduğu için ilk hafta sıkabilir, der. Temel de der ki; - Ben de bir hafta giymem…

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GÜNÜN SÖZÜ

Bal yiyen, arısından gocunmaz. (Mevlana)

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KARİKATÜR