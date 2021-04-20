Boyutları küçük, anlamı büyük kimin ne olduğunu tanıtmaya yarayan, yükte hafif, anlamında ağır, değeri çok da pahalı fiyatı önemsiz tanıtıcı bir nişan!

Yakaya takılan bu küçük sembolü yakaya takmak kolay da anlamına yakışır olabilmek o kadar kolay değil!

Hakim, Savcı olduğunu gösteren mesleği temsil eden rozetler var. Avukat olduğunu gösteren, mensubu olduğun Baroyu ya da Barolar Birliğini temsil eden rozet var. Hukukçu olduğunu gösterip tescil eden özel bir rozet yok. Hukukçu olarak bilinebilmek için hangi Hukuk fakültesinde Hukuk eğitimi almış olduğunu gösteren okul rozeti, hukuk eğitimi almış bir kimliği ifade ediyor, o kadar…

Yakaya takılan hukuk fakültesi rozeti, kişinin hukuk eğitimi aldığını gösterse de; Günümüzde karşımıza çıkan birçok hukuk mezununun hukuku özümsemiş, bağımsız bir hukuk insanı olduğunu ne kadar ifade ediyor?

Kişinin hukuk insanı olabilmek için; Kutsal kabul ettiği inançlarını, siyaset anlayışını, Dünya görüşünü, iktisadi düşüncesini katmaksızın; Bireysel ya da birilerinin çıkarlarından da arınmış olarak;

Hukukun temel kuralları hakkında ne kadar bilgi sahibi olabildiği,

Bu bilgileri insanlığın huzuru, refahı ve geleceği için hukukun ruhuna uygun bir anlayış içerisinde ne kadar hayata geçirebildiği, insanların yararlanmasına ne kadar sunabildiği,

varlığını sürdürmesine ve gelişimine ne kadar katkı sağlayabildiği gibi, olmazsa olmaz unsurları taşıyabilmesi gerekir…

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Bugün yürürlükte olan hukuk kurallarının gereğini yerine getirme çabası, hukuk eğitimi sayesinde meslek edinmiş bir şahsın edindiği meslek unvanı ile şahsi kazancından öteye gitmez. Hukuka bir şey kazandırmaz.

İnsanlığın değişen ihtiyaçlarına, teknolojik, ilmi ve sosyolojik gelişmeler karşısında, ortaya çıkacak yetersizlikleri,

zamanla oluşacak aksaklıkları ve ihtiyaçları belirlemek işin önemli bir bölümüdür.

tamamlayıcı diğer yönü de bunlara çare olacak hukuk yollarına kafa yormaktır.

Bütün bunları yaparken de bir karşılık beklememektir.

Hukuk bilgisini kişilerin veya gurupların çıkarlarına ve beklentilerine hizmet etmek yolunda saptırarak, kullanmaya kalkışmanın tek bir anlamı vardır, o da; Hukuka ihanettir… Hukuka ihanet İnsanlığa ihanete denktir!

Farklı eğitimleri ve meslekleri simgeleyen rozetlerin üzerindeki harfler, işaret ve semboller farklı olsa da bilimsel olarak olması gereken temel insani ilkeler birbirinden farklı değildir. Önemli olan yakada taşınan rozetin anlamına uygun bilimselliği, özellikleri, insanlık ölçülerinden ödün vermeksizin insanlığın hizmetine sunabilmektir.

Eğitim gerektiren meslek mensuplarının rozeti değişmez. Bir takım sosyal, siyasal ve ekonomik topluluklara mensubiyeti temsil eden rozetler, menfaat rüzgarına göre çok çabuk değişir. Hatta o kadar ki, etrafınıza bakın rozet fırıldaklarının ne kadar hızlı döndüğünü görürsünüz…

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Ne demişti KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Hukukçu Rauf Denktaş:

“ HER DEVRİN ADAMI DEĞİL HER DEVİRDE ADAM OLACAKSIN ” bakın bakalım etrafta kaç tane bulabileceksiniz …