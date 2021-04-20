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Makale Yazısı-20 Nis 2021 - 20:00

Rozet
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Boyutları küçük, anlamı büyük kimin ne olduğunu tanıtmaya yarayan,  yükte hafif, anlamında ağır,  değeri çok da pahalı  fiyatı  önemsiz  tanıtıcı  bir nişan! 

Yakaya takılan bu küçük sembolü yakaya takmak kolay da  anlamına yakışır olabilmek o kadar kolay değil! 

Hakim, Savcı  olduğunu  gösteren mesleği temsil eden rozetler var. Avukat olduğunu gösteren, mensubu olduğun Baroyu  ya da Barolar Birliğini  temsil eden rozet var. Hukukçu olduğunu gösterip tescil eden  özel bir rozet yok. Hukukçu olarak bilinebilmek için hangi  Hukuk fakültesinde Hukuk eğitimi almış olduğunu  gösteren okul rozeti, hukuk eğitimi almış bir kimliği ifade  ediyor, o kadar…  

Yakaya  takılan hukuk fakültesi  rozeti, kişinin hukuk eğitimi aldığını gösterse de;  Günümüzde  karşımıza çıkan birçok hukuk mezununun hukuku özümsemiş, bağımsız bir hukuk insanı olduğunu ne kadar ifade  ediyor? 

Kişinin hukuk insanı olabilmek için;  Kutsal kabul ettiği inançlarını, siyaset anlayışını, Dünya  görüşünü, iktisadi düşüncesini  katmaksızın;  Bireysel  ya da birilerinin  çıkarlarından  da arınmış olarak; 

    Hukukun temel  kuralları hakkında  ne kadar bilgi sahibi olabildiği,  

    Bu bilgileri  insanlığın huzuru, refahı ve  geleceği için hukukun ruhuna uygun bir anlayış içerisinde  ne kadar  hayata geçirebildiği, insanların yararlanmasına   ne kadar  sunabildiği,  

 varlığını  sürdürmesine  ve  gelişimine  ne  kadar  katkı  sağlayabildiği  gibi, olmazsa olmaz unsurları  taşıyabilmesi gerekir… 

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Bugün yürürlükte olan hukuk kurallarının gereğini yerine  getirme çabası,  hukuk eğitimi sayesinde  meslek  edinmiş  bir şahsın  edindiği meslek unvanı  ile  şahsi kazancından öteye gitmez. Hukuka bir şey kazandırmaz.   

İnsanlığın değişen  ihtiyaçlarına, teknolojik, ilmi ve  sosyolojik gelişmeler karşısında, ortaya çıkacak yetersizlikleri,      

zamanla oluşacak aksaklıkları ve ihtiyaçları    belirlemek işin önemli bir bölümüdür.  

tamamlayıcı diğer yönü de  bunlara  çare olacak hukuk yollarına  kafa  yormaktır.  

Bütün bunları yaparken de   bir karşılık beklememektir. 

Hukuk bilgisini kişilerin veya gurupların  çıkarlarına ve  beklentilerine  hizmet etmek yolunda  saptırarak, kullanmaya  kalkışmanın  tek bir anlamı vardır, o da; Hukuka ihanettir…  Hukuka ihanet İnsanlığa ihanete denktir! 

Farklı eğitimleri ve meslekleri  simgeleyen rozetlerin üzerindeki harfler, işaret ve  semboller  farklı olsa da  bilimsel olarak  olması gereken temel insani  ilkeler birbirinden farklı değildir. Önemli olan yakada  taşınan rozetin  anlamına  uygun   bilimselliği,  özellikleri, insanlık ölçülerinden ödün vermeksizin    insanlığın  hizmetine  sunabilmektir. 

Eğitim gerektiren meslek mensuplarının rozeti  değişmez. Bir takım  sosyal, siyasal ve  ekonomik topluluklara  mensubiyeti temsil eden rozetler, menfaat rüzgarına   göre  çok  çabuk değişir. Hatta o kadar ki, etrafınıza bakın  rozet fırıldaklarının  ne kadar  hızlı döndüğünü görürsünüz… 

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  Ne demişti  KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı  merhum  Hukukçu Rauf Denktaş:   

“ HER DEVRİN ADAMI DEĞİL HER DEVİRDE  ADAM OLACAKSIN ”  bakın bakalım  etrafta  kaç tane  bulabileceksiniz …

 

 

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