Çocukken çok soru sordunuz mu?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 614 bin 362 kişi iken, çocuk nüfusu 22 milyon 750 bin 657 olarak kayıtlara geçti.

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Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, ülkede 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41,8'e, geçen yıl ise yüzde 27,2'ye geriledi. Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6'ya, 2030'da yüzde 25,6'ya, 2040'ta yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2020 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,2 oldu. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkeler sırasıyla, yüzde 24,2 ile İrlanda, yüzde 21,6 ile Fransa ve yüzde 21,1 ile İsveç olarak kaydedildi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta ve yüzde 16,4 ile Almanya oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 27,2 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

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Yukarıdaki verilere baktığımızda Türkiye'nin, geçen yılsonu itibarıyla 22 milyon 750 bin 657 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 27,2'sini oluşturdu. Türkiye genç bir nüfusa sahip, ama çoğu genç de işsiz. Yani ülke olarak genç nüfustan faydalanamıyoruz.

“ÇOCUKLAR NEDEN ÇOK SORU SORAR?”

Gazetemize her gün çeşitli yerlerden yüzlerce mail gelir… Bazıları çok ilginçtir. İnsanı geçmişine götürenler mailler de vardır. Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Çocuklar neden çok soru sorar?” başlıklı bir yazı gönderdi.

Yazının başlığı gelince, aklıma çocukluğum geldi.

İlgimi çeken bu yazıyı sizinle paylaşmak istedim;

Çocuklar konuşmaya başladıktan sonra sürekli olarak sorular sormaya başlarlar.

Cevapları alana dek defalarca aynı soruyu bıkmadan usanmadan sorarlar.

Peki ama neden çok soru sorar?

Çocuklar iki sebepten dolayı çok soru sorarlar

Ya meraklı oldukları için…

Ya da kaygılı oldukları için…

Merakından dolayı soru soran çocukların amacı, yeni bir bilgi edinmektir ama kaygılı olan çocukları amacı, kendilerini rahatlatmaktır.

1-Meraklı çocuklar:

“Depremler nasıl oluşur?,

En şiddetli deprem nerede olmuştur?,

Denizlerde de deprem olur mu” gibi keşfetmeyi ve öğrenmeyi amaçlayan çocukların sorularıdır.

2- Kaygılı çocuklar:

“Ya deprem olursa?,

Ya depremde göçük altında kalırsak?,

Ya o göçükte bizi bulamazlarsa?

Ya hiçbir zaman kurtulamazsak?... gibi ardı arkası bitmeyen, felaket tablosu çizen ve havadan nem kapan evhamlı çocukların sorularıdır.

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Dolayısıyla kaygılı çocuğunuz varsa çocuğunuzun sorduğu her soruya ayrıntılı cevaplar vererek çocuğunuzu rahatlatma çabasına girmeyin. Zira çabanızın mesajı: “Annem / babam beni ikna etmeye çalışıyor” olacaktır. Unutmayın, ikna var ise direnç de vardır!

Çocuğunuzu her rahatlatma çabanız çocuğunuzun zihninde yeni sorular doğurur ve çocuğunuz sonu gelmeyen sorularla sizi bunaltabilir.

SİZLERE ÖNERİM;

Kaygılı bir çocuk karşısında öncelikle siz kaygınızı kontrol etmeye çalışın.

Çocuğunuzun sorularına cevap verirken rahat bir tavır sergileyin, çocuğunuzun ilk bir/iki sorusuna detaylara girmeden alelade cevap verin ve kesinlikle açıklamalar yapmaktan kaçının çünkü çocuğunuzun belli bir bilişsel kapasitesi olduğunu hatırlayın.

Olağanüstü bir olay karşısında bile, olağan tepkiler vererek çocuğunuzu kaygılı bir kişilik geliştirmesinden koruyun.”

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Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi’nin yazısını okudunuz.

Sanırım bu yazıyı okuyunca, siz de çocukluğunuzu düşünmüşsünüzdür.

Yukarıdaki uyarıları dikkate almakta fayda var…

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İzmit Kozluk’ta köpek kızı ısırdı

İzmit Kozluk Mahallesi’nde Orduevi yokuşunda dün sabah bir köpek, genç bir kızı ısırdı. Gazetemizi arayan kızın babası Musa Kökçen, isyan etti. Musa Bey, “Daha önce de böyle benzer vakalar olmuştu. Dün de kızım işe giderken, Orduevi yokuşunda bir köpek kızımı ısırdı. Kızım, hastaneye gidip aşı oldu. Bu köpek sorunu artık bizi bıktırdı. İzmit Belediyesi Zabıtasını aradım, sorunu ilettim. Beni İl Sağlık Müdürlüğü’ne yönettiler. Yeter artık, yetkililer şu köpek sorununa bir çözüm bulsunlar. Artık sokağa çıkmaya korkar olduk” dedi… Köpek sorunu, birçok bölgede var. Gerçekten de kanayan bir yara. Yetkililer bu soruna bir kalıcı çözüm bulmalı. Yoksa, yarın çok feci olaylar olabilir. Köpek ısırığıyla insanlar ölebilir.