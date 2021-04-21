Öğrenilmiş çaresizlik ve Darıca destanı…

4 profesyonel takımımız var…

Kocaelispor Play-Off kovalıyor ve 1.Lig kapısını çalıyor…

Başarılı mı ?..

Kesinlikle hayır…

2.Lig’de sürünen Türkiye Kupası’nı iki kez kazanmış bir takıma, şu an nasıl başarılı diyebilirsiniz ki ?..

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3.Lig’de de durum vahim…

Gölcükspor tam 37 yıllık profesyonel yaşantısına nihayet son verdi, ama zaten son 3 yıldır son sıralarda sürünüyordu…

Bir sıçradı, iki sıçradı sonunda kapana kısıldı…

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Belediye Derincespor ise henüz iki yıllık profesyonel ama, önceki Derince Belediye ve Derincespor tecrübeleri de fiyaskoyla sonuçlandı…

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Kala kala bir Darıcamız kaldı…

Transfer yapamayan…

Gencecik bir takım…

Herkese ders veriyor bu yıl…

Bursaspor’un ve Altınordu’nun 1.Lig’de yaptığını, 3.Lig’de tekrar ediyor…

Geleceğe umutla bakıyor…

O Darıca dün Tekirdağ karşısında tam bir direniş örneği gösterdi…

Deplasmandaydı…

Son haftalarda sürekli kaybediyordu…

Baskı vardı…

İlk yarıyı 0-0 bitirdi ama ikinci yarının hemen başında gelen öldürücü darbeyle 1-0 yenik duruma düştü…

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Kalan 40 dakikada ilginç olaylar yaşandı…

70’da 1-1’i Berat ile yakalayan Darıca, eski Tekirdağlı Baha Kısacık ile art arda iki gol daha buldu ve muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-1 kazandı…

Baha’nın ilk golünde önce sahadaki bazı Tekirdağlı futbolcular, sonra da tribündekti bazı densizler terbiyesizlik yaparak, taciz ettiler…

Baha da ikinci golde hiç sevinmedi…

Gereken yanıtı adam gibi verdi…

Tekirdağ gibi Vatan Şairi Namık Kemal’in Avrupa sınırlarındaki memleketinde bu görüntü hiç hoş olmadı…

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Bu sezonun en kazançlı takımı Darıca G.B’dir…

Bunu bir kez daha gördük…

Geleceğe umutla bakabilen Darıca’yı selamlar olsun…

Derince intihar ederken…

Gölcük’e de uğurlar olsun…