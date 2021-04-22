Koronavirüs ve sokağa çıkma yasağının gölgesinde 23 Nisan!

Bugün 23 Nisan…

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

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Geçen yıl hariç bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmekte.

Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmekte.

KUTLAMALAR YAPILMAYACAK

Ama koronavirüs nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl 23 Nisan kutlamaları yine yapılmayacak.

Sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlar, evlerinde ve balkonlarında 23 Nisan’ı kutlamaya çalışacak.

TIKA BASA CENAZE NAMAZLARI

Bugüne sokağa çıkma yasağının konmasını doğru bulmuyorum…

Kongreler tıka basa yapılıyorsa, cemaat liderlerinin cenaze namazları tıka basa kılınıyorsa, bugüne sokağa çıkma yasağı konmamalıydı.

Elbet bugünler geride kalacak, yine 23 Nisan’ı coşku içinde kutlayacağız.

23 NİSAN’LA İLGİLİ

ANLAMLI SÖZLERİ

-23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür.

-Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur

-Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

-Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

-Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar

-Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

-Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir.

-Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.

-Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

-Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.

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TDP’den Karayel’den

Sedaş’tan indirim bekliyor

Türkiye Değişim Partisi Kocaeli İl Başkanı Volkan Karayel, elektrik indirimiyle ilgili bir açıklama yaptı. Karayel, “ Tüm Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerine, dolayısı ile ilimizdeki Sedaş'a da 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren devlet tarafından verilen enerji fiyatında % 17,5 indirim uygulanmaya başlandı. Bu indirimin hiç vakit kaybetmeden vatandaşlarımızın faturalarına da yansımasını bekliyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı ilgililere ve tüm vatandaşlarımıza saygılarımızla bildiririm” dedi… Zam yapılır, ama indirim yapıldığına şahit olmak zor.

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Tarımı terk ettik!

AKP, 2002’de iktidara geldi. Yapılan araştırmaya göre 2003 yılında 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı 700 bin kişi azalarak 2 milyon 100 bine düştü. Uygulanan politikalar sonucu Türkiye'de çiftçi iflas etti. Yani AKP, insanları tarımdan soğuttu… Türkiye eskiden kendi kendine yeden 7 devletten biriydi, ama bu artık mazide kaldı.

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Rizelilerin

bilgisi olsun

2021 yılı yaş çay sezonunda, çay toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyeleri, en az 250 kg çay toplaması şartı ile 200 lira olarak belirlendi. İşçi ücretleri geçen yıl yemekli ve yemeksiz olmak üzere 150 ile 180 lira olarak belirlenmişti. İlimizde binlerce Rizeli var… belki bu bilgiler onların işine yarar.

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Bankalarda “gitme

kal” dönemi!

Merkez Bankası'nın (MB) 18 Mart'ta politika faizini yüzde 19'a yükseltmesinin ardından mevduat sahibi de en fazla faizi veren bankayı aramaya başladı. Rekabette ‘hoş geldin' faizi ile müşteri kazanmaya çalışan bankalar şimdilerde adeta ‘gitme kal' rekabetine girdi. Bankacıların verdiği bilgiye göre, faizin yüzde 19'a çıkmasından bu yana müşteriler yoğun bir şekilde faiz güncelleme talep ediyor. Faizler yüksek olduğu müddetçe, bankalar müşteriye ‘gitme kal’ demeye devam edecek.