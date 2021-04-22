Halk zehri şimdilik püskürttü

Körfez içesi şimdi de “Sülfürik Asit” ile gündeme geldi. Modül Çelik olarak bildiğimiz çelik sanayi firması, alanının dışında bir üretim işine giriyor. Körfez İlçesi Kabakoz mevkiinde “Sülfürik Asit” üretmek istiyor.

Firma istiyor ama Körfez halkı yeni bir zehir fabrikası daha istemiyor. Güçlü asidik bir yapısı bulunan, yoğun ve renksiz bu asit türü, pigment, ilaçlama, patlayıcı madde, inorganik tuz, ilaçlama, petrol arıtımı ile metalurji işlemleri kullanılır. Kimi pillerin üretiminde de bu asittin kullanıldığı bilinmekte.

Adından da anlaşılacağı üzere ürkütücü bir kimyasal.

Kimyasal üretim tesislerinden bıkmış olan Körfezliler ise yeni bir zehir işletmesi istemiyor.

Çelik işi yapan Modül Çelik Firması tarafından yapılmak istenen tesis ile ilgili önceki gün bir ÇED toplantısı düzenlendi. Pandemiye rağmen, kalabalık toplantıların yasak olmasına rağmen bu ÇED toplantısına nasıl izin verildi bilemiyorum.

Dünyada en çok üretilen bu asit türünün zararlarını ilk olarak 2018 yılında yaşanan bir kazanın ardından duyulmuştu. İstanbul Küçükçekmece de kamyonun kasasından dökülen Sülfürik Asit korkulu rüya haline gelmişti.

Yaşanan bu olaydan sonra, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top "Etkileri değerlendirilirken hem insana hem doğaya etkisi düşünülmelidir. Saçılması durumunda sulara ve kanalizasyona karışması önlenmelidir" demişti. Beyanatının devamında "Kimyasalın aşınma, mide ve bağırsak şikâyetleri, öksürük, kör olma riski, mide delinmesi, ciddi göz hasarları tehlikesi, kusma, solunum güçlüğü gibi etkileri var. Etkileri yalnızca insanı değil sokak canlılarını da etkiler " demişti.

Yine kimya mühendisi Emine Yılmaz da "Uzun süre maruz kalsalardı kemiğin erimesine kadar ilerleyebilirdi. Ayrıca solunum yolu sıkıntılarına neden olur. Akciğer kanserine kadar ilerleyen bir sağlık sorununa sebep olabilir" demişti.

İşte bahse gecen “Sülfürik Asit’’ böyle bir kimyasal.

Yıllardır sanayi ile iç içe, tehlike içerisinde yaşayan bölge sakinleri de “En azından asit fabrikamız olmasın” diyerek önceki gün yapılması planlanan ÇED toplantısını püskürttü. Toplantının yapılmasına engel oldu ve ilk raunttu kazandı.

Körfez Belediyesinin de olumsuz görüşüne rağmen yapılması planlanan tesise, Körfezliler şimdilik “DUR” demeyi başardı. Umarız halka rağmen bir karar verilmez ve Liman Kenti Körfez’in kaderiyle oynanmaz.

Her yeni sanayi bir sonrakinin emsali kabul ediliyor. Bu emsallere bir dur demenin zamanı geldi.

Körfez’de “Sülfürik Asit Tesisi Projesi” inşallah iptal olur, böylece Azerbaycan ve Kazakistan’da da fabrikaları bulunan Modül Çelik’te, asit fabrikalarını bu ülkelerden birine yapar.

ASM’lerde Sinovak aşısı için randevu alınamıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirterek aşılama sürecinin başladığını durulmuştu. ASM’lerde ilk doz vurulanlara 2. doz için randevu veriyor ancak yeni yaptırmak isteyenler randevu alamıyor. Sinovak aşısı randevu sayısına göre ASM’lere gönderiliyor. Bu zamana kadar randevu alanlarda sıkıntı yok, sıkıntı yeni aşı olmak isteyenlerin randevu alamaması… Haliyle bu durum da aşılama hızının düşük gitmesine sebep oluyor. Bu arada, ilk aşı için randevu almak isteyenler ASM’lerden değil, hastanelerden randevu alarak Biontech aşısı olabiliyor.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sosyal Medyayı çok iyi kullanıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne geçtiğimiz yıl atanan Fatih Taşdelen, hayli şevkle görevine başlamıştı. Kafasında oluşturduğu projeler, yenilikler ve AR-GE”ler vardı. Aslına bakarsanız enerjisini çalışanlarına da geçirmeyi başarmıştı. Ancak pandemi ortamı tüm planları altüst etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde, “Devlette süreklilik esastır” sözü hatırlanarak, el kol bağlayıp oturmaktansa, teknolojiyi kullanarak faaliyetlerimize devam etme kararı alındı.

Tüm faaliyetlerini kurumun sosyal medya hesaplarından kamuoyuna sergiliyor. Pandeminin ilk aylarında görevi alan ve sonrasında bu süreci fırsata çeviren İl Müdürü Taşdelen ve ekibi mevcut facebook ile twitter hesabının yanı sıra kuruma instagram ve youtube kanalını da ekleyerek bu krizi adeta fırsata çevirdi. Tüm etkinliklerini kurumun sosyal medya hesaplarına taşıyan kurum, her hafta gerçekleştirdiği Kültür Turizm Söyleşileriyle kentimizin tarihi ve kültürel değerlerini özel konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbetlerle kamuoyuna aktarıyor. Bunun yanı sıra ünlü konuklarıyla da yöresel kültür, yemek, el sanatları, görsel sanatlar, konser önemli gün ve haftaları içeren programlarıyla da dikkat çekiyor. Çokta iyi yapıyor. Özellikle instagram hesabında kullandığı görseller ve tanıtım videoları doğrusu kentimizin turizm alanında tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Ayrıca kurumun sosyal medya takipçileri de hoş vakitler geçiriyor. Zaman zaman ben de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sayfasındaki konserler ve söyleşileri izliyorum. Doğrusu böylesi başarılı çalışmasıyla takipçisini de arttıran Kültür ve Turizm Müdürlüğü bize göre alkışı fazlasıyla hak ediyor.