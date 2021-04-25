Bizi koronavirüs değil patates öldürecek!

Rahmetli Süleyman Demirel döneminde;

“Oy fasulye yedi buçuk lira” diye türkü çağırılmıştı.

Kuru fasulye “pahalandığı” için, gariban fasulye bile alamıyordu.

Şimdilerde ise üreticinin elinde kalan patates, Devlet tarafından “fakir-fukaraya” bedava dağıtılıyor!

AKP’nin övündüğü “Lebalep” görüntülerini gölgede bırakıyor.

Hele hele Şanlıurfa’da dağıtım sırasında yaşananlar?

Şanlıurfa Valiliğince yapılan açıklama ile “İNCELEME BAŞLATILMASINA” neden olmuş.

Valilik açıklaması:

“Şanlıurfa’da patates dağıtımı sırasında yaşanan ve yol açan sosyal mesafenin hiçe sayıldığı,izdiham görüntülerine ilişkin inceleme başlatılmıştır “

Sosyal medyada paylaşılan, görüntüler ve vatandaştan gelen tepkilerden bazıları;

*Patates dağıtımı tüm yurtta coşkuyla devam ediyor

*Adrese dayalı patates dağıtımı uzay meyvelerini veriyor!

*Süküsun köyünde patates dağıtımı yapılıyor tüm köylülerin dikkatine.

*Fakirleştirdikleri millete törenler yapılarak patates dağıtımı başladı.

Urfa Haber “ Şanlıfrfa’nın Eyyübe ilçesinde patates dağıtımı sırasında yaşanan izdiham. (Yorumu size bırakıyorum)

Recep YILDIZ “ Bahçelievler’de patates dağıtımı ..Sözde vatandaşlarımıza,pardon mültecilere kamyonlarla dağıtılmaya başlandı.Ellerinde listeler var.Ulan adamlara para veriyoruz em besliyoruz.Onlarda devamlı çoğalıyorlar bizlerle kavga ediyorlar,bu nasıl rezillik?

Pelin Kaya ERDOĞAN ”Patates kamyonlarına Türk Bayrağı asıp,devlet töreni ile karşılamak dağıtımı şova dönüştürmek ülke için utanç vericidir.”

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür YILDIZLI “ AKP’li belediye’ye teslim edilen patates-soğanları tarikatçı vakıf dağıttı. Üreticinin elinde kalan, fakir-fukaraya dağıtılması için AKP’li Gebze Belediyesi’ne teslim edilen patates soğanlar tarikat çalışması ile bilinen “Huzurlu Gönülleri Eğitim Vakfı” tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Görüntüleri paylaşan Yıldızlı “ Belediyenin yapması gereken dağıtım işini nasıl tarikat eline bırakırsınız ?” diye sormuş…

Seçkin TURAN “ Dağıtılması için teslim aldığı patates ve soğanları nasıl tarikat vakfına verirler? Bu vakıf vatandaşın kapısını erzak dağıtımı için çalıyor,Bu işin sorumlusu kim?”

İlkay İsmail KAYA “ Patatesler tarikata nasıl verilir?Bu tarikat hangi yetkiyle vatandaşın kapısını erzak dağıtımı için çalıyor? Bunun sorumluları kimler? “

Gebze’deki dağıtımla ilgili, Kocaeli Valiliği’nin inceleme yaptırıp yaptırmayacağını bilemem amma;

Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu üyeleri istedikleri kadar MASKE-MESAFE desinler,

Köyünde bile patatese ihtiyaç duyan, bir kamyon patatesi 3 dakikada paylaşan fakirleşmiş insanları artık Covit-19, Corona değil ama bedava dağıtılan patateslerin sebep olduğu İZDİHAMLAR öldürecek !