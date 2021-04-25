Sağlık çalışanları için yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar çıktı!

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu üyesi Ömer Çeker, 21-28 Nisan’ın Ebeler haftası olması nedeniyle açıklama yaptı…

Çeker, ayrıca sendikanın yaptığı “Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanları Araştırması” sonuçlarını açıkladı.

Araştırmamıza göre; Sağlık çalışanlarının yüzde 79’u pandemi dönemi boyunca kendilerine gereken değerin verilmediğini düşünmekte. Yüzde 92’si aldıkları maaş ve döner sermayelerin yeterli olmadığını belirtiyor. Çalışanların yüzde 54’ü emeklerinin karşılığının verilmediğini düşünmekte. Yüzde 70’i geleceğe dair kendini güvende hissetmemekte. Yüzde 75’inin bu dönemde en büyük kaygısı virüsü aile bireylerine bulaştırmak oldu.

Bu 1 yılda sağlık çalışanlarının yüzde 33’ü belli bir süre de olsa evinin haricinde bir yerde konaklamak durumunda kaldı.

Sağlık çalışanlarının yüzde 80’i pandemi dönemi hayatlarından dolayı ailelerine yeteri kadar vakit ayıramadıklarını belirtti. Yüzde 83’ü psikolojik olarak tükenmişlik duygusunu yaşıyor. Bence sonuçlar çok çarpıcı. Çeker’in dediği gibi sağlık çalışanlarının dile getirdikleri bu meseleler üzerinde durulmalı ve çare üretilmelidir. Özverili ile yürütülen bir mücadelenin karşılığı bu olmamalıdır.

Bu araştırmanın sonuçları iyi irdelenmeli ve sağlıkçılara gereken yapılmalı. Sağlık çalışanlarının sesine kulak verilmeli.

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Körfez’de zehir saçacak

fabrikasının kurulması

Körfez’de birçok sanayi kuruluşu var. Zaten yeterince havayı kirletiyorlar. Şimdi de Modül Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş., Yarımca Mahallesi Kabakoz mevkiine 13 bin 346 metrekarelik alan üzerinde kurulması planlanan sülfürik asit üretim tesisi kurmayı planlıyor. Yıllık 200 bin ton kapasiteli bir tesis. Vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tepki göstererek ÇED toplantısını yaptırmadı. Ama bu toplantı yapılmaması, tesisin yapılmaması anlamına gelmiyor. Daha önce de birçok ÇED toplantısında bu tür kararlar alınmıştı, ama sonradan tesis kuruldu. Gelişmeler anbe an takip edilmeli.