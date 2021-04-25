“Soykırım ateşi” yakılırken (1)

Türkiye; tarihinin en sıkıntılı, en hüzün verici dönemlerinden birini daha yaşıyor.

İç ve dış sorunlardan iyice bunaldığımız bir dönemde, bir de başımıza “soykırım ateşinin yeniden yakılması” çıktı.

Diyeceksiniz ki, “ABD Başkanı Biden’in açıklaması ‘siyasi’ bir karar, ‘hukuki’ yaptırım gücü yok!”

Tamam, doğru, ama bence bu, “öyle laf olsun diye”, “Ermeni lobisini memnun etmek için” değil, “Türkiye’nin başına çorap örmek ve Türkiye’yi hizaya getirmek” amacıyla alınmış bir karar.

“Soykırım” ifadesini, en son 1981 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagen kullanmıştı, 40 yıl sonra bu defa da Joe Biden kullandı.

Bakıyorum da, “soykırım” açıklanmasından buyana yine havada hamasi nutuklar uçuşuyor.

*Hükümsüzdür…

*Tarihi gerçeklerden uzaktır…

*Şiddetle kınıyoruz…

*Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırıdır…

*Siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır…

Hepsi doğru.

Ne söylense, az!

Ülkemiz, özünde böyle bir suçlamayı hak etmiyor.

Ama sonuç?

Türkiye, haklılığını kabul ettirecek “yaptırım gücüne” sahip mi?

Değil…

Sıkıntı burada.

Gördüğünüz gibi, her şey dönüp dolaşıyor “Türkiye ekonomisinin çıkmazda olmasında” düğümleniyor.

Ekonomi çarkını “borçla” çeviren bir ülkeyiz.

Borçla yaşıyoruz…

Borcumuzu, ancak yeni bir borç para bulabilirsek kapatabiliyoruz.

Ayağımızda sürekli “borç prangası” var.

Kuraldır…

*Borç alan, emir alır.

*Borç alan, hırpalanır, itilip kakılır.

Yaşadığımız bu.

Türkiye’nin ne durumda olduğunu bilmiyorlar mı?

Türkiye’yi yönetenlerin ne işler çevirdiklerinden haberleri mi yok sanıyorsunuz?

Bizi bizden daha iyi biliyorlar.

Neden “Osmanlı” dedi, neden İstanbul yerine “Constantinople” kullandı?

Soykırım açıklama metni, son derece ustaca hazırlanmış.

Diplomatik mesajlarla dolu…

Türkiye doğrudan suçlanmıyor, “Osmanlı dönemi Ermeni soykırımında…” ifadesi kullanılıyor.

“İstanbul” denmiyor, “Constantinople” tercih ediliyor.

Bence bu iki sözcükle önemli mesajlar gizli.

Bu iki sözcük, “Osmanlı” ve “Constantinople”, “Türkiye’nin reddi” anlamını taşıyor.

Rencide edici iki ifade!

Emperyalist ülkelerin 100 yıl önceki amaçlarını çağrıştırıyor.

“100 yıl önce siz yoktunuz Osmanlı vardı, eğer Atatürk ortaya çıkmasaydı biz Osmanlı’yı paylaşıyorduk” demeye getiriyor.

“Constantinople” de Batı’nın hep düşü biliyorsunuz.

Hiçbir zaman “İstanbul” demezler, İstanbul onlar için hep “Constantinople”dur.

Bundan sonra ne olur?

“Akil” politikacılar, karşısındakileri köşeye sıkıştırırlar, ama hiçbir zaman yok etmezler.

Onlara “kendilerinden olmaları için” fırsat verirler.

Türkiye, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Soğuk Savaş (1947-1991) döneminde ABD’nin yanında yer aldı.

NATO’ya girdi, Batı’nın uluslararası kurumlarında yer aldı.

Son dönemde “Türkiye’nin kulvar değiştirme girişimleri”, Türkiye-ABD ilişkilerinde kırılmalara neden oldu.

Rusya’dan S-400 hava savunma sisteminin alınması, bardağı taşıran son damlaydı.

Biden, “soykırım” açıklamasıyla Türkiye’ye “Hatandan dön, yoksa bedeli ağır olur” çağrısı yaptı.

Birinci mesaj bu.

İkinci mesaj, “Eğer kulvar değiştirmeye kalkarsan, soykırım iddiamızda ikinci safhaya geçeriz” mesajıydı.

Bence, Biden’ın “soykırım” açıklaması, “Türkiye’yi etkin bir şekilde kıskaçta tutma” amaçlıdır.

Eğer Türkiye Rusya ile flört etmeye devam ederse, devamı gelecektir.

Soykırım konusunda bitmez tükenmez “hukuk süreci” başlatılacaktır.

ÖzetleTürkiye, bundan sonra da hep “ateş üstünde” tutulmaya devam edilecektir.

Bugüne kadar nasıl hep “Soykırım derim haa” diye tehdit edildiyse, bundan sonra da, “Karışmam haa, hakkında soykırım kararı çıkabilir” denecektir.

Emperyalizmin taktiği bu!

Konuya yarın da devam edeceğim.

Daha anlatacak konunun ilginç yönleri var.

Açıklamada “Osmanlı dönemi” denmesinin altında yatan “tuzak” var.