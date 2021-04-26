“Soykırım ateşi” yakılırken (2)

ABD Başkanı Joe Biden, “soykırım” açıklaması yaparken “Osmanlı dönemi” ifadesini kullanınca, bizim bazı aklıevveller “Oh, Türkiye demedi, Osmanlı dedi” diye sevindiler.

Tabii “Osmanlı” diyecek, 1915 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi vardı?

Ancak ben Biden’in “Osmanlı dönemi” ifadesinin altında başka bir “hinlik” olduğunu düşünüyorum.

İleriye dönük bir hinlik.

Kendilerince, “Türkiye hizaya gelmezse”, gündeme alacakları bir hinlik…

Anlatayım.

Osmanlı, 1299 yılında kuruldu, 1922 yılında yıkıldı.

Tam 623 yıl tarih sahnesinde kaldı.

En geniş sınırlarına 1648-1687 yılları arasında 39 yıl hükümdarlık yapan 4.Mehmet zamanında ulaştı.

Toprak büyüklüğü, himayesi altındaki Müslüman ülkelerle birlikte 22 milyon kilometrekareydi.

Yıkıldıktan sonra o topraklarda küçüklü büyüklü 64 devlet kuruldu.

O devletleri ve kaç yıl Osmanlı yönetiminde kaldıklarını bir hatırlayalım:

AVRUPA

1.Türkiye

2.Bulgaristan (545 yıl)

3.Yunanistan (400 yıl)

4.Sirbistan (539 yıl)

5.Karadag (539 yıl)

6.Bosna-Hersek (539 yıl)

7.Hirvatistan (539 yıl)

8.Makedonya (539 yıl)

9.Slovenya (250 yıl)

10.Romanya (490 yıl)

11.Slovakya (20 yıl) Osmanlı adı: Uyvar

12.Macaristan (160 yıl)

13. Moldova (490 yıl)

14.Ukrayna (308 yıl)

15.Azerbaycan (25 yıl)

16.Gurcistan (400 yıl)

17.Ermenistan (20 yıl)

18.Guney Kıbrıs (293 yıl)

19.Kuzey Kıbrıs (293 yıl)

20.Rusya‘nın güney toprakları (291 yıl)

21.Polonya (25 yıl)-himaye- Osmanlı adı: Lehistan

22.Italya‘nın güneydoğu kıyıları (20 yıl)

23.Arnavutluk (435 yıl)

24.Belarus (25 yıl) -himaye-

25.Litvanya (25 yıl)-himaye-

26.Letonya (25 yıl) -himaye-

27.Kosova (539 yıl)

28.Voyvodina (166 yıl) Osmanlı adı: Banat Asya

ASYA

29.Irak (402 yıl)

30.Suriye (402 yıl)

31.İsrail (402 yıl)

32.Filistin (402 yıl)

33.Urdun (402 yıl)

34.Suudi Arabistan (399 yıl)

35.Yemen (401 yıl)

36.Umman (400 yıl)

37.Birleşik Arap Emirlikleri (400 yıl)

38.Katar (400 yıl)

39.Bahreyn (400 yıl)

40.Kuveyt (381 yıl)

41.Iranın bati toprakları (30 yıl)

42.Lübnan (402 yıl)

AFRİKA



43.Mısır (397 yıl)

44.Libya (394 yıl) Osmanlı adı:Trablusgarp

45.Tunus (308 yıl)

46.Cezayir (313 yıl)

47.Sudan (397 yıl) Osmanlı adı: Nubye

48.Eritre (350 yıl) Osmanlı adı: Habes

49.Cibuti (350 yıl)

50.Somali (350 yıl) Osmanlı adı: Zeyla

51.Kenya sahilleri (350 yıl)

52.Tanzanya sahilleri (250 yıl)

53.Cad’in kuzey bölgeleri (313 yıl) Osmanlı adı: Resade

54.Nijer’in bir kısmı (300 yıl) Osmanlı adı: Kavar

55.Mozambik ‘ in kuzey toprakları (150 yıl)

56.Fas (50 yıl) -himaye-

57.Bati Sahra (50 yıl) -himaye-

58.Moritanya (50 yıl) -himaye-

59.Mali (300 yıl) Osmanlı adı: Gat kazası

60.Senegal (300 yıl)

61.Gambiya (300 yıl)

62.Gine Bissau (300 yıl)

63.Gine (300 yıl)

64.Etiyopya’nın bir kısmı (350 yıl) Osmanlı adı: Habeş

Peki, Osmanlı’nın borçlarını kaç ülke paylaştı?

Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken elinde 3 milyon kilometrekarelik toprak kalmıştı.

Bu topraklar, 15 devlet tarafından paylaşıldı.

Türkiye, Suriye-Lübnan, Yunanistan, Irak, Yugoslavya, Filistin, Bulgaristan, Arnavutluk, Hicaz (Suudi Arabistan), Yemen, Ürdün, İtalya, Necit (Suudi Arabistan), Maan (Güney Ürdün), Asir (Suudi Arabistan).

Düyun-u Umumiye İdaresi kurulduktan sonra kalan Osmanlı borç tutarı da 129.600.090 Türk Lirasıydı.

Lozan Antlaşması görüşmelerinde, bu borcun Osmanlı toprakları üzerinde kurulan devletler tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.

Ancak 1.Dünya Savaşı’nda galip gelen devletlerin yaptırım gücü fazlaydı, Türkiye’nin Osmanlı ile “kan ve din bağı” olduğunu ileri sürerek, borcun büyük kısmının Türkiye tarafından ödenmesinde ısrar ettiler.

Bu nedenle Türkiye Osmanlı topraklarının yüzde 26’sını almasına karşılık, borcun yüzde 65’ini üstlenmek zorunda kaldı.

Bunları neden yazdım?

Şunu kabul edelim, Türkiye ile ABD ve Türkiye ile genel anlamıyla Batı arasındaki ilişkiler artık eskisi gibi olmayacak.

Emperyalist ülkeler, 100 yıldır Türkiye’den “intikam alma” peşindelerdi, şimdi “soykırım” açıklamasıyla düğmeye bastılar.

Bu nedenle Biden’in bu açıklamasını “Türkiye’yi test ediyor” diye hafife almamak gerekir.

Bu açıklamada “başka gerekçeler” gizli.

Suriye konusu gizli…

Irak konusu gizli…

Halkbank davası gizli…

Rusya ile iş tutmamız gizli…

ABD’nin “soykırım” kararı, artık bundan böyle Türkiye ile bütün pazarlıklarda “koz” olarak kullanılacak.

ABD, yaptırım gücünü bu kozu kullanarak kat kat artıracak.

Şimdi diyeceksiniz ki, “Osmanlı borçlarının paylaşılarak ödenmesi” ile “soykırım” iddiasının ne ilişkisi var?

Şu ilişkisi var…

Hani Biden açıklamasında soykırımın “Osmanlı döneminde yapıldığını” söylüyor ya…

Hani Osmanlı dağılırken toprakları 15 devlet tarafından paylaşılmış, borçları da bu devletler tarafından ödenmişti ya…

“Madem suçlu Osmanlı, Osmanlı’nın bu suçunu da Osmanlı’yı paylaşan devletler toprakları oranında üstlenecekler” diyebilirler.

Böyle bir karar çıkartabilirler.

Hatta ileride tazminat davaları açıldığında, yukarıda yazdığım küçük devletlerden birine, “Suçun payıma düşen kısmını üstleniyorum” diye açıklama da yaptırabilirler.

Salt Türkiye’yi sıkıştırmak için…

Salt Türkiye’den 100 yılın intikamını almak için…

Tabii bu konunun bir de Sevr ve Lozan Antlaşmaları boyutu var.

Ermenilerin ve Kürtlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmak için aralarında yaptıkları anlaşma var.

Bunları da yarın yazacağım.