Avukatlar yargılamanın neresinde?

Bir önceki hafta ”Gözaltı ve tutuklama keyfiliği ile gizlilik kararları “ geçen hafta “Cezaevleri memleketin aynasıdır” başlıkları ile yargının son dönemde işin pratiğinde ne halde olduğunu ifade etmeye çalışmıştım.

Pekiyi avukatlar, yani savunma yargının neresinde?

Gözaltı,tutuklama gibi durumlarda doğal olarak vatandaşlarımız avukata başvuruyor.Bir bakıyorsunuz ki ,dosyada bir çok dosya için alışkanlık haline getirilmiş gizlilik kararı var.Eğer varsa bilirkişi raporu yada müvekkilin ifadesi dışında dosyada hiçbir şeye ulaşılamıyor.Nasıl dosyayı incelenecek,dosyaya delil sunulacak ve savunma yapılacak?

Karakolda ifade alınacak. Eğer birden fazla gözaltına alınan varsa, mesela baba oğul, kardeş gibi. Görevli polis memuru hemen menfaat çelişkisi var. Bir tanesi ile görüştün, diğerleri ile görüşemez, onun adına savunma yapamazsın diyor. Bu konuda savcılık yada mahkeme kararı var mı? Ne gerek var sözlü talimat var ya. Oysaki bu konuda yazılı talimat ve kararların olması kanun gereği.

Geçen günlerde adliyede bir yazı gözüme ilişti ve fotoğrafını çektim.

Yazı aynen şöyle “Duruşma salonuna bekleme ve izleme amaçlı avukat, taraf ve taraf yakınları alınmayacaktır.duruşma salonuna sadece sırası gelen ve mübaşirin ismini okuduğu avukat ve dosya tarafları alınabilecektir.Duruşmalar liste sırasına göre yapılacaktır.Hepimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım “şeklinde .Hala duruyor mu ? Bilmiyorum.

Adliyede vatandaş koridorlarda lebaleb bekliyor. Koridorlarındaki sandalyeler kaldırılmış.Yaşlısı var, özürlüsü var. Vatandaşın oturabileceği bir tek sandalye bile yok. Avukat bırakın oturmayı, cübbesini giymeye kalksa çantasını koyabileceği yer yok.

Hakim ve savcılar yaklaşık 30 m2’ lik salonlarda yukarıdaki yazı gereğince kendilerini garantiye almış durumda çalışıyorlar. Salonda her türlü önlem alınmış durumda ,koridorlar ise ne halin varsa görün halinde .Vatandaşa yazık değimli ? Avukat yargının en önemli üçüncü ayağı değil mi ? Mahkeme salonları salon yetersizliğinden sıkça değişiyor, bırakın vatandaşı avukat mahkeme salonlarını aramakla zaman kaybediyor. Çünkü adliye binası artık yetmiyor.Yeni bina ile ilgili bu sene ödenek bile ayrılmamış durumda Bu şartlarda duruşmaların saatinde alınmaması ve bu nedenle diğer duruşmalara yetişilememesi ayrı bir dert.

Halbuki ; Adliyede işini belgelemeyenler adliyeye alınmasa,koridorlara üzerinde mesafe işaretleri işlenmiş sandalyeler konsa ve oturma imkanı sağlansa olmaz mı ? Hakim ve savcılarımızın korunması çok önemli onların korunması ile birlikte duruşma solanlarındaki mesafe işaretlerine dikkat edilerek vatandaş ve avukatların salonlarda da beklemeleri sağlansa ve bu olumsuz durum düzeltilse olmaz mı ?

Avukatlar sistemin temeli, yargının iddia ve hüküm kurumu yanında eşit güçte olması gereken savunma makamı.Savunma makamını bu şekilde yok kabul eden bir sistemde gerçek adalet bulunabilir mi ?

Halbuki avukatlar vatandaşların kolayca ulaşabildiği ve derdini yargıya iletebildiği tek yargısal kurum.Avukatlar memuriyetleri olmadığı için bağımsız,müvekkil ve vicdanları dışında kimseye hesap vermek zorunda olmayan meslek mensupları.Hukuk devletinin teminatları.

Güçlü avukat demek, iktidarın özgürce denetlenmesinin teminatı demektir. Ülkemizdeki hukuk ve demokrasi geriliğinin temelinde avukatlık mesleğine vurulan pranga yatmaktadır.Avukatlık ve demokrasi beraber gelişen kavramlardır. Güçlü avukat, güçlü demokrasi ve ülkemizde giderek eksilen güçlü hukuk devleti demektir.Sorun daha da derin.Avukatların iddia ve hüküm ikilisinin yanında aynı güçle yer alması adaletin de teminatıdır.

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NOT : Geçen haftaki yazımda “Mecliste cezaevlerinin iktidar döneminde çoğaldığına dair eleştiriye karşılık AK Parti Amasya Milletvekili sayın Hasan Cilez’ in” para var, bütçe var, yapıyoruz şeklinde “cevap verdiği ve siyasetin seviyesinin düştüğüne dair yorumum nedeniyle ,kendisinin bana ulaşarak durumun böyle olmadığını söyleme nezaketini göstermesi çok takdire değerdi. Bu değerlendirmeyi okuyucuya aktarmayı görev kabul ettim.Bu bilgilendirme ve nezaket nedeniyle kendisinin teşekkürü hak ettiğini ifade etmeliyim.