Kahrolsun emperyalizm Amerika KATİL KATİL!

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi, ABD Başkanı Joe Biden’in 1915’te Ermenilerle yaşanan sorunlar için “soykırım” demesiyle ilgili açıklama yaptı…

Açıklama sertti… ABD’ye haddini bildirir gibiydi. Bu açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum;

“Türkiye Cumhuriyeti, emperyalist güçlerin yenilgisinin somut bir sonucudur. Dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçler karşısında uyanık ve dikkatli olacağız. ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım ifadesini bu doğrultuda şiddetle kınıyoruz. ABD’nin siyasi amaçlarına ve baskılarına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

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Birinci Dünya Savaşında, Doğu Anadolu'da Çarlık Orduları ile "Büyük Ermenistan" vaadiyle kandırılmış ve silahlandırılmış Ermeni çeteleri arasında kalan, Osmanlı Ordusunu korumak için alınan; "Tehcir" kararını "Soykırım" diye kabul edenler, nefret suçu işlemekte ve düşmanlık tohumları ekmektedirler...

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ABD Başkanı Biden da bu kervana katılmıştır. Biden’ın açıklamasıyla halkımız; emperyalizmin karanlık yüzünü bir kez daha görmüştür. Görülen şudur:

Emperyalizm, Kurtuluş Savaşı’nda Büyük Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nden yediği şamarı unutamamıştır.

Emperyalistler, Türkiye’yi parçalama, yıkma, yeni savaşlar içine çekme hayallerinden vazgeçmemiştir. ABD; PKK, PYD ve YPG üzerinden Türkiye’nin Güneydoğu sınırında terör koridoru, terör devletçikleri yaratmak amacındadır. ABD’nin besleyip büyüttüğü ve himaye ettiği FETÖ aracılığıyla neleri hedeflediği milletimizin malumudur.

Bizim tarihimizde, soykırım yoktur. Ancak, sözde soykırım iddialarını maksatlı bir şekilde gündeme getirenlerin geçmişleri soykırımlarla doludur...

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Yaşanan bu durum göstermektedir ki, Büyük Atatürk’ün dış politika anlayışına derhal ve hemen dönülmesi hayati önemdedir. Atatürk’ün felsefesine ve Atatürk Cumhuriyeti’nin ilkelerine aykırı davranan siyasiler, bu sonuçtan sorumludurlar.

SİYASİ İKTİDAR:

● ABD ile ilişkileri derhal askıya almalıdır.

● ABD’nin vatan toprağımızda bulunan üslerini amasız fakatsız hemen kapatmalıdır.

● NATO’dan çıkmalıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ilerleyen Türk Milleti; Milli Mücadelede olduğu gibi bugün de oynanan oyunları bozacaktır. Ne mutlu Türküm diyene”

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi’nin açıklamasını yukarıda okudunuz. Bu yazıyı okurken, aklıma Aşık Mahzuni’nin 1970’li yıllarda yazdığı Amerikan katil katil türküsü geldi…

Aşık Mahzuni’nin ozanlığını değerlendirirken, Türkiye’nin 1950’lerden bu yana geçirmekte olduğu değişimi de göz önüne almak ve özellikle onun adını duyurmaya başladığı 1960 dönemi ve sonrası siyasi/kültürel atmosferi, ardından 1970 ve 1980’lerden sonraki türkülerine yansıyan “devrimci” tavrı iyi görmek gerekir.

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ABD, DP döneminde Türkiye’yi kendine daha bir bağımlı kılmış ve daha sonraki hükümetleri de nerdeyse dizayn etmiştir. Tüm darbelerin arkasında ABD’nin parmağını görmek olası. Aşık Mahzuni, işte halen bugün bile devletin büyük hayranlık duyduğu, dost müttefik (!) bellediği Amerika için, ta 70’lerde “katil” diyerek tavrını ortaya koymuş ve geleceği görmüştür. (Aydınlık)

İŞTE AŞIK MAHZUNİ’NİN AMERİKA KATİL KATİL TÜRKÜSÜ

Çekil git benim yurdumdan

Amerika katil katil

Yıllardır bizi bitirdin

Amerika katil katil

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Tuz diye yutturur buzu

Gafil düştük kuzu kuzu

Dünya'nın en namussuzu

Amerika katil katil

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Devleti devlete çatar

İt gibi pusuda yatar

Kan döktürür, silah satar

Amerika katil katil

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Japonya'yı yiyen velet

Dünya'daki tek nedamet

İki yüzlü kahpe millet

Amerika katil katil

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İnsanlıkta alçak sarısı

Küstü Dünya'nın yarısı

Vietnam'ın pis karısı

Amerika katil katil

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Bunca milletlere yazık

Sömürülmüş bağrı ezik

Seni seven kanı bozuk

Amerika katil katil

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Mahzuni Şerif der Türk milleti

Çıksın gitsin elin iti

Demedim mi bunlar kötü

Amerika katil katil

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Poşet uyanıklığı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşlara yakın yerlerden alışveriş yapma izni verilirken, bazı vatandaşlar ise bu izni suistimal ediyor.

İçleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler gereğince sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlama zamanları vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerler açıkken, bazı vatandaşlar bu durumu suistimal ediyor. Kocaeli’de sokağa çıkma yasağı kapsamında bazı vatandaşlar ellerinde herhangi bir alışveriş poşetiyle istedikleri kadar yürüyor. Polis ise tespit ettikleri şahsa idari işlem uyguluyor.

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Soyluçiçek’ten Muhtar tanımı!

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, ilçede esnaf, vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi. Cihan Bey, muhtarlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Muhtarlar, devlet temsilcisidir, Muhtarlar mahalledeki her şeyi bilir. Belediyeler kendi ilçesi veya belde ili sınırları içinde muhtarlara çok iyi şartlar yaratırlarsa halka dokunacak en büyük anahtarlar kesinlikle muhtarlardır. Biz muhtarlarla olan ilişkimizi üst düzey tuttuk. Haberin kaynağı muhtardır. Muhtarın evi bellidir. Kapısı çalınır, şikâyet edilir, dilekte bulunulur, yardım istenir” dedi. Cihan Bey haklı, ama günümüzde muhtarlar bir muhtar gibi değil de, iktidar partisinin bir neferi gibi çalışıyor.