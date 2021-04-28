Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği için ne yapmalı?

Bilindiği gibi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılında, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla 28 Nisan tarihini Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ilan etmişti. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci, dünkü Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Kürekci, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı ve tüm çalışma yaşamı mevzuatı kamuculuk ve sosyal devlet ilkeleri uyarınca yeniden düzenlenmelidir açıklamasında bulundu. Meslek ve uzmanlık alanlarımız arasında yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG), sorunları birçok kez gündeme getirdi.

İŞ KAZALARI

Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışma temel hakların en başında gelmesine karşın sermaye çıkarlarının esas alınması bu hakkı neredeyse yok etmiştir. İSİG önlemlerinin yetersizliği veya yokluğu nedeniyle her yıl yüzbinlerce yurttaşımız iş kazalarına maruz kalmakta, binlerce yurttaşımız ölmekte ve yaralanmakta, işgöremezlik (sakatlık), işsizlik ve daha ağır yoksulluk koşullarına mahkum olmaktadır.

SINIFSAL SORUNLAR

Covid-19 salgını bu sınıfsal sorunları daha da yakıcı hale getirmiştir. Salgın koşullarında emekçilere adeta “çalışarak öl” ya da “açlıktan öl” seçeneksizliği dayatılmaktadır. Üretim ve hizmetlerin daha ağır koşullarda devam etmesinin başka bir anlama gelmediği bizzat emekçiler tarafından haykırılmaktadır. Milyonlarca işsiz, kamu kaynakları ve İşsizlik Fonundan yararlanamamaktadır.

KÜREKCİ, YAPILMASI GEREKEN ACİL

DÜZENLEMELERİ ŞÖYLE SIRALADI;

İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere çalışma yaşamı ve İSİG ile ilgili tüm mevzuat; sendikalar, meslek örgütleri ve ilgili bilim çevrelerinin katkısı ile kamuculuk ve sosyal devlet politikaları temelinde yeniden düzenlenmelidir.

İş güvencesi ile İSİG’in birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana yakışır norm ve standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır.

Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler, emek, meslek, bilim çevrelerinin önerileri çerçevesinde durdurulmalıdır.

İşyerlerinde bulaşı önlemek için Odamız iklimlendirme Teknik Kurulu önerileri başta olmak üzere bilimi, insanı, sağlığı esas alan önlemler alınmalı, İSİG yönünden denetimler yapılmalı, denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler için etkili idari para cezaları uygulanmalıdır.

Covid-19 vakaları, başka bir değerlendirmeye gerek duymaksızın iş kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilmelidir.

Meslek hastalığı tespit süreci, SGK’nin bilim dışı verilerinin aksine, tüm vakaların tespitine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nda var olan “çalışmaktan kaçınma hakkı” talepleri kabul edilmeli, işyeri koşulları uygun hale getirilmelidir.

İşten çıkarma ve ücretsiz izin yasaklanmalı, işveren beyanına dayalı olarak işten çıkarmanın gerekçesi olarak kullanılan Kod 29, 42-50 uygulamaları yürürlükten kaldırılmalıdır.

İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön koşullar salgın sürecinde uygulanmamalı; Fondan yapılan ödemeler ileride de işsiz kalınması durumunda “mahsuplaşma” gerekçesi olmaktan çıkarılmalıdır.

Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi vb. için verilmiş olan yolcu, araç, hasta vb. garanti ödemeleri durdurulmalı, bu kaynaklar işsiz kalanlar ve işyerlerini kapatmak zorunda kalanlara destek olarak verilmelidir.

Sigortasız ve sendikasız çalıştırma yasaklanmalı, sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Özel hastaneler kamulaştırılmalı, tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır.

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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci’nin açıklamalarını ve isteklerini yukarıda okudunuz. Her yıl yüzlerce işçi, iş kazası nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’yi yönetenler, tespit edilen sorunları ve talepleri dikkate almalı. Almalı ki başka işçiler ölmesin, bütün işçiler işsizlik fonundan faydalansın.

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Dr. Serdar Kaman’dan

Kaftancıoğlu’na tepki

İYİ Parti eski İl Başkanı ve 31 Mart 2019’daki seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Dr. Serdar Kaman, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter 'daki paylaşımına tepki gösterdi. Kaman, şu açıklamayı yaptı; “ İttifak ortağımız CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter 'dan bir mesaj bildirmiş. "23 Nisan'daki bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915 " Siyaseti bilen veya bilmeyen herkes kolayca anlar ki bu mesaj sözde soykırım iddialarına bir göndermedir. Bu Twitt dolayısıyla hanımefendiye bir kaç söz söyleme hakkı doğdu. Türk Milliyetçisi olmak ile övünen İyi Parti'nin bir mensubu olarak şunları söylüyorum;

1. Hanımefendi; Biz Sayın Kılıçdaroğlu 'nun zamanında bize yaptığı desteği asla unutacak değiliz.

2. Türk siyasetinde iki farklı kanatta yer alan partileriz. Hem genel hem de yerel seçimlerde dengeleri birlikte değiştirdik. Verdiğimiz destekle CHP’nin yıllardır yapmak istediği ama bir türlü başaramadığı sonuçlar almasında inanılmaz katkıda bulunduk.

3. Hanımefendi siz de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kazanılmasının büyük mimarlarından birisi olabilirsiniz. Ama bu başarı hikayesi size Türkiye Cumhuriyeti'ne soykırım suçlaması yapma, geçmişimize leke sürme hakkını vermez. Mesajınız açıkçası haddini aşmaktan öte bir şey değildir. Türk Milletinin önüne çıkın ve özür dileyin. En azından yanlış anlaşıldım deyin. Özür dilemez iseniz söyledikleriniz siyasi hafızamıza kayıt edilmiştir. Asil Türk Milletinin önünde ve yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 'ün manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum”

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Kaman’ın tepkisi böyle. Sözde Ermeni soykırımına karşı, Türkiye’deki her birey dik durmalıdır. Dik durmak istemiyorsa, Ermenistan’a gidip, oraya yerleşsin.

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Başkan Zeki Aygün’e

acil şifalar diliyoruz

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün korona tedavisi devam ediyor. Aygün, önceki gün tedbir amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı. Başkan Aygün, 68 yaşında. Kendisine dikkat etmeli. Bir Derinceli olarak kendisine acil şifalar diliyorum.

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YRP’nin Başiskele iddiası

Yeniden Refah Partisi (YRP) Başiskele İlçe Başkanı Tevfik Civelek, iddialı açıklamalarda bulundu. Civelek önümüzdeki yerel seçimlere hazır olduklarını, Başiskele’de seçimi kazanacaklarını söyledi. Doğrusunu söylemek gerekirse, YRP’nin seçimi kazanma ihtimali, CHP’nin seçimi kazanma ihtimalinden daha fazla. Bakalım YRP, yerel seçimlerde nasıl bir sonuç alacak.

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“Yapmayın beyler,

etmeyin ağalar”

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, yeğenine ve eniştesine yaklaşık 1.3 milyon liralık reklam faturası kestiği iddia edilen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e tepki gösterdi. Mutlu, “Pandemi sürecindeyiz, esnafın halkın çok büyük ekonomik sıkıntılar çektiği günlerdeyiz, işsizlikten yoksulluktan intihar vakalarının çoğaldığı bir dönemdeyiz. Yapmayın beyler, etmeyin ağalar. Bugünü geçtik geleceğimizi karartmayın” dedi. Maalesef, AKP’de bal tutan parmağını yalıyor, yalamaya da devam ediyor.