Ticaret ve meslek odalarının sesine kulak verilmeli

Pandemi döneminde ağır aksak iş yapan esnaf, 20 günlük kapanma öncesinde devletin ekonomik desteğini neler olacağını merak ediyor.

Meslek örgütleri ve odalar hükümet çağrıda bulunuyor.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Bankalar Birliği’nden düzenleyici kararlar bekliyoruz. Tam Kapanma Kararları’ndan muaf olan bankaların iş ve işlemleriyle ilgili Bankalar Birliği’nden acil düzenleyici kararlar beklemekteyiz. Esnafın tam kapandığı bir ortamda, ticari ödeme ve alacaklarıyla ilgili düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

KTO Başkanı Recep Öztürk ise, “Alınan tam kapanma kararı sonrası piyasalara gerekli destekler sunulması, iş dünyası için hayati önem taşımakta. 20 günlük bu süreçte, iş dünyasında kayıpların yaşamaması ve ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için hükümetimizin, işletmelerin, devlete olan tüm vergi SGK, kredi geri ödemeleri ve fatura ödemelerinin ötelenmesini istiyoruz” dedi.

Kritik bir sürece giren ş dünyası, endişeli ve oluşabilecek kaybın hükümete ortak olarak paylaşılmasından yana.

Şehir esnafı ise kapalı olduğu günler göz önünde bulundurularak mülk sahiplerinin kira indirimi yapmasını istiyor. Özellikle yüksek kiralar ödeyen esnaflar, şimdiden ay sonunda ödenecek kiranın nasıl toparlanacağını düşünüyor.

Şu an için net bir destek paketi açıklanmadı, ancak iş dünyası ve esnafların umutlu bekleyişi devam ediyor.

Tahir Hoca, süreci en iyi yöneten başkan seçildi

“Belediye Başkanları Başarı Onarları” balığıyla bir anket düzenleyen SONAR, anket sonuçlarını açıkladı. 20 Büyükşehir Belediyesinde yüz yüze ve telefonla yapılan anket sonucuna göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın " Koronavirüs ile mücadelede büyükşehir belediye başkanınız başarılı mıdır" sorusuna verilen yanıtlarda %60,2 ile en başarılı başkan seçildi.

Tahir Büyükakın "Büyükşehir belediye başkanınızın genel hizmetleri ve projeleri başarılı mıdır?" sorusuna verilen cevaplara göre ise Tahir Büyükakın %54,3 oranla üçüncülüğe yerleşti.

Barbaros’a 75 ton asfalt

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi’ndeki bozuk asfaltı onardı. Mahalle sakinlerinin isteği üzerine, bölgede bir çalışma yapıldı ve bozuk olan asfalt yenilendi. 75 ton asfalt harcanarak onarımı gerçekleştirilen cadde ve sokak asfaltları nedeniyle, bölge halkı, belediye yetkililerine teşekkür ediyor. Fen işleri ekipleri aynı hafta içerisinde Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde de 25 ton asfalt serdi.

Kandıra da sokak hayvanları için önlem planı

20 günlük kapanma nedeniyle Kandıra Belediyesi, sokak hayvanları için özel görevlendirme yaptı. Belediye, sınırları içerisinde oluşturulan noktalara, kapanma günleri içerisinde düzenli olarak yem ve su tedarikinde bulunacak. Kandıra da sokak hayvanları için oluşturulan ekip dün çalışmalara başladı.