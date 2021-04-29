3.Lig çilemiz yarın bitiyor

Misli.com 3.Lig’de üç grupta ilimizi temsil eden ve Darıca dışında, kötü bir sezon yaşatan ve 37 yıl aradan sonra amatöre düşmeyi ‘başaran!’ Gölcükspor ve ikinci sezonunda Play-Off’u elinin tersiyle iten Belediye Derince, sezona yarın veda ediyor, çile bitiyor

PANDEMİ HERKESİ OLUMSUZ ETKİLEDİ…

Başarısız olmanın gerekçesi olarak pandemi gösteriliyor. Ancak pandemiye rağmen başarılı takım sayısı da az değil. Bu durumda, salgın, tek suçlu olarak gösterilemiyor. Yani minare kılıfına uymuyor. Sezon başlarken verilen yanlış kararlar, takımları doğal olarak olumsuz etkilerken, sene sonunda da başarısızlığa itti. Gölcükspor tam 37 yıldır yani kurulduğundan bu yana profesyonel 3.Lig’de yer alan tek Türk takımı olurken, ilk kez amatöre döndü. Kırmızı Siyahlıların tek umudu, BAL’ın oynatılmaması durumunda, küme düşmenin mecburen kaldırılacak olması. Ancak kesin bir karar elbette yok. Gölcükspor, son profesyonel maçında, yarın, kendi gibi amatöre düşen Arhavi ile Şirinköy Stadı’nda oynayacak. Bu maç tamamen angarya bir maç olacak.

BELEDİYE DERİNCE, PAYAS’I KONUK EDECEK

Henüz iki yıldır profesyonel liglerde yer alan eski adıyla Demirspor, yeni adıyla Belediye Derincespor ise amatör lige düşen Payasspor takımını konuk edecek. Uzun süre Play-Off kovalayan, ancak son haftalarda özellikle iç sahadaki yenilgilerle havlu atan Sarı Lacivertliler, prestij maçını kazanarak, sezonu mutlu tamamlamak istiyor.

DARICA, İMKÂNSIZI BAŞARDI…

Sezon başında, cezalı olarak transfer yapamadığı için ‘Kesinlikle küme düşer’ diye bakılan Darıca G.B. ise gururumuz oldu. Türkiye Kupası’nda inanılmaz sonuçlarla çeyrek finale kadar yaklaşan, ancak Galatasaray’a tek penaltı golüyle yenilirken Fatih Terim tarafından bile ayakta alkışlanan Darıca’nın gençleri, ligde de herkese kök söktürdü. Ancak deplasmanda kazanan takım, son haftalarda iç sahada teslim olunca, Play-Off şansını elinin tersiyle itti. Sarı Yeşilliler, prestij maçında yarın Büyükçekmece Tepecik takımını ağırlayarak sezona veda edecek. Böylece 3.Lig’de sezonu, Play-Off’a bir takım bile katamayarak ve bir takımımızın küme düşmesini yaşayarak, üzüntüyle veda ediyoruz.