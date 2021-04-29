Servetiye Cephesi Hikâye Kitabı oldu

Tarihimize her zaman sahip çıkmalıyız.

Tarihi, çocuklara anlatmalıyız.

Anlatmalıyız ki, herkes hangi şartlarda bu ülkenin kurulduğunu bilmeli.

Servetiye Cephesi, Kocaeli tarihi için önemli.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mart 2019’da düzenlediği Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda, Milli Mücadele döneminde Anadolu ve Kocaeli’ndeki az bilinen gerçekler ele alındı.

Merak edilen konuların gün yüzüne çıkarıldığı konferansta Servetiye Cephesi’nde büyük bir mücadeleye girilmeseydi Sakarya Meydan Muharebesinin yapılamayacağı vurgusu yapıldı.

“SERVETİYE CEPHESİ SAKARYA

MUHAREBESİNE ZEMİN HAZIRLAMIŞTIR”

Sempozyumda konuşan Milli Savunma Üniversitesi’nden Doç. Dr. Öğ. Alb. Hüsnü Özlü şunları söyledi; “Kocaeli’nin İngilizler tarafından işgal sürecin de birçok önemli ayağı bulunuyor. İngilizler Hint, Mısır ve Selanik’ten birçok askeri, bu bölgeye getiriyor. İngilizler Kocaeli bölgesindeki birçok noktayı Yunan birliklerine bırakıyor. Özellikle İzmit ve Gebze arası tamamen Yunan birliklerinin kontrolüne geçiyor. Yunanlılar bölgedeki Rum ve diğer etnik kökenli grupları ayaklandırarak katliamların yapılmasını sağlıyorlar. Yunan birlikleri ilk olarak Adapazarı’ndan atılıyorlar, daha sonra bu direniş devam ederek Yunanlılar, Karamürsel ve Yalova istikametine doğru sürülüyor. Yunan birlikleri geriye doğru birçok katliama ve yakıp yıkmalarda bulundu. Kocaeli bölgesi stratejik acıdan çok önemli bir konumda bulunuyor. Servetiye Cephesi’nde büyük bir mücadeleye girilmeseydi Sakarya Meydan Muharebesi yapılamazdı. Servetiye cephesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin yapılmasına zemin hazırlamıştır.”

Yani Servetiye Cephesi’nin önemi, yukarıda net bir şekilde ifade edildi.

SERVETİYE CEPHESİ

HİKÂYE KİTAPLARI

Servetiye Cephesi’nin önemini bilen Başiskele Kaymakamlığı, güzel bir çalışma yaptı. Başiskele Kaymakamlığı’nın hazırladığı Servetiye Cephesi hikâye kitapları, birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle buluşmak üzere ilçedeki okul yetkililerine teslim edildi.

Gel Gez Gör Başiskele Projesi kapsamında çocuklarımıza tarihimizi en doğru şekilde anlatmak üzere çocukların dilinden hazırlanan Servetiye Cephesi kitabı baskıdan çıktı. Başiskele’deki okul öğrencileri tarafından yürütülen bir proje kapsamında hazırlanmasına başlanan eserin resimlerini de yine bir öğrenci olan Meryem Çalışkan çizdi. Aynı zamanda öğretmen olan Hasan Adıgüzel ve Aybüke Adıgüzel tarafından metinleri yazılan kitabın baskısını da kentin yayınevlerinden Melekler Yayıncılık yaptı.

BİR KIZIN GÖZÜNDEN ANLATILDI

2019 yılı Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk tarafından hazırlandı.

Ardından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenip Başiskele Kaymakamlığı’nın koordinatörlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığı ile hayata geçirildi. Gel Gez Gör Başiskele Projesi faaliyetleri kapsamında basılan Servetiye Cephesi hikâye kitapları ilçede okuyan birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle buluşmak üzere okul yetkililerine teslim edildi.

Servetiye Cephesi hikâye kitabı, Kurtuluş Savaşı zamanında bölgemizde verilen milli mücadeleyi, o dönemde Başiskele’de yaşayan küçük bir kızın gözünden anlatıyor.

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Kocaeli’de Servetiye Cephesi için hikâye kitabı çıkarıldı.

Diğer kahramanlık olayları için de hikaye kitabı çıkarmalı.

Servetiye Cephesi hikâye kitabında emeği geçenleri kutluyorum.

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Başiskele’de toprak

yollar can sıkıyor

Gazetemize mail gönderen vatandaşlar, Basiskele ilçesinde Selahattin Eyyubi Caddesi’ndeki toprak yoldan şikayet ettiler. Maili birlikte okuyalım; “Mesut Bey hayırlı günler. Basiskele ilçesinde Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde evimiz bulunmaktadır. Kocaeli Büyüksehir Belediyesi bu cadde üzerinde alt yapı çalışması yapıp, yolu toz toprak içerisinde bırakmıştır. Bu hastalık ortamında toz yüzünden evlerimizin camını dahil açamıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesini defalarca aramamıza rağmen, sıkıntılar giderilmemiştir. Konu ile ilgili haber yaparsanız seviniriz.” Vatandaşların görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım. Gerek Başiskele Belediyesi, gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bu sorununu giderirse iyi olur.

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“Yapmayın beyler,

etmeyin ağalar”

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, yeğenine ve eniştesine yaklaşık 1.3 milyon liralık reklam faturası kestiği iddia edilen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e tepki gösterdi. Mutlu, “Pandemi sürecindeyiz, esnafın halkın çok büyük ekonomik sıkıntılar çektiği günlerdeyiz, işsizlikten yoksulluktan intihar vakalarının çoğaldığı bir dönemdeyiz. Yapmayın beyler, etmeyin ağalar. Bugünü geçtik geleceğimizi karartmayın” dedi. Maalesef, AKP’de bal tutan parmağını yalıyor, yalamaya da devam ediyor.

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4600 öğrenci

yurtdışında!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurtdışında öğrenim gören resmi burslu öğrenci sayısının açıklanması için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Soru önergesini yanıtlayan Bakan Selçuk, ilgili kanun kapsamında yurtdışında 4 bin 600 bursiyerin yurtdışında öğrenim gördüğünü bildirdi. Bakan Selçuk, bursiyerlerden 1.556’sının yurt içi dil eğitimi ve kabul belgesi temin etme süreçlerinde olduğunu belirterek, 3.044’ünün ise yurt dışı eğitimlerine devam ettiğini bildirdi. Ülkenin şartlarından dolayı Gençler, son yıllarda yurtdışını çok çok tercih ediyor.

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ELEKTRİKLİ

araca ilgi artıyor

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre elektrikli araç kullanıcı sayıları belli oldu. Dünyada elektrikli araçlara ilginin her yıl arttığı gözlenirken, 2019 yılı itibarıyla bu aracı kullananların sayısı 4,79 milyona ulaştı. 2019 yılında dünya çapındaki filoya 1,5 milyon yeni bataryalı elektrikli araçlar eklendiği degözlendi. Geçmiş yıllarda bataryalı elektrikli araç kullanımına bakıldığında ise 2012 yılında bu sayının 110 bin olduğu gözlendi. 2015 yılında ise 720 bin olurken, 2016 yılında 1,18 milyona çıktığı kaydedildi. Dünyanın en çok satan bataryalı elektrikli aracı ise Tesla’nın Model 3’ü olarak açıklandı. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise Tesla 88 bin 400 araç teslim ederken, elektrikli araçlar için en büyük pazarın Çin’de olduğu söylendi. Türkiye’de ise, 44 bin 291 elektrikli ve hibrit otomobil olduğu kayıtlara geçti.