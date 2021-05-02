Açık cezaevi boşaldı!

Oh be…

21 gün kapanma geldi ya, “Bu ne biçim dünya kardeşim” giden gidene…

Kare kare fotoğraflar;

Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları,

Karayolları “lebalep” araçlarla dolu.

Kapanma kararı açıklandı ya,

Çoluk çocuğu arabasına atanlar,

Bodrumda yazlığı olanlar,

Marmaris’te otel ayarlayanlar,

Antalya’da apart bulanlar,

Tam tamına 16 milyon kişi AKDENİZE kaçtılar!

Emniyet güçleri,trafik memurları;

“Bu ne biçim dünya kardeşim?” diyerek, mesai harici araç ve belge kontrolü yaptılar.

20 milyonun üzerinde nüfusu olan İstanbul’un yarısı,

Otomobilleri ile turizm bölgesine yol aldılar…

Kapanmadan nasibini alamayanlar;

65 yaş ve üstü olanlar,

Emekliler, borçları olanlar, arabası olmayanlar,

Devletin kendirline törenlerle “bedava” dağıttığı,

PATATES-SOĞANLARI alanlar,

Bankalara kredi kartı borcu olanlar,

Yine Covid-19-Corona korkusu ile,

AÇIK CEZAEVİNDE kalmaya mahkum edildiler!

Neymiş?

İnsanları koruyorlarmış !

Yahu koruyoruz diye sokağa çıkmalarını yasakladığınız 65 yaş ve üstü insanlar var ya, evde hareketsizlikten topal ördeğe döndüler, insanlar yürüyemez hale geldiler!

İnsanlar bunalıma girdiler, insanlar durup dururken hasta oldular…

Sokağa çıkmak yasak;

İhtiyaçları için “Bakkala, fırına, AVM’ye, markete” gitmek serbest !

Adam koca derya-denize girmiş,

“-yasağı ihlal ettin, ceza!”

yahu bu neyin yasağı?

İnanları resmen açık cezaevinde tutuyorsunuz!

16 milyon insan sanki tam sağlıklı onlara izin kağıdı, istediğiniz yere gidin diyorsunuz, devletten bedava patates-soğan alanlara

“-siz corona’ya yakalanırsınız, dışarı çıkmayın” diyorsunuz!

Millet bunaldı…

Aşılar, yılan hikayesine döndü,

Fakir-fukara,patates-soğana bile muhtaç kalmış, bir çuval patates almak için savaşa gider gibi birbirini ezerek kamyona hücum ediyor.

Bir tarafta 16 milyon 21 günlük tatile gidiyor!

Yahu corona dediğiniz illet,

Sokaklarda hep yaşlıları, güçsüzleri garibanları mı yakalayıp, boğazlıyor?

Zenginlerin olduğu mesela tatil beldelerine hiç mi uğramıyor ki, insanlar akın akın oralara gidiyor…

Hadi görelim o zaman;

16 milyon 21 gün sonra dönsünler, devlet onların yerine açık cezaevinde kalmaya mahkum ettiği bir 16 milyon kişiyi TATİLE götürsün,

Hem açık cezaevini boşaltsın hem de insanları coronadan kurtarsın!