Cuma günkü “çek” kaosu

Artık ipin ucu kaçtı.

“Akıl almaz” olaylar yaşanıyor.

30 Nisan Cuma…

Ayın son günü…

Sabahın ilk saatlerinde bir haber.

“Çekler ertelendi…”

Yahu, ne demek bu?

Şu demekmiş:

İbraz süresi 30 Nisan-31 Mayıs arasında olan çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecekmiş.

Yani bu tarihler arasındaki çeklerle ilgili işlem ancak 1 Haziran’da yapılabilecekmiş.

Haydi, buyurun bakalım!

İş dünyası, sağlı sollu yumruk yemiş boksörlerin sersemliği içindeydi.

Hele o günkü ödemelerini o gün tahsil edecekleri çeklere bağlayanlar, tam “kroke” durumundaydı.

Borcunu ödemek istesen bile, “banka çek işlemi yapamadığı için” ödeyemiyordun.

Dışarı çıkma yasağı nedeniyle “nakit parayı götürüp çeki geri almak” da mümkün olmuyordu.

O gün pek çok kişi ve kurumun deyim yerindeyse anasından emdiği süt burnundan geldi.

“Nakit akış zinciri” koptu, ödemeler yapılamadı, verilen sözler yerine getirilemedi.

İşin garip tarafı…

Devlet, “tam kapanmayı” sebep göstererek, iki kişi veya iki şirket arasındaki ödemeye müdahale ediyordu; ancak “vergi” ve “sigorta primi” gibi “kendi alacaklarının ödenmesi” konusunda erteleme kararı almıyordu.

Ne kadar garip değil mi?

Sen falancaya olan çek ödemeni yapma, ama benim paramı getir!

Böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi?

Sen devletsin…

Böyle sıkıntılı bir dönemde vatandaşına ve kurumlarına yardım edeceksen, destek çıkacaksan; önce kendinden vereceksin, kendin fedakârlık edeceksin.

Vergi ödemesini erteleyeceksin, sigorta primi ödemesini erteleyeceksin…

Sen bunu yapma, kendi alacağını al, vatandaşa da de ki, sen Ahmet’e olan çekini ödeme!

İşte bu zihniyet, ayın son günü piyasaları allak bullak etti.

30 Nisan’da yaşadıklarımız, Türkiye’nin kötü yönetiminden bir kesintiydi.

Alkol tartışması

Tartışıldı, tartışılmaya devam ediyor…

*Halkın yaşam tarzına müdahaledir.

*Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlandırılabilir.

*İktidar, halkın neyi yiyip neyi içtiğine karışamaz.

*Toplum, inanç üzerinden dizayn edilmek isteniyor.

*Laikliğin altı oyuluyor.

Bunların hepsi doğru.

Ama bence, “tam kapanma süresince alkol satışını yasaklama” kararının daha ileri anlamı var.

Bu, bir deneme.

İktidarın “yasak koyma”, halkın “yasaklara uyma” denemesi.

Ve bu denemenin zamanlaması, son derece kurnazca!

İtiraz edenin üzerine hemen “Ramazanda içki içmek günah değil mi?” diye çullanıyorlar.

Muhalefet partileri de tuzağın farkında, “kem küm” etmekten ileri gidemiyorlar.

Oysa inanç ayrı, inanca saygı ayrı, kişilerin yaşam tarzına müdahale ayrı.

Sonra bu ülkede sadece Müslümanlar yaşamıyor ki!

Hıristiyan’ı var, Musevi’si var, inananı var, inanmayanı var…

Kimin ne yiyip ne içtiğinden, sana ne!

Olup biten şu

Türkiye’nin dokusu değiştiriliyor.

Alınan “alkol satışı yasağı”, bu doku değişikliğinin küçük bir parçası.

İnanca dayalı “toplumsal yapı” kuruluyor.

Her şeyin merkezinde “inanç” olacak.

“İnanç” derken de Müslümanlık…

Ve Müslümanlığın da belirli bir mezhebi.

İnanç sahibi değilsen veya farklı inançtaysan, hapı yuttun, bu ülkede yaşama hakkın yok.

Türkiye’yi bu hale getirdiler.

Laikliği ayaklar altına aldılar.

Neden biliyor musunuz?

Laikliğin bulunmadığı ülkelerde “inanç özgürlüğü” olmaz.

Düpedüz, “inanç özgürlüğü”nü ortadan kaldırmak istiyorlar.

“Kendi inançlarına uygun davranmaya” mecbur ediyorlar.

Yaşadıklarımızın özünde bu var.

Hani sık sık “İktidar gündem değiştiriyor” der dururuz ya…

İktidar “gündem” değiştirmiyor, bal gibi “rejimi” değiştiriyor.

Artık gözümüzü açalım.

Ülkenin nereye götürüldüğünü görmeyecek kadar kör olmayalım.

Bu topluma açıkça “saf” ve “salak” muamelesi yapıyorlar.

İğneyi batırdılar, anlamadık…

Çuvaldızı batırıyorlar, yine oralı değiliz…

Kendimize gelmemiz, irkilip silkilip tepki koymamız için, daha ne yapmalarını bekliyoruz?