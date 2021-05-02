Siz de mutlak yoksul sınıfında mısınız?

Pandemi ile birlikte ülkemizde mutlak yoksul (kişi başı günlük tüketimi 5,5 dolar seviyesinin altında olan kişiler) sayısı giderek artıyor. Dünya Bankası, önceki gün raporunu açıkladı… Rapor çok çarpıcıydı. Sözcü Gazetesi’nde Emre Deveci imzasıyla konuyla ilgili güzel bir haber yapıldı.

Dünya Bankası'nın Türkiye Ekonomik İzleme raporunda, 2018'de Türkiye'de 6 milyon 939 bin olan mutlak yoksul sayısının 2019'da 8 milyon 420 bine, 2020'de 10 milyon 171 bine yükseldiği tahmini yer aldı. 2018'de nüfusa oranla yüzde 8,5'e gerileyen mutlak yoksulluk oranının da ekonomik kriz sonrasında 2019'da yüzde 10,2'ye, 2020'de yüzde 12,2'ye yükseldiği belirtildi. Mutlak yoksul sayısı 2019'da 1 milyon 481 bin kişi, 2020'de 1 milyon 751 bin kişi, iki yılda toplam 3 milyon 232 bin kişi arttı.

GÜNLÜK TÜKETİMİ 5,5 DOLAR

Dünya Bankası, mutlak yoksulları, 2011 yılı satın alma gücü paritesi rakamlarıyla kişi başı günlük tüketimi 5,5 dolar seviyesinin altında olan kişileri mutlak yoksul olarak tanımlıyor. Bu rakam 2020 yılı ortalama dolar/TL kuruyla yaklaşık 22 TL'ye denk geliyor. Yıllık rakam ise 8 bin 122 TL yapıyor. Banka, Türkiye'de mutlak yoksulluk oranının 2020'de ulaştığı yüzde 12,2'lik seviyenin 2012'deki yüzde 12,3'lük oran sonrasındaki en yüksek seviye olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de pandemi döneminde doğrudan gelir desteğinin düşük kaldığına dikkat çeken banka, kısa çalışma ödemesi, nakdi ücret desteği ve sosyal yardım ödemeleri gibi destekler olmasaydı mutlak yoksulluk oranının 2020'de yüzde 12,2 değil yüzde 17,4'e yükseleceği tahmininde bulundu.

ORTA SINIFTAN 3,1 MİLYON KİŞİ EKSİLDİ

Dünya Bankası, Türkiye'nin de içinde yer aldığı üst-orta gelir seviyesindeki ülkelerde 2011 yılı satın alma gücü paritesi rakamlarına göre kişi başı günlük tüketimi 5,5 doların altındakileri mutlak yoksul, 5,5 dolar ile 11 dolar arasındakileri kırılgan, 11 doların üstünü ise orta sınıf olarak tanımlıyor. 11 dolar, güncel fiyatlar 6,34 dolara denk geliyor. 2020 ortalama dolar/TL kuru ile 6,34 dolar da 44,5 TL'ye denk geliyor. Dünya Bankası, 2018'deki kur krizinden bu yana Türkiye'de orta sınıfın 3,1 milyon kişi azaldığını tahmin ediyor

YOKSULLUK ORANI YÜZDE 14,4

TÜİK, en son 2019 yılı yoksulluk verilerini yayımlamıştı. Buna göre, toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul sayılıyor. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2019 yılında 0,5 puan artarak yüzde 14,4 olmuştu. Medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı ise son yılda 0,1 puan artarak yüzde 21,3 olarak gerçekleşmişti. Medyan gelirin yüzde 70’i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 28,5 olmuştu. Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17,9 artarak 28 bin 522 TL olmuştu.

MUTLAK YOKSULLUK SEVİYESİ

Yukarıda değerlendirmeyi okudunuz. Gerçekten de çok çarpıcı…

Kişi başı günlük tüketimi 5,5 dolar seviyesinin altında olan kişileri mutlak yoksul olarak tanımlıyor.

Dolar şu anda 8.2 lira… 8.2’yi 5.5 dolar ile çarpığınızda 45.1 lira yapıyor. Yani günlük 45 lira harcamadığınızda, mutlak yoksul sınıfındasınız.

Dünya Bankası, Türkiye'de son iki yılda kur krizi ve pandemi nedeniyle mutlak yoksul sayısının 3,2 milyon kişi artarak 10 milyon 171 kişiye yükseldiğini açıkladı…

Başka bir deyişle, Türkiye’de günlük 45 liranın altında harcama yapan tam 10 milyon 171 kişi var.

Pandemi devam ettikçe, ekonomik kriz devam ettikçe, yoksul sayısı daha da artacak.

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Sepaş’tan uyarı

Sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Sepaş kapanmayla ilgili bir açıklama yaptı… Açıklama şöyle; “17 Mayıs saat 05:00’te sona erecek tam kapanma süreci boyunca, Sepaş Enerji bütün hizmet kanallarıyla müşterilerinin yanında olmaya devam edecektir. Evden çıkmaya gerek kalmadan; Sepaş Cebinde mobil uygulaması, E-Devlet platformu ve www.sepas.com.tr adresindeki online işlemler menüsü üzerinden veya 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi aracılığıyla abonelik ve ödeme işlemleri günün her saati güvenli ve kolay biçimde yapılabilmektedir. Ayrıca Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya’daki 26 müşteri hizmetleri merkezi de hafta içi 10.00-12.00 / 13.00 – 16.00 saatleri arası hizmetlerine devam edecektir.” Sepaş ile ilgili bir sorununuz olursa, yukarıdaki öneriler doğrultusunda sorununuzu çözebilirsiniz.

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Kendilerine çapur, şupur

emekliye yarabbi şükür!

CHP dile getirmiş, AKP de uygulamaya koymuştu. 2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde 1.000 TL olarak verilen emekli ikramiyelerinin bu yıl enflasyon oranında artırılacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamada 1000 lira olan ikramiye, 100 liralık artışla 1100 lira oldu. Milletvekilleri, bürokratlar kendilerine yüzde 20, yüzde 22 zam yaparken, emekliye 100 liralık artış reva görüldü.

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Kargo fiyatları uçtu

Türkiye pandemi sonrası e-ticaretteki patlamaya hazırlıksız yakalandı, kargo ücretlerine son 1 yılda yüzde 100’ü aşan oranlarda zam geldi. Halen bir ürünün taşınması için minimum ücret 15 TL seviyesine çıkmış durumda. Bir de bu fiyatlar, ürünün fiyatına da yansıtılıyor. Talep arttıkça, zam da kaçınılmaz olacak. Kargo fiyatlarındaki bu artış, kontrol altına alınmalı diye düşünüyorum.

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Kocaeli nüfusunun

yüzde 27,2'si çocuk!

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken bunun 22 milyon 750 bin 657'sini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında % 41,8 ve 2020 yılında % 27,2 oldu. 2020 yıl sonu itibarıyla, Kocaeli nüfusu 1 milyon 997 bin 258 kişi iken bunun 543 bin 749'unu çocuklar oluşturdu. Kocaeli nüfusunun % 27,2'sini çocuk nüfus oluşturdu.

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Ekonomiye

güven düştü

Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 5,1 oranındaazalarak 93,9 değerine düştü. Ekonomik güven endeksinin 100'den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Yani ekonomiye büyük bir güvensizlik var.

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İçki yasağının vergi kaybı

faturası 800 milyon TL

Alkollü içki satışından ayda 1.5 milyar lira vergi geliri elde edildiğini belirten vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “17 günlük yasaktaki kayıp 800 milyonu bulabilir. Bu para ihtiyaç sahiplerine verilebilirdi” dedi. Tam kapanmada alkol satışının yasaklanması hala tartışılıyor. Araştırmaya göre alkollü satışından devletin kasasına her ay 1.5 milyar lira giriyor. Bu da yılda 18 milyar lira yapıyor. Gerçekten de çok yüksek bir rakam.