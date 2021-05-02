Zonguldak nostaljisi yaşadık… Finalde Hekimoğlu ile oynarız…

Değişik duygular içerisinde izledim dünkü maçı…

80’li yılların sonuydu…

Mesleğe yeni başlamıştık ve ustam da Ali Aydemirer’di rahmetli…

Makinesi mükemmeldi…

Zonguldak’taydık ama Akçaabat Sebat ile cezalı maçımızı oynuyorduk…

O zaman görmüştüm Zonguldak Stadı’nı…

Tabii dünkü stat değil…

Zonguldak’ın merkezdeki kendi stadıydı…

Güzel bir gün yaşamıştım…

Muammer Çelik ağabey kafile başkanıydı…

Zonguldak Otel’de konaklamıştık beraber…

Hiç unutmuyorum…

***

Dün yine Zonguldak’ta…

Ama bu kez Devrek’teydi takım…

Zonguldak’ın yanına Kömür eklenmişti…

Volkan’ların yetiştiği Zonguldak’tı bu…

Nereden nereye ?..

***

Maçın ilk yarısı başlarında ev sahibi Zonguldak ekibi baskılı oynadı aslında…

Ancak ilk yarının son çeyreğinde Kocaelispor açıldı…

Erken gelen Zonguldak golüne yine İrfan erken yanıt ermeyi ‘Başardı’…

Maç sanki hiç golle başlamamış gibi oldu…

Yüreğimiz sahada, bedenimiz sahada, ama aklımız diğer maçlardaydı…

Play-Off’ta rakip Sarıyer mi ?..

Ankara Demir mi ?..

24Erzincan olacak hesapları yapıyorduk…

Az kalsın sahadaki Zonguldak’ı unutuyorduk…

Neyse devre 1-1 bitti…

***

İkinci yarıya ise bu kez biz hızlı başladık ve ilk yarının sonlarına bıraktığımız golü ikinci yarının başında attık.

Burak Süleyman rahatça golümüzü attı…

Bundan sonra Zonguldak’ın baskıları arttı…

Ama biz de gollerimiz aramaya devam ettik derken…

Kritik bir zamanda Kömür ekibi beraberlik golünü kazandı…

Maçın kalan dakikalarında ise tam bir sinir harbi vardı…

Yönetici Vural Yıldız sahadan atıldı…

Sert hareketler nedeniyle son dakikalarda oyun sık sık durdu…

Son dakikada gelen golümüzle beraber Play-Off’a adım attık ve artık cumartesi günü angarya maçında sahaya çıkacağız…

Geçmiş olsun…

Hekimoğlu Trabzon ile final oynarız diyorum…

Ve 1.Lig’e yükseliriz diyorum…

Siz ne dersiniz ?..