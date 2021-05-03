Vatandaşından korkan devlet olur mu?

Devlet ülkelerdeki en güçlü organizasyondur. Devlettin tüm eylem ve işlemlerinin şeffaf olması, vatandaşlar tarafından engelsiz olarak görülmesi, kamuoyunda paylaşılması ve en önemlisi bağımsız mahkemeler tarafından özgürce denetlenmesi demokrasinin gereğidir.

Eğer bir siyasi iktidar devleti çok uzun süre yönetmeye devam ederse kendisini devlet zannetmeye bu nedenle güç zehirlenmesine, arkasından keyfiliğe ve bozulmaya evrilebilir. Bu bozulma zamanla denetimden kaçmayı da beraberinde getirir. Hele o iktidar yasamada ve yürütmede çok güçlü. Ayrıca yargıyı de büyük ölçüde etkisi altına almışsa vay halimize. Böyle bir bozulma zamanla demokrasiyi ortadan kaldırır, demokratik devlet polis devletine dönüşür.

Devlet ilk planda kendi gücünü emniyet güçleri yani polis ile gösterir. Polisin bu tür eylemlerinin kameraya alınması aslında polisin doğal olarak denetlenmesini sağlıyor. Zaten polis de sıkça bu tür olaylarda kamera kullanıyor.

27 Nisan 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığımızın 19 sayılı genelgesi ile ülkemizde polisin görev yaparken kameraya alınmasının kişilik haklarına zarar verici eylem olduğu ve bunu yapanların engellenmeleri, kamera kaydı yapanların haklarında yasal işlem yapılması konusunda emniyet görevlilerine talimat verildi. Polis artık kamera kaydı yapanlara müdahale ederek,kaydı ellerinden alıyor.

Geçen günlerde siyahi ABD vatandaşı LOYD, bir Amerikan polisi tarafından güvenlik gerekçesi ile boynundan diz ile bastırılarak boğulmak suretiyle öldürüldü. Bu olayı bir ABD vatandaşı kameraya aldı ve bu kamera kaydı ile polis şiddeti ile yaşanan bu cinayet aydınlandı. Durumu kameraya alan ABD vatandaşı vatandaşlık görevini yapmış, Amerikan devleti de polisi değil vatandaşını korumuş oldu.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti özgürlüğüne ilişkin Anayasamızın 26 maddesi,”herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.” hükmünü taşımaktadır.

Ceza kanunumuzun 278 maddesinde de vatandaşlarımıza suçu bildirme yükümlülüğü getirilmiş durumda.Bu düzenlene Anayasamızın 26 maddesi ile beraber düşünüldüğünde yukarıda bahsedilen bakanlık genelgesinin ne kadar anayasa,ceza kanunu ve demokratik teamüllere aykırı olduğunu hemen anlamak mümkün.

Polis memuru arkadaşlarımız görevlerini kişisel bir hak için mi ,kamusal görev gereği mi yapıyor ? Bir vatandaşımız polisin olaylara müdahalesini kameraya aldığında hangi kişisel hak ihlal edilmiş olacak anlayan var mı ? Bunun bir yasal dayanağı var mı ?

İçişleri Bakanlığının genelgenin aksine vatandaşlara, polisin yetki ve sınır aşan eylemlerini kendilerine bildirmesini istemesi, vatandaşlarımızı acımasız devlet gücünden koruması gerekirken polisi vatandaştan kanunsuz bir genelge ile korumaya çalışmasını anlamak mümkün değil. Bu genelge ile anayasa ve kanunlar askıya alınmış, devlet kanunsuz emir yayınlamış durumda .

İktidarın bu genelgeyi savunmak yerine, hiçbir kanuni dayanağı olmayan, polis devleti anlayışını çağrıştıran bu genelgeyi hemen ortadan kaldırması,bu genelgeyi düzenleyenler hakkında yasal işlem yapması gerekir.Bu genelgeyi ancak vatandaştan korkan iktidarlar düzenler.Bu iklim devleti daha da totaliter,vatandaşı da devlete güvenmez hale getirir.Polisimiz zor şartlarda çalışıyor,anladık da .Devletin ana görevi polisi vatandaştan korumak değil,vatandaşı polis şiddetinden korumak ve hukuk devletini inşa etmek olmalıdır.