Bu defa Viyana

Avrupa Hentbol Federasyonu’nun 15. Olağan Genel Kurulu için Türkiye Hentbol Federasyonu adına 22-25 Nisan 20212 tarihleri arasında Avusturya’nın Başkenti Viyana’da idim. Pandemi döneminde olmasına rağmen bu federasyona üyesi olan 50 ülkeden 43’ünün temsilcileri bu toplantıda hazır bulundular.

Türkiye, bu federasyonun kurulması için 1989-1992 yılları arasında çok çaba sarf etti. Hatırlıyorum, daha önce IHF (Uluslararası Hentbol Federasyonu) toplantıları için sıklıkla İsviçre’nin Basel kentine giderdik. Kimi zaman kura çekimi kimi zaman toplantılar bazen de kulis yapmak amacı ile olurdu oraya yaptığımız seyahatler…

Avrupa, 90’lı yılların başında kendisini hatırladı ve kendi federasyonunu kurmak için kolları sıvadı. Portekiz, Almanya, İsviçre’de yapılan kuruluş toplantılarında Türkiye hep yer aldı. Kuruluş için yapılan son toplantı Berlin’de idi. Caddelerinde 2 silindirli Trabant isimli otomobillerin gezdiği Berlin’in Doğu tarafındaki bir otelde karar verildi. 1992’de Avrupa Hentbol Federasyonu kuruldu. Merkezi olarak ise Viyana şehri katılanların oy birliği ile seçildi. Gelecek yıl Avrupa Hentbol Federasyonunun 30. Kuruluş Yılını kutlayacağız.

Viyana, nüfusu 1.900.000 olan bir kent. Tarihsel, kültürel, sanatsal açıdan çok farklı özelliklere sahip. Zaman zaman maç, zaman zaman gezi, bazen de bilimsel kongreler için ziyaret ettiğim bu şehir 19 Mayıs 2021 gününden itibaren korona önlemlerinden vaz geçip, açılıyor. Genç bir Başbakan bu ülkeyi yönetiyor. Önlemlerinden vaz geçmeyi kötü anlamda değerlendirmeyin. Yapılan değerlendirmelerde vaka sayısı nerede ise yok olduğundan ve insanların önlemlere harfiyen uyduğundan bu aşamaya geçiyorlar.

Çok disipline olmuş şekilde kullanılan önlemler onları bu seviyeye getirmiş. Viyana-Schwechat isimli havalimanında tüm Dutyfree mağazaları kapalı. Küçücük birer dükkân açık; oradan su, meşrubat, gazete ve bazı küçük hediyelik eşyalar satın alınabiliyor. Havalimanına girişte önce PCR testini ibra etmek zorundasınız. Bu testin 48 saat içinde yapılmış olması isteniyor. Bir de kişisel bilgileriniz, nerede kalacağınız ile bazı soruların bulunduğu bir formu doldurup veriyorsunuz. Süreli bir ziyaret edecekseniz karantina koşulu yok. Sonra Pasaport kontrolü, ardından bagajınızı alıp Viyana kent merkezine gidiyorsunuz…

Hentbola dönersek, bir hayli fazla sayıda eski dostu görme şansım oldu. Genel Kurulun başında kaybettiklerimiz için bir saygı duruşu yaptık. Onun dışında seçimler, tartışmalar, çeşitli eğitim işleri, Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, Covid-19 nedeni ile maçlara katılamayan kulüpler, vb. konular iki gün boyunca tartışıldı.

Dünya Hentbolunun Başkanı Mısırlı Dr. Hassan Moustafa ile kısa süreli olsa da sohbet edebildim. Onun seçilmesi için, bir Avusturya’lı Başkana karşı 2000 yılındaki genel kurulda (Yer: Portekiz) uğraşmış idik. Son Dünya Kupasını Mısır organize etmişti. Oradan bazı notlar iletti. Thomas Bach’ın övgü içerikli videosunu bizlere izletti.

Havası açık, sakin, sessiz bir Avrupa şehrinden şimdilik bu kadar. Gelecek defa Strauss ve Mozart’tan birkaç küçük hikâye ile konuyu kapatacağım… Ayakta ve hayatta olmaya devam edin!