En talihsiz 3. Lig takımı: Belediye Derincespor

3.Lig 1.Grup temsilcimiz toplam 29 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi alan Belediye Derincespor, 38 gol attı, 29 gol yedi ve 40 puanla sezonu 7.sırada tamamladı. Pandemi yüzünden ilk haftalarda sahaya çıkaracak oyuncu bulamadı

SALGINLA EN ÇOK BOĞUŞAN TAKIM OLDU

Tarihindeki ilk iki profesyonel lig sezonunda Pandeminin gölgesinde bile 2.Lig kapısından dönen Sarı Lacivertliler, bu sezon başı salgın nedeniyle bir ara 4. Kalecisiyle ve yedek oyuncusuz sahaya çıkmak zorunda kaldı. Buna rağmen Play-Off şansını son anda kaybetti.

İÇ SAHADA DAĞITTI, DEPLASMANDA TOPLADI…

Rakamlara bakıldığında iç saha ile deplasman istatistikleri neredeyse birbirinin aynı… 10’lu ve 5’li rakamlara eşit bölünmüş bir görüntü çiziyor. Toplam 29 maç oynayan (son maçını hükmen kazanacak) takım, 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu düzenli dağılım, iç saha ve deplasman istatistiklerine de yansıdı. İç sahada 14 maç oynayan takım (1 hükmen galibiyet eklenecek), bu maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bir takımın iç saha görüntüsü açısından çok da normal bir görüntü olmadı.

ÇOK ATTI. ÇOK YEDİ…

Bu anormallik deplasmanda kazanca dönüştü. Zira bir takım için normal olmayacak rakamlarda göre deplasmanda 15 maç oynayan takım bunların 5’ini kazandı, 5’inde berabere kaldı, 5’nde yenildi. Sarı Lacivertli ekip içeride ve dışarıda 20’yer puan topladı. Özellikle son haftalardaki iç saha kayıpları, takımı Play-Off’tan etti. Gollere bakıldığında ise toplamda 38 gol atan takım, tam 29 golü filelerinde gördü. İç sahada 18 gol atıp 11 yiyen ekip, deplasmanda 20 gol atıp 18 gol yedi ve yine garip bir istatistiğe imza attı. Yani içeride normalden çok yedi, deplasmanda yine normalden çok attı.

SİNAN MORGİL 30 MAÇTA DA FORMA GİYDİ MUHAMMED ENES 27 MAÇTA 12 GOL ATTI

Belediye Derincespor’da bu sezon oynanan 31 maçta (son maç oynamadan hükmen galip geldiler), kim kaç dakika oynadı, kaç gol attı, kaç kart gördü. İstatistiklere göre Sinan Morgil 31 maçtan 30’unda formasını giyerken, toplam 2645 dakika sahada kaldı. 1 gol attı, 6 sarı kart gördü, 30 maçta da ilk on birde sahaya çıktı. Gol krallığı yarışında ise Muhammed Enes 12 golle zirveye çıktı. Efe Karaoğlu 2 kez kırmızı kart görürken, Muhammet Fatih 9 sarı kartla en çok kart gören isim oldu. Kağıt üzerindeki toplam değeri 2,07 milyon euro olan 29 futbolcunun aş ortalaması ise 25 oldu.