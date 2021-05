Aslolan “İnsanca Yaşamak”

4-10 Mayıs tarihleri arasındaki hafta “İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Haftası” olarak değerlendirilir.

Ne yazık ki, çalışan insanlarımızın bu konuda yaşadığı sorunlar ile Avrupa ülkelerine göre açık ara ve olumsuz olarak öndeyiz!

İnsan, “yaşamak ve ailesini yaşatmak” için çalışır.

Anayasamızın 49. Maddesine göre; “Çalışmak herkesin hakkı ve ödevidir!” Oysa, ülkemizin en büyük sorunlarından biri İŞSİZLİK!

İşsizliğin kişi ve topluma yüklediği iki temel sorun ise;

YOKSULLUK ve İŞ KAZALARI.

Kimileri inkar etse de yoksullaşma artarak sürüyor.

Ya İş Kazaları ve İşçi Sağlığı konusunda ne durumdayız?

Ülkemizde geçerli olan liberal düzende temel yasa “ARZ-TALEP” yasasıdır! İş talebi yüksek, iş olanağı az ise, emeğin değeri düşüktür!

Bu ülkede çalışan nüfusun yüzde 43’ü, asgari ücretin altında aylık gelirle yaşamaya çalışıyor

Ekonomik yetersizlik nedeniyle “yeterli beslenemeyen” işçi, iş yaşamında da büyük yaşamsal risklerle karşılaşıyor.

Somut örnek verelim;

Uzun yol TIR, kamyon ve otobüs şoförleri, zamana karşı yarışıyor. Uykusuzluk, yorgunluk, stres, aile ve toplumsal yaşamdan uzaklık gibi nedenler, trafik kazalarına yol açıyor. Araçlar zamanında periyodik bakım ve onarım göremiyor! Otobüsler yanıyor, şoförler uykuya dalıyor, kazalar oluyor! Trafik kazalarında her yol 5-6 bin insanımız ölüyor, pek çok insan da “engelli” kalıyor!

Bu ülkede en çok iş kazası inşaat sektöründe yaşanıyor.

Salgın döneminde iş yükleri artan Moto-Kurye’lerin yaşadıkları iş kazalarına ya da “Kot Beyazlatma” işinde çalışan işçilerinin genç yaşta ölümlerine şaşırmak mı lazım?

Oysa, YAŞAMAK en temel insan hakkı!

Çalışanların sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak, hem Devlet’in hem de işverenin yasal görevi.

Ne yazık ki, bu ülkede her 6 dakikada bir iş kazası yaşanıyor. Her iki buçuk saatte 1 çalışan sakat kalıyor, her altı saatte 1 işçi ölüyor!

Türkiye’de 2020 yılının ilk 8 ayında 306 işçi iş kazalarında yaşamını yitirmiş. Bunların yalnızca 2’si Sendikalı! 52’si ise Corona kurbanı!

Türkiye’de her yıl ortalama 70 bin çalışan meslek hastalığı yaşıyor!

Yaşadığımız salgın döneminde;

● Ankara-Niğde Otoyolu yapımında, salgın koşullarında 4 bin işçi dip dibe çalıştırılıyor. ( 30.3.2020/gazeteler)

● Yusufeli Barajı inşaatında çalışan işçilerin şantiyeden çıkmaları Valilik emriyle yasaklanmış! (26.8.2020/gazeteler)

● Düzce’de 11 fabrikada 116 işçi yemekten zehirlendi. Bu 11 fabrikaya da aynı yemek firması servis yapıyor! ( 26.7.2020)

● Çalışan insan sayısı 50’nin altında olan işletmelerde hekim ve uzman çalıştırma zorunluluğu 31 Aralık 2023’e kadar uzatıldı! (3.3.2020)

● Covid 19’a maruz kalan sağlık çalışanlarının “meslek hastalığı” sayılması talebi karşılıksız kaldı!

● PTT’de şeker, tansiyon ve kalp hastası ve yüzde 46 engelli PTT çalışanı, “personel yetersizliği” gerekçesiyle ve zorla çalıştırılıyor! PTT’de Coronavirüs vakaları hızla artıyor!

● İLO-Uluslar arası Çalışma Örgütü araştırması; “Türkiye’de meslek hastalıkları gizleniyor. Her yıl 70 bin meslek hastalığı yaşanıyor.

SONUÇ;

Türkiye iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü!

Ülkemizin İş kazaları ve iş güvenliğindeki durumu, “Sosyal bir Hukuk Devleti” kimliğine yakışmıyor!

Aslolan “İNSANCA YAŞAMAK” dır!..