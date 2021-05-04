84 yıl önce ve 84 yıl sonraki devlet yönetim anlayışı

Yıl, 1936…

Çiçeği burnunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yabancılara ait ekonomik işletmeleri “millileştirmeye” karar verir.

Fransız şirketine ait Ereğli Kömür İşletmeleri’ni 3.5 milyon lira vererek satın alır ve 11 Haziran 1937’de devlet kuruluşu olan ETİBANK’ın bünyesine katar.

Aynı yıllarda bölgede bulunan kişilere ait ocaklar da satın alınarak millileştirilir.

Bu ocaklardan biri de İsmet İnönü’nün kardeşi Rıza Temelli’ye aittir.

Rıza Temelli, o günlerde başbakan olan kardeşi İsmet İnönü’ye “ocağının millileştirilmemesi” için adeta yalvarır.

Ama İnönü taviz vermez, kardeşinin ocağı da millileştirilir.

Dahası var.

Rıza Temelli, millileştirmeden aldığı para ile “Hidrofil Pamuk” adı verilen bir “ecza pamuğu fabrikası” kurar.

2.Dünya Savaşı yıllarıdır, Milli Savunma Bakanlığı’na gider, İsmet İnönü’nün nüfuzundan yararlanarak ürettiği pamukların bakanlık tarafından satın alınmasını ister.

İsmet İnönü bunu duyunca Rıza Temelli’yi çağırır, iyice haşlar ve ölümüne kadar bir daha kendisiyle hiç konuşmaz.

Bu olayı size Nazmi Kal’ın “Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar” adlı kitabından aktardım.

84 yıl önce, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, devlet yönetimi anlayışı böyleydi.

Siyasi nüfuzun (söz geçirme gücü), istismar edilmesine (kötüye kullanılmasına) kesinlikle izin verilmezdi.

Tarihi olaylar içinde bunun pek çok örneğini görmek mümkün.

Bir de bugünkü olaylara bakın

Gelelim günümüze…

Siyasi gücün ticari çıkar için kullanıldığının o kadar çok örneği var ki.

En tazesi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan olayı.

Tek olay değil, bir olaylar zinciri…

Özetleyelim:

3 Kasım 2016 tarihinde saraya bir ihbar gelir.

İhbarda; Ruhsar Pekcan isimli bir iş insanının “Emine Erdoğan’ın yakınıyım” diyerek vergi ödemeksizin eşya ithali girişiminde bulunacağı belirtilmektedir.

Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürü, bu ihbar konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi’nin özel kalem müdürünü derhal bilgilendirir.

İhbar ciddidir, Gümrükler Genel Müdürlüğü, hemen bütün bölge müdürlüklerine “uyarı yazısı” gönderir, “Ruhsar Pekcan ismine dikkat edin” der.

Buraya kadar her şey normal.

Esas anormallikler bundan sonra başlıyor.

Bu olaydan tam 20 ay sonra, yani 8 Temmuz 2018 tarihinde, Ruhsar Pekcan, “kendisi hakkında dikkatli olunması uyarısı” yapılan Ticaret Bakanlığı’na bakan olarak atanır.

Nasıl ama?

Müthiş değil mi?

Ve sonrası daha da vahim!

Pekcan, bakanlık koltuğunda otururken, eşi ve iki ortağıyla “dezenfektan” üretimi için bir şirket kurar ve şirketine 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1.4 milyon TL teşvik alır.

Şirket üretime geçer ve ürettiği dezenfektanları da hem Ticaret Bakanlığı’na, yani kendi bakanlığına, hem de diğer kamu kuruluşlarına satar.

Aşırı fiyata…

Üç katına, beş katına, on katına…

Ve olay ortaya çıkınca da, Ruhsar Pekcan bir gece yarısı bakanlık görevinden uzaklaştırılır.

Aradaki fark nasıl?

Müthiş değil mi?

84 yılda devlet anlayışı nereden nereye?

Bir 84 yıl önceki İsmet İnönü’nün ilkeli tutumuna bakın…

Bir de 84 yıl sonraki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın “ilkesiz ve çıkarcı” tutumuna!

Ve tabii, görevden alma dışında Ruhsar Pekcan hakkında neden başka bir işlem yapılmadığını da bir düşünün.

Ruhsar Pekcan hakkında nasıl işlem yapsınlar, Türkiye’de o kadar çok “Ruhsar Pekcan” var ki!

Her biri hakkında işlem başlatılsa, yer yerinden oynar.

Bu nedenle ülkemizde “Bizim Hırsızımız İyidir” tiyatro oyununun perdesi hiç kapanmıyor.

Bizlere de izlemek düşüyor.

“Aaa… Aaa… Aaa…” diye diye onlarca yıldır aynı tiyatro oyununu izler dururuz.

Artık toplum kanıksadı.

Siyasi gücü, ticari rant aracı olarak kullanmak…

Devleti söğüşlemek…

Değer yargılarımız içinde “ayıplanacak olay” olmaktan çıktı.

Yeni değer yargılarımıza göre…

Devleti soymak, uyanıklık!

Devlete sahip çıkmak, avanaklık!

Eğer aklımızı başımıza toplayıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş değerlerine geri dönmezsek, işimiz çok zor!

Türkiye, “yağma Hasan’ın böreği” durumundan hızla uzaklaştırılmalı.