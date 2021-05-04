Üretici ile market arasındaki fiyat farkı bu kadar da olmaz ki!

Bir yandan pandemi…

Bir yandan ekonomik kriz..

Bir yandan işsizlik…

Bir yandan da zam üste zam…

Fiyatlar uçtu gitti…

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi… Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında yeşil soğan ve maydanoz 3,7 kat, kuru soğan 3,5 kat, ıspanak 3,4 kat, patates ve süt 3,3 kat fazlayla tüketiciye satılmakta.

Nisan ayında markette 29, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 11, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü olduğunu ve 9 üründe ise fiyatlar değişmedi.

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-“Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkında yeşil soğan ve maydanoz 3,7 katla şampiyon”

“Üretici ve market arasındaki fiyat farkı yeşil soğanda yüzde 274,57’yi, maydanozda yüzde 274’ü, kuru soğanda yüzde 253,97’yi, ıspanakta yüzde 244, patateste yüzde 232,88’yi, sütte yüzde 228,57’yi, pırasada yüzde 221,52’yi buldu”

“Yeşil soğan ve maydanoz 3,7 kat, kuru soğan 3,5 kat, ıspanak 3,4 kat, patates ve süt 3,3 kat, pırasa 3,2 kat fazla fiyata tüketiciye satılıyor”

“Nisan ayında markette en fazla fiyat artışı yüzde 45,51 ile patateste oldu”

“Nisan ayında markette 29, üreticide 11 üründe fiyat artışı yaşandı”

“Girdi fiyat artışları bazı tarımsal ürünlerin fiyatlarını yükseltti”

“Üretici maliyetlerini düşürmeden insanımızın ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir. Gübre, elektrik, sulama ve ilaç gibi girdilerde indirime gidilmelidir.”

“Ramazan ortasında markette 27, üreticide 13 üründe fiyat arttı”

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Bayraktar, üreticilerimin sorunlarını ve beklentilerini şöyle açıkladı; Üretim sezonunun başından bu yana ve son bir yılda, girdi fiyat artışlarının bazı tarımsal ürünlerin fiyatlarını yükselttiğini belirten Bayraktar, “Başta gübre olmak üzere, yem, elektrik, tarımsal ilaç fiyatları ve sulama ücretleri son bir yılda oldukça artmıştır. Nitekim üre gübresi fiyatları son bir yılda yüzde 94 artarken, DAP gübresi fiyatı aynı dönemde yüzde 95,8 arttı. Besi yeminde son bir yılda yüzde 34,5 artış olurken, süt yemindeki artış yüzde 40,4’u buldu.

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Girdi fiyatlarının yüksekliğinden dolayı üretici yeterince girdi kullanamayacağı için verim düşecek üretim azalacak, maliyetler artacak. Üretici maliyetlerini düşürmeden insanımızın ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir. Gübre, elektrik, sulama ve ilaç gibi girdilerde indirime gidilmelidir. Bu yıl pandemi nedeniyle talepte yaşanan daralma sonucu patates ve kuru soğan fiyatlarında sert düşüşler yaşanmıştır.

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Üretimde istikrar için sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı, ürün ihtisas havzaları ve piyasa düzenleyici kuruluşlar oluşturularak fiyatlarda istikrar sağlanmalı, üretim doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarlarda ekonomik olarak iç ve dış talebe göre planlanmalıdır. Üretici örgütlenmesine önem verilmeli, üretim maliyetleri düşürülmeli, tarımsal ürünler üreticiden tüketiciye örgütlü bir yapı ile ulaştırılmalı, pazarlama sorunlarına çözüm getirilmesi için tüm ilgili kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde çalışmalıdır.

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Pandemiye rağmen zor şartlar altında üretime devam eden üreticilerimizin halkın beslenmesi yanında ekonomimize katkısını sürdürebilmesi için var olan sorunları acil olarak çözülmelidir.

Rusya’nın domatese uyguladığı ve dolmak üzere olan kota nedeniyle halen örtü altında üretim yapan çiftçilerimizin zor durumda kalabileceğini bildiren Bayraktar, “Bu nedenle ihracatın devam etmesi üretici için çok önemlidir. Bunun için domatese uygulanan kotanın bir an önce artırılması ve hatta kaldırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Rusya’nın sera üretimini artırması nedeniyle yeni pazarların bulunması kaçınılmaz hale gelmiştir. Konuyla ilgili talebimizi Ticaret Bakanlığına ilettik”

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Bayraktar’ın yukarıdaki açıklamasını okudunuz.

Üretici ile market fiyatları arasındaki uçurumu gördünüz.

Burada ezilen, üretici. Üreticinin sorunları giderilmeli, üretici ile market arasındaki fiyat farkı uçurumu giderilmeli.

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Geçen yıl uçaklara 828 kez kuş çarptı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2020 yılında uçakların 828 kez kuşla çarpıştığını bildirerek, en fazla çarpışmanın Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştiğini açıkladı.

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‘Yoksulluk sınırı 10 bin TL’ye ulaşacak’

Kısa adı TÜDEF olan Tüketici Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 1 Mayıs bildirisinde, bir iki ay içinde 4 kişilik ailelerin şu anda 2 bin 767 lira olan açlık sınırının 3 bin liraya, şu anda 9 bin 13 lira olan yoksulluk sınırının ise 10 bin liraya ulaşacağı tahmin eriliyor. Asgari ücret şu anda 2 bin 825 lira… Böyle giderse asgari ücret açlık sınırını bile karşılamayacak. Bir yandan pandemi, diğer yandan işsizlik ve geçim sıkıntısı. Yani anlayacağınız bizleri zor günler bekliyor.